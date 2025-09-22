Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Vivo V50 Lite 5G è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in forte sconto diventando un vero e proprio best buy tra i mid-range

Vivo

In sintesi

Offerta Amazon: Vivo V50 Lite 5G disponibile a 299 €, con bundle che include caricabatterie FlashCharge da 90 W e cuffie TWS3e.

Caratteristiche chiave: display AMOLED 6,77" 120 Hz, chip Dimensity 6300, 8/256 GB, batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida 90 W, fotocamera 50 MP e Android 15 aggiornabile a 16.

Per chi è alla ricerca di un nuovo mid-range da prendere oggi su Amazon, segnaliamo l’offerta in corso per Vivo V50 Lite 5G. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 299 euro, proponendo un comparto tecnico di qualità e un’autonomia ben superiore alla media.

L’offerta riguarda un bundle di prodotti: inclusi nel prezzo, infatti, ci sono anche il caricabatterie FlashCharge da 90 W oltre alle cuffie true wireless TWS3e. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. In sconto ci sono due colorazioni.

VIVO V50Lite 5G,confezione con TWS3e e caricabatterie da 90W,batteria BlueVolt 6500mAh, AI Cameraphone con sensore Sony IMX882 50MP, Aura Light, 8+8GB RAM,256GB ROM,display P-OLED da120Hz,IP65, NFC

Vivo V50 Lite 5G: la scheda tecnica

La scheda tecnica di Vivo V50 Lite 5G comprende un display AMOLED con diagonale da 6,77 pollici e risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 1800 nits. Sotto la scocca, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 6300, che garantisce buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni oltre alla possibilità di sfruttare il 5G.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone può contare su una batteria da 6.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Da segnalare anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel.

La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15, con aggiornamento in arrivo ad Android 16. Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM (ma non c’è la possibilità di utilizzare le eSIM) ed è certificato IP65, rispettando anche lo standard MIL-STD-810H. La scheda tecnica include anche un sensore di impronte digitali sotto al display oltre al chip NFC.

Il Vivo V50 Lite 5G è uno smartphone di fascia media di ottima qualità, che garantisce buone prestazioni e, soprattutto, un’autonomia al top del mercato, con l’obiettivo di soddisfare appieno le esigenze degli utenti. Il prezzo scontato e il bundle in promozione sono occasioni ottime per completare l’acquisto.

Vivo V50 Lite 5G: l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è possibile accedere al bundle composto da:

Vivo V50 Lite 5G , con possibilità di scegliere tra due colorazioni

, con possibilità di scegliere tra due colorazioni caricabatterie FlashCharge da 90 W

cuffie TWS3e

La promozione riduce il prezzo fino a 299 euro. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

