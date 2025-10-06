Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Vivo X200 FE è in offerta su Amazon e rappresenta oggi un vero e proprio best buy per chi ha bisogno di uno smartphone potente e compatto

Vivo

In sintesi

Scheda tecnica e caratteristiche: Vivo X200 FE offre un display LTPO AMOLED da 6,31", chip MediaTek Dimensity 9300+, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 90 W e tripla fotocamera da 50+50+8 MP; supporta eSIM e ha certificazione IP68/IP69.

Offerta Amazon: disponibile ora a 699 euro, prezzo scontato e minimo storico, che rende il Vivo X200 FE uno degli smartphone compatti più potenti e completi della sua fascia.

Tra gli smartphone di fascia alta più completi e interessanti sul mercato c’è spazio anche per l’ottimo Vivo X200 FE, modello che ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista grazie soprattutto all’offerta in corso su Amazon. Lo smartphone è ora acquistabile con un prezzo scontato di 699 euro. Il modello offre una combinazione unica tra dimensioni compatte, tanta potenza e un’autonomia elevata. Per tanti utenti, quindi, questo dispositivo può rappresentare oggi un vero e proprio best buy. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e completare l’acquisto del dispositivo.

La scheda tecnica del Vivo X200 FE

La scheda tecnica del Vivo X200 FE comprende un display LTPO AMOLED da 6,31 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 9300+ che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage.

Da segnalare anche una maxi batteria da ben 6.500 mAh, con anche il supporto alla ricarica rapida da 90 W. Si tratta, quindi, di una combinazione unica che permette di sfruttare prestazioni elevate, grazie all’ottimo chip MediaTek, tanta memoria, una super autonomia e un formato compatto e maneggevole.

Anche il comparto fotografico è al top. Ci sono, infatti, tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo periscopico da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel. Lo smartphone ha il supporto Dual SIM, con anche la possibilità di sfruttare le eSIM, ed è certificato IP68/IP69.

Il sistema operativo è Android 15 con 4 major update e con varie funzionalità AI integrate. Il Vivo X200 FE è oggi un punto di riferimento del mercato, con funzionalità avanzate e tanta qualità. Si tratta di un modello unico considerando le dimensioni compatte. Il prezzo scontato lo rende un vero e proprio affare.

Vivo X200 FE, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Vivo X200 FE con un prezzo scontato di 699 euro. La promozione porta lo smartphone al nuovo minimo storico sullo store. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

