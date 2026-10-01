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Vivo X Fold6 arriva in Italia: fotocamera ZEISS da 200 MP e batteria da 6.900 mAh

Vivo X Fold6 arriva in Italia con una fotocamera ZEISS da 200 MP e una batteria da 6.900 mAh. Il prezzo parte da 2.199 euro.

5 min di lettura

Foto di Biagio Petronaci

Biagio Petronaci

Tech Editor

Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Una donna con vivo X Fold6 Vivo Communication Technology Co. Ltd.
  • vivo X Fold6 debutta in Italia come pieghevole di fascia alta, con focus su fotografia ZEISS, batteria da 6.900 mAh e design molto sottile.
  • Il dispositivo integra un sensore principale da 200 MP, teleobiettivo periscopico, ultra-grandangolare da 50 MP e funzioni avanzate per creare contenuti.
  • Completano la scheda due display LTPO, chip Dimensity 9500 Super Edition, certificazioni contro acqua e polvere e prezzo da 2.199 euro.

vivo X Fold6 è ufficialmente disponibile in Italia. Il nuovo pieghevole di fascia alta del produttore cinese arriva sul mercato puntando soprattutto sul comparto fotografico e su una batteria da 6.900 mAh. Nella versione Black, lo smartphone misura appena 4,4 mm di spessore quando è aperto.

Il sistema fotografico nasce dalla collaborazione con ZEISS. La fotocamera principale utilizza un sensore HPB da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e rivestimento ZEISS T.

A questa si affianca un teleobiettivo ZEISS APO con sensore Sony LYTIA 602. Il modulo adotta un sistema periscopico con zoom 3x e una focale equivalente di 70 mm. Con ZEISS HyperZoom è possibile arrivare fino a 100x.

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vivo X Fold6 punta sulla fotografia anche a lunga distanza

X Fold6 è il primo pieghevole del marchio compatibile con Teleconverter vivo ZEISS Gen 2. L’accessorio permette di raggiungere una lunghezza focale equivalente di 200 mm e può essere utilizzato anche durante la registrazione video.

Sul retro trova spazio anche una fotocamera ultra-grandangolare ZEISS da 50 MP. All’elaborazione delle immagini contribuisce invece il chip vivo V3+.

Lo smartphone registra video Dolby Vision in 4K a 60 fps e sfrutta il formato pieghevole anche durante le riprese. Split-Screen Preview divide lo schermo mentre si creano i contenuti. Il display esterno può invece essere utilizzato come teleprompter quando si registra con la fotocamera posteriore.

Il comparto fotografico è quindi uno degli aspetti su cui vivo ha lavorato maggiormente, con funzioni pensate anche per chi utilizza lo smartphone per creare foto e video.

Le specifiche di vivo X Fold6: batteria da 6.900 mAh e due display LTPO

La batteria BlueVolt ha una capacità di 6.900 mAh e utilizza una tecnologia con anodo al silicio di quinta generazione. La ricarica FlashCharge arriva a 80 W via cavo, mentre quella wireless raggiunge i 40 W.

Lo schermo interno misura 8,02 pollici. Il display esterno ha invece una diagonale di 6,51 pollici. Entrambi utilizzano tecnologia 8T-LTPO e offrono una frequenza di aggiornamento adattiva compresa tra 1 e 120 Hz. La luminosità locale può raggiungere un picco di 5.000 nit.

La versione Black pesa 228 grammi. La variante Blue arriva a 235 grammi e, quando aperta, misura 4,8 mm di spessore. X Fold6 dispone delle certificazioni IPX8 e IPX9 per la resistenza all’acqua, mentre la protezione dalla polvere è certificata IP5X.

Il dispositivo utilizza Dimensity 9500 Super Edition, un SoC personalizzato sviluppato congiuntamente da MediaTek e vivo per ottimizzare le prestazioni degli smartphone pieghevoli.

Insieme a vivo X Fold6 debutta anche OriginOS 7 Fold, l’interfaccia personalizzata di vivo basata su Android 17 e sviluppata appositamente per i suoi pieghevoli. Origin Workbench sfrutta il display interno per il multitasking. La funzione Multi-schermo diviso permette invece di utilizzare fino a quattro applicazioni contemporaneamente.

vivo X Fold6, prezzi in Italia

vivo X Fold6 è disponibile in Italia nelle colorazioni Black e Blue, nell’unica configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il prezzo parte da 2.199 euro.

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La versione con Kit fotografico costa invece 2.399 euro ed è disponibile in esclusiva sullo store ufficiale vivo Italia e su MediaWorld.it. Sullo store ufficiale, gli utenti che si erano iscritti alla lista d’attesa possono utilizzare un codice sconto da 250 euro per questa configurazione. vivo ha recentemente lanciato anche X500 Pro e 500 Pro Max.

FAQ

Quanto costa vivo X Fold6 in Italia?

Il prezzo di partenza è 2.199 euro per il modello con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Quali sono i punti forti della fotocamera?

Il comparto fotografico include una principale da 200 MP con ZEISS, un teleobiettivo periscopico con zoom 3x fino a 100x e una ultra-grandangolare da 50 MP.

Che autonomia offre la batteria del pieghevole vivo?

La batteria BlueVolt da 6.900 mAh punta a durare a lungo e supporta la ricarica rapida da 80 W via cavo e 40 W wireless.

Com'è fatto il display di vivo X Fold6?

Ha due schermi LTPO: uno interno da 8,02 pollici e uno esterno da 6,51 pollici, entrambi con refresh adattivo da 1 a 120 Hz e picco di 5.000 nit.

Ci sono funzioni pensate per foto e video?

Sì, ci sono Split-Screen Preview, teleprompter sul display esterno e supporto al Teleconverter vivo ZEISS Gen 2 per arrivare a 200 mm.

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