Il Vivo V50 è in offerta su Amazon ed è oggi un'ottima scelta tra i mid-range: con la promo in corso, infatti, il prezzo si riduce al minimo storico

Vivo

In sintesi

Vivo V50 in offerta su Amazon a 499 euro: smartphone di fascia media con display AMOLED da 6,77", refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nits, disponibile in due colorazioni.

Prestazioni e autonomia al top: Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90 W, doppia fotocamera da 50 MP e Android 15 con 3 major update garantiti.

Il Vivo V50 è uno degli smartphone più interessanti del momento nella fascia media del mercato. Con la nuova promozione in corso su Amazon, infatti, il dispositivo è protagonista di un’offerta che può rappresentare l’occasione giusta per completare l’acquisto. Il dispositivo è ora proposto al prezzo ridotto di 499 euro, con la possibilità di scegliere tra due colorazioni. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Vivo V50, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Vivo V50 comprende un ampio display AMOLED con diagonale di 6,77 pollici e con un pannello caratterizzato da risoluzione Full HD+ e da un refresh rate massimo di 120 Hz. Da segnalare anche una luminosità di picco pari a ben 4.500 nits, un valore che assicura un’ottima visione sotto la luce diretta del Sole.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage. Lo smartphone di Vivo può contare anche su una batteria da 6.000 mAh con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 90 W. Si tratta della combinazione giusta per prestazioni elevate e un’ottima autonomia.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale e un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel. Il dispositivo è dotato di connettività Dual SIM e può sfruttare la certificazione IP68/IP69. Da segnalare anche la presenza di un sensore di impronte sotto al display, del chip NFC e del sistema operativo Android 15 con 3 major update in arrivo.

Vivo V50: l’offerta di Amazon

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Vivo V50 con un prezzo ridotto a 499 euro. Per accedere subito allo sconto basta premere sul banner qui di sotto e poi scegliere la colorazione desiderata e aggiungerla al carrello per completare l’acquisto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo e può rappresentare l’occasione giusta per mettere le mani su un mid-range completo e in grado di garantire anni e anni di prestazioni al top.

