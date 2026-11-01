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Le simulazioni dell’Università di Cambridge mettono in dubbio che le comete abbiano consegnato alla Terra primordiale molecole organiche utili all’origine della vita.

Velocità elevate, impatti inclinati e rapida dispersione dell’acido cianidrico avrebbero reso rarissima la sopravvivenza dei composti e l’avvio di reazioni chimiche.

Asteroidi e processi terrestri restano possibili fonti dei precursori della vita, mentre i risultati potranno orientare la ricerca di pianeti abitabili.

Per quasi un secolo le comete sono state considerate i “corrieri” cosmici della vita: blocchi di ghiaccio e polvere che, schiantandosi sulla Terra primordiale, avrebbero consegnato le molecole da cui tutto è cominciato.

Un gruppo di astronomi dell’Università di Cambridge ha però messo alla prova questa teoria con una serie di simulazioni, seguendo il viaggio delle comete fino all’impatto. Quanto emerso riapre una delle questioni più affascinanti sull’origine della vita.

Le comete hanno portato sulla Terra i mattoni della vita?

Le comete si sono formate insieme ai pianeti, circa 4,6 miliardi di anni fa, e conservano molti dei materiali di quell’epoca. Tra questi ci sono le molecole prebiotiche, composti a base di carbonio e azoto che, attraverso una lunga catena di reazioni, possono dare origine ad aminoacidi e nucleotidi.

La loro presenza nelle comete ha alimentato l’idea che la Terra le abbia ricevute dallo spazio durante la sua giovinezza, quando gli impatti erano frequentissimi. È da qui che parte il nuovo studio pubblicato su Scientific Reports, guidato da Richard Anslow dell’Istituto di Astronomia di Cambridge.

Basandosi da un lavoro precedente (guidato sempre da Anslow), nel 2023 i ricercatori avevano calcolato che una cometa, per consegnare intatto il suo carico, deve colpire un pianeta a meno di 15 chilometri al secondo, e avevano ipotizzato che nei sistemi con pianeti molto vicini tra loro le comete potessero rallentare passando da un’orbita all’altra, come una pallina che rimbalza.

Restava da capire se il meccanismo potesse funzionare anche nel nostro Sistema solare. Per verificarlo il team si è concentrato sull’acido cianidrico (HCN), una molecola semplice formata da idrogeno, carbonio e azoto. Per l’uomo è tossica, eppure in chimica prebiotica è uno dei punti di partenza più studiati per arrivare ai componenti degli acidi nucleici, e sulle comete del Sistema solare viene rilevata con regolarità.

Perché le molecole delle comete si distruggono nell’impatto?

I ricercatori hanno combinato tre tipi di modelli: quelli che ricostruiscono l’origine e l’evoluzione delle orbite cometarie, quelli che descrivono l’attraversamento dell’atmosfera e le simulazioni degli impatti al suolo. Le comete dirette verso la Terra arrivano troppo veloci e con traiettorie troppo inclinate, e al momento dello schianto il calore sviluppato basta a vaporizzare quasi del tutto le fragili molecole organiche che trasportano.

C’è poi un secondo ostacolo. Anche nei rari casi in cui l’acido cianidrico sopravvive, per avviare reazioni utili deve restare concentrato in un punto, mentre nell’ambiente terrestre tende a disperdersi in fretta. La chimica della vita avrebbe quindi dovuto mettersi in moto subito dopo l’impatto, un’eventualità che gli autori giudicano molto improbabile. A complicare le cose c’è il calendario: il numero di comete che colpivano la Terra è crollato nei primi 500 milioni di anni del pianeta, lasciando al massimo una manciata di occasioni.

Secondo Anslow servirebbe una combinazione da uno su un milione: velocità giusta, angolo giusto e, subito dopo, le condizioni chimiche adatte. L’astronomo non esclude lo scenario, però lo descrive come un colpo di fortuna isolato, molto lontano dalla pioggia costante di molecole immaginata finora.

Da dove arrivano allora le molecole della vita?

Le alternative sono due. La prima chiama in causa gli asteroidi, che hanno colpito la Terra primordiale molto più spesso delle comete: il calore e la pressione dei loro impatti potrebbero aver favorito la sintesi di composti organici direttamente sul posto. Gordon Osinski, geologo planetario della Western University in Canada estraneo alla ricerca, ha indicato come possibile fonte le condriti carbonacee, asteroidi ricchi di carbonio.

La seconda ipotesi è che i precursori chimici si siano formati sulla Terra stessa, grazie a processi interni al pianeta e senza contributi esterni. Lo studio riserva una sorpresa su Marte: il pianeta rosso è più piccolo della Terra e ha un’atmosfera molto più rarefatta, quindi le comete che lo colpivano nelle prime fasi del Sistema solare avevano più possibilità di raggiungere la superficie.

Resta comunque uno scenario poco probabile: per Anslow sarebbe strano che la consegna sia avvenuta sulla Terra e non su Marte, e l’ipotesi più plausibile è che non sia avvenuta su nessuno dei due. I risultati potranno servire anche nella ricerca di vita fuori dal Sistema solare.

I successori del James Webb Space Telescope, come l’Habitable Worlds Observatory proposto dalla NASA, studieranno i pianeti di altre stelle con un dettaglio inedito, e individuare i sistemi in cui le comete possono rallentare rimbalzando tra pianeti vicini aiuterà a scegliere dove puntare gli strumenti.