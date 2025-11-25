Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Vivo X300 Pro 5G è in offerta al prezzo minimo storico su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra i top di gamma

In sintesi

Vivo X300 Pro 5G scende al minimo storico di 1.187 euro su Amazon, in bundle con caricabatterie Flash Charge da 90 W e cuffie TWS 3e, rendendolo uno dei top di gamma più convenienti del Black Friday.

Scheda tecnica premium con display LTPO AMOLED 120 Hz, Dimensity 9500, 16/512 GB, batteria da 6.500 mAh e fotocamera tripla da 50+200+50 MP, oltre ad Android 16 con 5 major update e certificazione IP68/IP69.

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma da comprare in questo periodo di Black Friday, l’opzione giusta è rappresentata dal Vivo X300 Pro 5G. Il modello in questione è ora in offerta con un prezzo ridotto a 1.187 euro grazie alla promo in corso su Amazon.

Si tratta del minimo storico per il flagship di Vivo che viene proposto in bundle con il caricabatterie Flash Charge da 90 W e con le cuffie TSW 3e. Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello.

vivo X300Pro 5G, Cameraphone con Teleobiettivo APO ZEISS 200MP, 16+16GB RAM，512GB ROM, schermo piatto da 6,78 pollici,90W Fast charge,Dimensity 9500, IP68 e IP69, Android 16

Vivo X300Pro 5G: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Vivo X300 Pro 5G può contare su un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione Full HD+ e con refresh rate massimo di 120 Hz. Lo smartphone include anche il SoC MediaTek Dimensity 9500, realizzato con processo produttivo a 3 nm e in grado di offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo.

Ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 4.1. Lo smartphone può contare su una batteria da 6.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 90 W e alla ricarica wireless da 40 W. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel.

Da segnalare anche la presenza del sistema operativo Android 16 con 5 major update. Lo smartphone è certificato IP68/IP69 e può contare sul supporto alla connettività Dual SIM, anche con eSIM. C’è anche un sensore di impronte digitali ultrasonico sotto al display.

Vivo X300Pro 5G: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Vivo X300 Pro 5G con un prezzo ridotto a 1.187 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di Vivo che diventa oggi un vero e proprio best buy tra i top di gamma disponibili oggi sul mercato. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

