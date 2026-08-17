Vivo, lo smartphone con super fotocamera a prezzo stracciato: affare per tutti

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Il vivo V70 FE è in promo con uno sconto del 26% e risparmi più di 100 euro. Dotato di un ampio schermo e di un'ottima fotocamera principale da 200 megapixel.

Vivo V70 FE

Le offerte lampo non vanno mai in vacanza e anche in questo periodo di ferie su Amazon troviamo ottime occasioni che devi cogliere al volo. Il protagonista di una delle migliori occasioni del giorno è il vivo V70 FE, un telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che si distingue dagli altri smartphone per un comparto fotografico di livello superiore. Il merito è della fotocamera principale da ben 200 megapixel che difficilmente trovi su altri modelli della stessa fascia di prezzo. Grazie all’offerta Amazon è disponibile con uno sconto del 26% che ti fa risparmiare poco meno di 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo completa sotto tutti i punti di vista e che ti permette di fare un grande affare: non perdere tempo e approfittane ora.

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vivo V70 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta a tempo che può terminare da un momento all’altro. Il vivo V70 FE è disponibile su Amazon con uno sconto del 26% e il prezzo scende a 331,55 euro. Per questo telefono si tratta del minimo storico e il risparmio netto è di poco inferiore ai 120 euro. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 66,31 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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vivo V70 FE: le caratteristiche tecniche

Un telefono medio di gamma che strizza l’occhio ai telefoni di fascia superiore. Il vivo V70 FE è uno smartphone completo, con un design affascinante e perfetto per chi vuole un po’ di più dal proprio dispositivo, senza però spendere una fortuna.

Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido con le app che utilizzi maggiormente, come i social e i videogame. Un pannello molto nitido e con dimensioni generose che permettono di utilizzarlo anche per vedere film e serie TV. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Dimensity 7360-Turbo con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Vivo ha optato per una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Una doppia fotocamera che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione, anche quando c’è buio, grazie anche all’aiuto degli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da vivo. Per i selfie, invece, hai a disposizione la fotocamera da 32 megapixel.

Chiudiamo con un’altra caratteristica che contraddistingue il telefono: l’ottima batteria da 7000 mAh che dura almeno fino a due giorni e supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in meno di un’ora. Un telefono molto interessante e che assicura prestazioni top a un prezzo mai visto prima.

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