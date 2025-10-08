Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Inaf/Nasa’s Goddard Space Flight Center

Giunge da Saturno una delle notizie più interessanti degli ultimi mesi. Un nuovo studio, pubblicato su Nature Astronomy, sostiene che l’oceano al di sotto della superficie ghiacciata di Encelado (una delle lune di Saturno) potrebbe ospitare forme di vita.

Parliamo di un satellite delle dimensioni dell’Arizona, più o meno, in grado di attirare l’attenzione degli astronomi già nel 2005. Al tempo la sonda Cassini rilevò dei getti di vapore acqueo e particelle ghiacciate che fuoriuscivano da fratture nella crosta (tiger stripes). Nel 2015, invece, l’analisi della gravità confermò la presenza di un oceano sotterraneo nei pressi del polo sud. Oggi, invece, si ipotizza la presenza di vita.

Vita aliena su Encelado

La missione Cassini è ormai terminata da tempo. Conclusa infatti nel 2017. I suoi dati però continuano a offrire nuove sorprese. L’analisi dei campioni raccolti nel 2008 ha infatti rivelato la presenza di molecole organiche complesse (tra cui esteri ed eteri). Si parla dei cosiddetti “mattoni fondamentali della vita”.

Questi composti sono simili a quelli presentati negli organismi terrestri. Suggeriscono che Encelado possa realmente offrire un ambiente chimico favorevole alla biogenesi. Si attende una conferma in merito ma ciò potrebbe rafforzare l’ipotesi che la vita possa svilupparsi in ambienti extraterrestri. Qualcosa di reale e concreto anche in mondi molto diversi dalla Terra, al netto però di elementi chimici compatibili.

Missioni future

La scoperta dà ovviamente nuovo impulso alla pianificazione di missioni future, in grado di raggiungere la superficie ghiacciata. La speranza è quella di passare dalle ipotesi all’analisi concreta di nuovi dati specifici nel corso di “pochi” anni.

Di fatto potremo andare a “caccia” di vita aliena, in qualsiasi forma essa possa presentarsi. Di fatto si sta già discutendo di una spedizione ed ecco le parole del coordinatore dello studio, Nozair Khawaja: “Anche non trovare vita su Encelado sarebbe una scoperta enorme. Ciò perché solleverebbe seri interrogativi sul motivo per il quale la vita non sia presente, al netto di un ambiente del genere, ovvero in presenza di giuste condizioni”.

Un’altra notizia interessante

Dalla stessa area giunge anche un’altra notizia. La fascia di asteroidi che si trova tra Marte e Giove va impoverendosi. Si stima che l’attuale perdita di massa si aggiri intorno allo 0,0088% della materia coinvolta nelle collisioni.

Un numero che, per quanto possa risultare irrilevante, rappresenta un flusso significativo. È quanto emerge dallo studio del team di ricerca dell’astronomo Julio Fernandez, dell’Università della Repubblica in Uruguay.

Gli esperti ritengono che circa il 20% della materia sfugge sotto forma di asteroidi e meteoroidi, che occasionalmente attraversando l’orbita della Terra (talvolta entrano nella nostra atmosfera come meteore). Il restante 80% invece viene ridotto in polvere meteoritica, in seguito a collisioni.

Lo studio suggerisce che 3,5 miliardi di anni fa la fascia degli asteroidi avrebbe potuto essere circa il 50% più massiccia rispetto a oggi, con un tasso di perdita di massa quasi doppio rispetto a quello attuale.

Perché ciò è importante? Ci aiuta a ricostruire la storia degli impatti che hanno modellato la superficie della Terra. Al tempo stesso, però, fornisce informazioni cardine per stimare il rischio di impatti futuri.