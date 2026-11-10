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Smartbox conferma un attacco hacker e avverte i clienti: nomi ed email potrebbero essere stati consultati, ma password e carte sono al sicuro

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Smartbox ha comunicato di aver subito un attacco informatico il 3 novembre 2026, con accesso non autorizzato a una delle sue piattaforme.

Nomi e indirizzi email dei clienti potrebbero essere stati consultati, mentre password degli account e dati delle carte di pagamento non risultano coinvolti.

L’azienda ha avviato indagini e avvisato le autorità, invitando i clienti a diffidare di messaggi sospetti e a non condividere informazioni riservate.

Una cena, un weekend fuori porta, un’esperienza da scegliere con calma: i cofanetti Smartbox sono tra i regali più facili da fare quando mancano le idee, e con l’avvicinarsi delle feste tornano sotto molti alberi di Natale.

Proprio questa diffusione, evidentemente, li ha resi interessanti anche per chi vive di truffe online: a inizio novembre l’azienda ha subito un attacco informatico, e per chi ha un account è il momento di imparare a distinguere i messaggi veri da quelli falsi.

Cosa è successo a Smartbox e quali dati sono coinvolti?

Come la stessa Smarbox ha dichiarato, il 3 novembre 2026 i suoi esperti hanno individuato un accesso non autorizzato a una delle sue piattaforme. L’azienda è intervenuta subito per mettere in sicurezza il sistema e impedire nuove intrusioni.

Dopodiché, ha avviato un’indagine completa e ha informato le autorità competenti, cioè la Commissione per la protezione dei dati (il gruppo ha sede legale a Dublino, quindi la competenza è dell’autorità irlandese) e le forze dell’ordine. Gli autori dell’attacco non sono stati identificati e il numero dei clienti coinvolti non è stato reso noto.

Nei giorni successivi Smartbox ha scelto di avvisare direttamente i propri clienti, spiegando cosa è accaduto, quali informazioni sono state toccate e come comportarsi. È una scelta di trasparenza pregevolissima: sapere per tempo di essere tra le persone potenzialmente esposte permette di alzare la guardia prima che arrivino i tentativi di truffa.

L’azienda ha annunciato anche una revisione delle misure di sicurezza su tutti i suoi sistemi, con nuove protezioni per ridurre il rischio che episodi simili si ripetano. Quanto ai dati, le verifiche condotte finora indicano che potrebbero essere stati consultati nomi e indirizzi email dei clienti. Le informazioni più delicate restano al sicuro: chi è entrato nei sistemi non ha avuto accesso ai dati delle carte di pagamento né alle password degli account, motivo per cui non serve alcun intervento immediato.

Perché nome ed email bastano per tentare una truffa?

Il punto delicato riguarda l’uso che un malintenzionato può fare proprio di quelle due informazioni. Presi da soli, un nome e un indirizzo email valgono poco, visto che li lasciamo ogni giorno per iscriverci a una newsletter o creare un account. Il loro peso cambia quando chi li possiede sa anche di quale azienda è cliente quella persona, perché può scriverle fingendo di essere proprio quell’azienda.

Questa tecnica si chiama phishing: il truffatore invia una mail o un SMS che imita le comunicazioni di un marchio conosciuto e contiene un link verso una pagina contraffatta, identica nell’aspetto al sito originale, dove la vittima viene invitata a inserire password, dati personali o numero della carta.

Quando il messaggio si rivolge alla persona per nome e parla di un servizio che usa realmente, si parla di spear phishing, cioè di phishing mirato, molto più convincente di un messaggio generico. Applicato a Smartbox, il meccanismo è facile da immaginare.

Chi ha un cofanetto si aspetta comunicazioni su voucher, prenotazioni e date di validità, e una mail che annuncia un regalo in scadenza, una prenotazione da confermare o un rimborso da riscuotere può sembrare del tutto normale. Per questo Smartbox estende l’allerta anche a telefonate e SMS: chi tenta una truffa raramente si accontenta di un solo canale.

Come difendersi dai messaggi falsi?

La regola più utile arriva dalla stessa azienda, che ricorda di non chiedere mai via email la password dell’account o i dati della carta. Qualsiasi messaggio che contenga una richiesta del genere va considerato una truffa, a prescindere da logo, grafica e tono, che i criminali sanno copiare con grande cura.

Prima di aprire un link conviene poi controllare chi scrive. Gli indirizzi falsi imitano quelli ufficiali con piccole variazioni, come una lettera cambiata o una parola aggiunta, per cui va letta con attenzione la parte che segue la chiocciola. Da computer si può anche passare il mouse sopra il link, senza cliccare, per vedere l’indirizzo reale a cui porta. Un altro segnale da tenere d’occhio è la fretta: scadenze imminenti, regali che rischiano di andare persi e offerte valide poche ore servono a spingere ad agire senza riflettere.

Nel dubbio, la strada più sicura è anche la più semplice: ignorare il messaggio, aprire il browser e digitare l’indirizzo del sito Smartbox per controllare dall’account lo stato dei propri cofanetti. Se qualcosa non torna, l’azienda risponde all’indirizzo customercare-italia@smartbox.com e mette a disposizione le FAQ sul sito.

Chi si accorge di aver già inserito la password su una pagina sospetta deve cambiarla subito, insieme a quella di ogni altro servizio in cui la usa, e attivare l’autenticazione a due fattori dove possibile. Se sono finiti in mano ai truffatori i dati della carta, la prima chiamata va fatta alla banca per bloccarla e controllare gli addebiti.

In entrambi i casi conviene segnalare l’accaduto alla Polizia Postale, anche attraverso il commissariato online, conservando mail, SMS e screenshot. Per sapere se il proprio indirizzo è comparso in altre fughe di dati, infine, servizi gratuiti come Have I Been Pwned permettono una verifica in pochi secondi.