Siamo in attesa che le missioni ExoMars e Mars2000 confermino la presenza di vita su Marte
Gli indizi raccolti dal Pianeta Rosso mostrano tracce organiche: ora si attendono i dati di ExoMars e delle sonde per confermare la presenza di vita microscopica.
- Le prove raccolte su Marte rafforzano l’ipotesi di un passato abitabile, con minerali e composti organici compatibili con processi biologici.
- Perseverance continua a individuare campioni interessanti, ma solo l’analisi dei frammenti riportati sulla Terra potrà chiarire l’origine delle tracce.
- La missione ExoMars, con la trivella di Rosalind Franklin, punta a scavare nel sottosuolo per cercare materiale organico meglio conservato.
Negli ultimi anni, le prove scientifiche raccolte sul Pianeta Rosso indicano che il nostro vicino spaziale potrebbe aver ospitato microrganismi in un passato remoto. Mentre il rover Perseverance della NASA continua a raccogliere indizi organici in superficie, la comunità scientifica internazionale guarda alle prossime tappe esplorative e al ritorno dei campioni sulla Terra per ottenere una conferma definitiva e senza incertezze.
Minerali e composti organici su Marte
Per decenni Marte è stato descritto nei libri di testo come un deserto arido, polveroso e storicamente inospitale.
Questa narrazione sta cambiando in modo radicale grazie ai dati emersi durante i recenti incontri internazionali della comunità scientifica, tra cui spicca il congresso mondiale Cospar organizzato a Firenze dall’Istituto Nazionale di Astrofisica.
Durante l’evento, ricercatori ed esperti di astrobiologia hanno tracciato un quadro inaspettato e affascinante.
I dati indicano che le condizioni primordiali del pianeta non erano poi così diverse da quelle della Terra giovane.
In particolare, gli strumenti hanno rilevato minerali e composti organici complessi la cui formazione, sul nostro pianeta, è abitualmente legata all’attività metabolica dei microrganismi.
Non stiamo parlando di creature complesse, ma di forme microscopiche capaci di trovare rifugio nel sottosuolo marziano, al riparo dalla radiazione cosmica letale che colpisce la superficie. In quell’ambiente protetto, tali organismi avrebbero sfruttato l’energia chimica delle rocce per garantire la propria sopravvivenza.
La missione Mars2020
Un ruolo di primissimo piano nel percorso di scoperta lo gioca la missione Mars2020 della NASA, con il celebre rover Perseverance.
Operativo sulla superficie marziana dal 2021, il veicolo ha superato di gran lunga la durata prevista per la sua missione iniziale di circa 687 giorni terrestri.
Muovendosi tra formazioni rocciose e depositi di regolite, l’esploratore automatico ha individuato campioni di grande interesse che contengono potenziale materia organica alterata dallo scorrere del tempo.
Il prelievo effettuato nell’estate del 2024 rappresenta uno dei punti di svolta più importanti nella storia dell’esplorazione spaziale. Tuttavia, le analisi condotte a distanza presentano limiti invalicabili.
Le strutture organiche rinvenute mostrano una composizione profondamente modificata da miliardi di anni di esposizione agli agenti cosmici, rendendo difficile stabilire con certezza assoluta se la loro origine sia biologica oppure legata a semplici processi geologici inorganici.
Per sciogliere tale enigma sarà indispensabile analizzare fisicamente i frammenti all’interno dei laboratori terrestri.
L’Europa con ExoMars
Accanto alle attività americane, l’Europa si prepara a dare un contributo determinante grazie alla missione ExoMars promossa dall’Agenzia Spaziale Europea.
Dopo l’invio nel 2016 della sonda Trace Gas Orbiter per analizzare i gas atmosferici, il momento centrale sarà segnato dal lancio del rover Rosalind Franklin, previsto per il 2028 con arrivo sul pianeta nel 2030.
Questo esploratore possiede un elemento di grande innovazione tecnologica rispetto ai modelli precedenti: una trivella capace di scavare il suolo fino a due metri di profondità.
Poiché la superficie marziana viene costantemente sterilizzata dai raggi ultravioletti, è proprio scendendo nel sottosuolo che si spera di individuare materiale organico ben conservato.
La combinazione tra i campioni raccolti da Perseverance e le perforazioni profonde di ExoMars permetterà finalmente di capire se il sistema solare abbia visto nascere la vita su due pianeti distinti.