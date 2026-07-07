Vivo, offerta lampo per lo smartphone top: minimo storico e super sconto

Il vivo X200FE è in offerta su Amazon con uno sconto di ben 250 euro e approfitti del minimo storico. Schermo compatto e super telecamere.

Vivo

Se sei alla ricerca di uno smartphone prestazionale e con un comparto fotografico da top di gamma, questa è la promo che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il vivo X200 FE con uno sconto di ben 250 euro e il prezzo crolla al minimo storico. Parliamo di un telefono di fascia alta e dotato di un comparto fotografico con pochi eguali e vero punto di forza del dispositivo. Nella parte posteriore, infatti è presente una tripla fotocamera realizzata insieme a Zeiss con un sensore principale da 50 megapixel e un super teleobiettivo di livello professionale. Ottima anche la batteria da 6500 mAh che si rivela essere leader nel settore e ti accompagna fino a due giorni. Infine, il display da 6,31 pollici lo rende uno dei più compatti sul mercato. Uno smartphone completo e da oggi disponibile a un prezzo speciale.

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vivo X200 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto speciale per il vivo X200 FE. Grazie allo sconto lampo disponibile da oggi su Amazon lo trovi a un prezzo di 599,90 euro e con uno sconto del 29% su quello di listino. Il risparmio netto è di circa 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartwatch è già disponibile e per la consegna devi aspettare solamente un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnata. Non perdere tempo e approfittane subito.

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vivo X200 FE: le caratteristiche tecniche

Gli smartphone compatti che puoi tenere in una sola mano è diventata oramai una nicchia e per scegliere il modello da acquistare bisogna analizzare la scheda tecnica e approfittare delle promo che offre Amazon. Per questo motivo il vivo X200 FE è una delle migliori scelte che puoi fare oggi. Lo smartphone punta su un design compatto con display piatto da 6,31 pollici e uno spessore di soli 7,99 mm. Il pannello POLED raggiunge una risoluzione di 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che raggiunge un picco di 5000 nit e lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca troviamo il chipset MediaTek Dimensity 9300+ supportato da 12 gigabyte di RAM e da una memoria interna di 512 gigabyte.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico in collaborazione con ZEISS e conta su una fotocamera principale da 50 MP e stabilizzazione ottica OIS, affiancata da un super teleobiettivo ZEISS da 50 MP, oltre a una fotocamera ultragrandangolare da 8 MP. Anche la fotocamera frontale è da 50 megapixel e assicura selfie pronti per essere caricati sui social. Non mancano funzioni smart come la Modalità Palco per i concerti, il Ritratto multifocale ZEISS e gli strumenti di AI Image Studio per modificare ed espandere le immagini con l’intelligenza artificiale.

Ad alimentare il tutto c’è una batteria da 6.500 mAh, capace di assicurare un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale, e supporta la ricarica rapida FlashCharge da 90W. Non mancano alcune funzioni AI grazie all’integrazione con Google Gemini per funzioni di assistente AI, oltre a strumenti come Cerchia e cerca e la traduzione schermata AI.

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Ecco 5 smartphone in offerta oggi su Amazon.

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