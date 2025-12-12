Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Vivo X200 FE è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in offerta al prezzo minimo storico: si tratta di un best buy tra gli smartphone compatti

Vivo

In sintesi

Vivo X200 FE è in offerta su Amazon a 599 €, disponibile in due colorazioni, ed è uno dei migliori smartphone compatti con prestazioni da top di gamma.

Scheda tecnica di livello alto: display OLED 6,31", Dimensity 9300+, 12/512 GB, batteria 6.500 mAh con ricarica 90 W, tripla fotocamera (50 MP + periscopio 50 MP), IP68/IP69 e supporto Dual SIM/eSIM.

Per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone compatto in grado di offrire prestazioni da top di gamma, la soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata da Vivo X200 FE.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, il modello è ora disponibile in promo ed è acquistabile al prezzo ridotto di 599 euro, con anche la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo e che può fare la differenza. Il modello di Vivo, infatti, ha tutte le carte in regola per essere considerato come un best buy tra gli smartphone compatti.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura di acquisto, scegliendo tra una delle colorazioni disponibili in questo momento.

vivo X200FE 5G,Cameraphone ZEISS Teleobiettivo 50MP,Smartphone ZEISS 6.31" Master Color Display,12+12GB RAM,512GB ROM,Dimensity 9300 plus,IP68+IP69,6500mAh,90W FlashCharge,NFC, Blue Breeze

Vivo X200 FE: la scheda tecnica

La scheda tecnica di Vivo X200 FE comprende un display OLED da 6,31 pollici che rappresenta l’elemento principale del progetto. Il pannello, caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz, è supportato dal SoC MediaTek Dimensity 9300+, una garanzia assoluta per prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare, inoltre, che lo smartphone può contare anche su 12 GB di RAM e su 512 GB di storage. Il modello di Vivo presenta una batteria da 6.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 90 W. La scheda tecnica comprende anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 Megapixel. Lo smartphone è certificato IP68/IP69 ed è dotato del supporto Dual SIM, anche con eSIM.

Vivo X200 FE: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Vivo X200 FE con un prezzo ridotto a 599 euro. Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su un dispositivo completo, veloce e, soprattutto, con dimensioni compatte, anche senza trascurare l’autonomia. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per un paio di colorazioni. In confezione non è presente il caricatore. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto e aggiungere poi il dispositivo al carrello.

