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Un nuovo studio suggerisce che la Terra potrebbe aver trasportato materiale biologico nelle nubi di Venere per miliardi di anni. Ecco perché questa ipotesi è così importante.

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Ricercatori propongono che frammenti espulsi dalla Terra durante impatti possano aver raggiunto l'atmosfera di Venere trasportando materiale organico.

La panspermia ampliata al sistema Terra–Venere suggerisce che strati nuvolosi ad alta quota possano offrire condizioni temporaneamente miti per microrganismi.

Le stime indicano trasferimenti minimi ma prolungati nel tempo, tuttavia permangono notevoli incertezze sui dettagli e sulla reale sopravvivenza biologica.

E se una parte della vita su Venere fosse arrivata dalla Terra? L’idea sembra uscita da un romanzo di fantascienza, ma è al centro di uno studio presentato alla Lunar and Planetary Science Conference 2026. Secondo i ricercatori, il materiale espulso dal nostro pianeta in seguito a grandi impatti potrebbe aver raggiunto l’atmosfera venusiana, trasportando con sé cellule o composti organici capaci di resistere, almeno per brevi periodi, tra le nubi del pianeta.

Questo non significa che su Venere sia stata trovata vita. Al momento non esiste alcuna prova definitiva. Lo studio aggiunge però un elemento importante al dibattito: se un giorno una missione dovesse individuare microrganismi nelle nubi venusiane, non sarebbe scontato considerarli originari del pianeta. Potrebbero infatti avere un’origine molto più vicina a noi.

Come la vita potrebbe viaggiare da un pianeta all’altro

Il meccanismo alla base dell’ipotesi si chiama panspermia. Secondo questa teoria, la vita, o gli ingredienti necessari alla sua comparsa, possono spostarsi nello spazio a bordo di asteroidi o frammenti di roccia espulsi da un pianeta dopo un impatto violento. Per decenni il dibattito si è concentrato soprattutto su Terra e Marte. Negli ultimi anni, però, l’attenzione si è estesa anche a Venere, complice il crescente interesse per la possibile abitabilità di alcuni strati della sua atmosfera.

La superficie venusiana resta un ambiente estremo, con temperature e pressioni incompatibili con la vita per come la conosciamo. Il discorso cambia salendo nell’atmosfera. Alcuni strati nuvolosi, situati ad alta quota, presentano infatti condizioni di temperatura e pressione più moderate. Per questo motivo, diversi ricercatori li considerano uno dei pochi ambienti del pianeta in cui potrebbe esistere, almeno in teoria, una forma di vita microbica.

Lo studio ha analizzato il destino dei bolidi provenienti dalla Terra o da Marte durante l’ingresso nell’atmosfera di Venere. I ricercatori hanno modellato la discesa, la frammentazione e l’esplosione in quota, valutando se parte del materiale potesse disperdersi in particelle sufficientemente piccole da restare sospese tra le nubi per alcuni giorni.

C’è vita su Venere? L’ipotesi riguarda proprio le nubi

Il passaggio più delicato riguarda la sopravvivenza del materiale biologico. Un frammento espulso dalla Terra dovrebbe infatti resistere allo shock dell’impatto, al calore, al vuoto dello spazio, alle radiazioni e, infine, all’ingresso nell’atmosfera venusiana. Studi precedenti e analisi condotte su meteoriti terrestri suggeriscono che il materiale organico possa superare alcune di queste fasi. Su Venere, però, resta un ostacolo fondamentale: evitare di precipitare verso la superficie, dove le condizioni diventano rapidamente proibitive.

Secondo le stime degli autori, nel corso di miliardi di anni la Terra potrebbe aver trasferito nelle nubi di Venere miliardi di cellule. La stima più citata parla di circa 100 cellule disperse ogni anno terrestre nell’atmosfera venusiana e di oltre 20 miliardi di cellule accumulate nell’ultimo miliardo di anni.

Si tratta, tuttavia, di numeri che vanno interpretati con cautela. Gli stessi ricercatori sottolineano che il modello presenta numerose incertezze. Non descrive ogni dettaglio dell’interazione tra i bolidi e l’atmosfera venusiana e, soprattutto, non dimostra che eventuali cellule possano sopravvivere abbastanza a lungo da adattarsi o dare origine a una comunità stabile.

La conclusione è meno spettacolare di quanto possa sembrare, ma proprio per questo ancora più interessante. La Terra potrebbe aver inviato verso Venere piccole quantità di materiale biologico per tempi lunghissimi. Se in futuro dovessero essere trovate tracce di vita nelle nubi venusiane, una delle prime domande sarà inevitabile: quella vita è nata su Venere oppure l’abbiamo portata noi, senza saperlo, miliardi di anni prima di costruire la prima sonda spaziale?