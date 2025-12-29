Visori AR/VR, quali sono i benefici per la salute di anziani e persone fragili?

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I visori per la realtà virtuale e aumentata possono migliorare la vita delle persone, soprattutto gli anziani e i soggetti con limitazioni fisiche e cognitive

Bangkok Click Studio/Shutterstock

In sintesi

AR e VR migliorano la qualità della vita stimolando le funzioni cognitive, favorendo la riabilitazione fisica tramite esercizi sicuri e contrastando la solitudine attraverso la socializzazione in spazi virtuali condivisi.

Sebbene rappresentino uno strumento complementare prezioso per l’autonomia di anziani e persone con limiti fisici, restano da superare alcune barriere tecniche di usabilità e la necessità di ulteriori studi sugli effetti a lungo termine per integrare pienamente questi sistemi nei percorsi di cura ufficiali.

Negli ultimi anni i visori per la realtà aumentata e realtà virtuale hanno superato la dimensione ludica per affermarsi come strumenti con potenziali benefici concreti sulla qualità della vita, in particolare per gli anziani e le persone che affrontano limitazioni fisiche e cognitive. Studi scientifici e progetti applicativi, infatti, evidenziano più ambiti in cui queste tecnologie possono apportare valore, collegando innovazione e salute.

Visori AR/VR e salute, quali sono i benefici?

Una delle aree più esplorate riguarda il supporto alle funzioni cognitive con alcune ricerche che hanno mostrato come programmi di realtà virtuale possono stimolare memoria, attenzione, capacità esecutive e altre funzioni mentali nei soggetti più anziani, con benefici nettamente superiori rispetto a quelli osservati con metodi tradizionali di riabilitazione cognitiva.

In tal senso, uno dei progetti più interessanti è il VR exergaming, dei videogiochi immersivi con esercizi cognitivi, che ha evidenziato miglioramenti nella inibizione cognitiva e nella motivazione a proseguire l’allenamento, evidenziando un effetto positivo sia sul piano neurologico sia sull’impegno personale.

Un altro beneficio significativo della realtà immersiva riguarda la socializzazione, con le esperienze VR collaborative che consentono a persone distanti o fisicamente limitate di interagire in spazi virtuali condivisi, promuovendo dialogo, cooperazione e legami che vanno oltre una semplice videoconferenza.

Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che, attraverso ambienti virtuali, gli anziani possono mantenere relazioni sociali significative, riducendo la sensazione di solitudine e creando nuove occasioni di incontro; un aspetto molto importante anche per contrastare gli effetti negativi dell’isolamento, associato a peggioramenti dello stato emotivo e cognitivo nelle persone anziane.

Importante ricordare, inoltre, che la tecnologia AR e VR non si limita alla dimensione mentale ma può supportare anche allenamenti fisici e riabilitativi. Ambiente virtuali progettati per esercizi di equilibrio e movimento permettono di praticare attività in modo motivante e sicuro, con feedback immediati che possono aiutare a ridurre il rischio di cadute e a migliorare la coordinazione.

Queste applicazioni sono utili non solo nei contesti di cura strutturati ma anche per programmi domiciliari, rendendo la tecnologia accessibile a chi ha difficoltà di spostamento.

Infine, oltre agli ambiti cognitivo e fisico, la realtà immersiva ha mostrato effetti positivi sull’umore e sul benessere emotivo. Ambienti virtuali rilassanti, esperienze di natura simulata o viaggi virtuali evocativi possono contribuire a ridurre sintomi di stress e depressione, offrendo esperienze che, pur non sostituendo il contatto reale con il mondo, ampliano le possibilità di stimoli positivi e ricordi piacevoli.

Come si evolverà questa tecnologia

La realtà aumentata, che integra elementi digitali nel mondo reale, si sta affermando come strumento educativo efficace per adulti di tutte le età. In ambiti come l’istruzione, questi sistemi possono semplificare concetti complessi e supportare l’apprendimento attivo attraverso esperienze visive immersive e interattive.

Tuttavia, nonostante i benefici, l’adozione di AR/VR presenta alcune criticità. Le barriere tecniche e di usabilità, come l’adattamento di controller e interfacce per mani e occhi meno familiari con la tecnologia, richiedono soluzioni specifiche per gruppi come gli anziani.

Inoltre, molti studi sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per comprendere gli effetti a lungo termine e le modalità più efficaci di integrazione di AR/VR nei percorsi di cura e benessere.

Bisogna ricordare, poi, che AR e VR non si sostituiscono alle attività tradizionali di terapia, socializzazione o movimento, ma possono diventare strumenti complementari che arricchiscono le opzioni disponibili. Quando calibrate su esigenze specifiche e utilizzate con una guida adeguata, queste tecnologie hanno il potenziale di ampliare l’autonomia, stimolare la mente e favorire relazioni, specialmente in contesti dove il contatto diretto con il mondo esterno è limitato.