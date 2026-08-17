Libero
OFFERTE

Vivo, lo smartphone con super fotocamera a prezzo stracciato: affare per tutti

Il vivo V70 FE è in promo con uno sconto del 26% e risparmi più di 100 euro. Dotato di un ampio schermo e di un'ottima fotocamera principale da 200 megapixel.

4 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Vivo V70 FE Vivo V70 FE

Le offerte lampo non vanno mai in vacanza e anche in questo periodo di ferie su Amazon troviamo ottime occasioni che devi cogliere al volo. Il protagonista di una delle migliori occasioni del giorno è il vivo V70 FE, un telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che si distingue dagli altri smartphone per un comparto fotografico di livello superiore. Il merito è della fotocamera principale da ben 200 megapixel che difficilmente trovi su altri modelli della stessa fascia di prezzo. Grazie all’offerta Amazon è disponibile con uno sconto del 26% che ti fa risparmiare poco meno di 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo completa sotto tutti i punti di vista e che ti permette di fare un grande affare: non perdere tempo e approfittane ora.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

vivo V70 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta a tempo che può terminare da un momento all’altro. Il vivo V70 FE è disponibile su Amazon con uno sconto del 26% e il prezzo scende a 331,55 euro. Per questo telefono si tratta del minimo storico e il risparmio netto è di poco inferiore ai 120 euro. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 66,31 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

vivo V70 FE: le caratteristiche tecniche

Un telefono medio di gamma che strizza l’occhio ai telefoni di fascia superiore. Il vivo V70 FE è uno smartphone completo, con un design affascinante e perfetto per chi vuole un po’ di più dal proprio dispositivo, senza però spendere una fortuna.

Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido con le app che utilizzi maggiormente, come i social e i videogame. Un pannello molto nitido e con dimensioni generose che permettono di utilizzarlo anche per vedere film e serie TV. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Dimensity 7360-Turbo con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Vivo ha optato per una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Una doppia fotocamera che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione, anche quando c’è buio, grazie anche all’aiuto degli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da vivo. Per i selfie, invece, hai a disposizione la fotocamera da 32 megapixel.

Chiudiamo con un’altra caratteristica che contraddistingue il telefono: l’ottima batteria da 7000 mAh che dura almeno fino a due giorni e supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in meno di un’ora. Un telefono molto interessante e che assicura prestazioni top a un prezzo mai visto prima.

Scopri altri smartphone in offerta da oggi su Amazon.

Offerta

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963