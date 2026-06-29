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La ricerca di vita extraterrestre si basa sempre più su osservazioni dirette e studia lune ghiacciate che possono nascondere oceani sotterranei riscaldati dalle maree gravitazionali.

Europa ed Encelado offrono ambienti promettenti grazie a oceani salati e getti che contengono idrogeno, azoto e molecole organiche, elementi chiave per forme microbiche.

Titano mostra processi chimici complessi con laghi di metano che aiutano a capire l'evoluzione della materia, ma la comparsa di intelligenza resta documentata solo sulla Terra.

La ricerca di organismi extra-terrestri non è più una speculazione filosofica ma una scienza basata sull’osservazione diretta. Sebbene la Terra resti l’unico pianeta perfetto del sistema solare interno, gli astrobiologi guardano oggi con enorme interesse oltre la fascia degli asteroidi, dove l’effetto delle maree gravitazionali riscalda il nucleo di lune ghiacciate come Europa ed Encelado, creando oceani sotterranei ricchi di elementi chimici essenziali che potrebbero ospitare forme di vita microbica.

Il vicinato caldo e freddo

Per decenni la nostra attenzione si è concentrata su Marte, l’obiettivo più vicino per l’esplorazione astrobiologica.

Il Pianeta Rosso ha caratteristiche fisiche promettenti, ma col tempo si è rivelato un deserto troppo freddo.

Venere, al contrario, è una trappola infernale con temperature superficiali che sfiorano i 464 gradi Celsius a causa di un effetto serra fuori controllo.

Qualche scienziato ipotizza che il suo passato fosse più clemente e che le sue nubi attuali, abbastanza fresche, nascondano tracce di fosfina, un gas legato ad attività biologiche.

Lo scetticismo nella comunità scientifica è però ancora alto. Al momento, la Terra conserva il primato dell’equilibrio perfetto.

Gli oceani nascosti di Giove

Il concetto classico di zona abitabile si lega alla distanza corretta da una stella per mantenere l’acqua allo stato liquido. Esiste tuttavia un altro modo per generare calore, ed è qui che la ricerca scientifica diventa affascinante.

Europa, una delle lune di Giove, è lontanissima dal Sole, eppure nasconde un oceano sotto una spessa crosta di ghiaccio.

Le forze di marea prodotte dall’enorme attrazione gravitazionale di Giove creano un attrito interno che scalda il nucleo roccioso del satellite. I dati geomagnetici indicano che questo oceano sotterraneo è salato, segno di un’interazione chimica con le rocce sottostanti.

C’è acqua, c’è carbonio e c’è energia. La missione Europa Clipper della NASA, lanciata nel 2024, arriverà sul posto nel 2030 per analizzare la chimica di superficie e le fratture del ghiaccio, svelandoci se questo ambiente sia davvero abitabile.

Il “manto da tigre” di Encelado

Saturno possiede un numero impressionante di satelliti, molti dei quali identificati di recente, all’inizio del 2025. Tra questi, Encelado rappresenta una delle sorprese più grandi per chi studia la vita nello Spazio.

Questo piccolo corpo celeste mostra profonde fratture parallele nel suo emisfero sud, battezzate “tiger stripes“.

La sonda Cassini ha dimostrato che da queste fessure fuoriescono geyser spettacolari che spruzzano acqua salata nello Spazio per centinaia di chilometri.

Campionando i getti, gli scienziati vi hanno trovato idrogeno, azoto, anidride carbonica e molecole organiche semplici come metano e benzene. Elementi che sulla Terra hanno aperto la strada alla nascita dei primi organismi.

La pioggia di metano

L’ultimo candidato della lista è Titano, la luna più grande di Saturno. Le immagini inviate nel 2005 dalla sonda Huygens mostrano un paesaggio incredibilmente simile al nostro, con laghi e fiumi.

L’apparenza inganna: la temperatura media è di meno 179 gradi e a piovere non è acqua, ma metano liquido. Titano possiede una chimica del carbonio complessa che può aiutarci a capire l’evoluzione della materia, anche se la presenza di vita nel sistema solare biologico resta un’ipotesi remota per questo mondo alieno.

L’evoluzione di un pensiero intelligente in grado di porsi domande sul cosmo, per ora, resta una dinamica che siamo riusciti a documentare soltanto sul nostro pianeta.