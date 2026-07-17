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Materiali di eventi e oggetti insoliti sono apparsi in vendita su Vinted, tra cartelli di concerti e braccialetti usati per i settori.

Il portale ospita inserzioni controverse come le mystery box vietate e perfino stoviglie dell'Eliseo coinvolte in un furto interno.

Molti annunci strani derivano da scherzi, truffe o collezionismo: articoli senza valore per qualcuno possono essere ricercati da altri.

Un cartello con un QR code per indicare il percorso pedonale verso la metropolitana. Una maglietta dello staff. Persino i braccialetti utilizzati per distinguere i settori. A pochi giorni dal concerto di Ultimo a Tor Vergata, alcuni dei materiali impiegati per orientare i circa 250.000 spettatori sono comparsi su Vinted, trasformati in cimeli destinati ai fan.

Tra gli annunci segnalati figurano pannelli di plastica proposti per poche decine di euro, mentre per altri cartelli sarebbero state avanzate richieste molto più alte. Sono finite online anche mappe cartacee e fascette utilizzate durante l’evento del 4 luglio. Il caso, però, non riguarda soltanto il collezionismo. Roma Capitale ha annunciato un esposto dopo la comparsa della segnaletica sulla piattaforma. Resta da chiarire quanti materiali siano stati effettivamente sottratti e in quale momento.

Chi utilizza Vinted lo sa bene: sul sito di compravendita si può trovare praticamente di tutto. Abbiamo selezionato alcuni degli annunci e dei casi più curiosi.

Le mystery box vietate dal regolamento

Su Vinted circolano anche scatole dal contenuto sconosciuto. Alcune promettono vestiti selezionati in base alla taglia, mentre altre sono dedicate ai gioielli o agli oggetti per la casa. L’acquirente scopre che cosa ha comprato soltanto dopo aver aperto il pacco.

Le mystery box attirano perché trasformano una normale compravendita in una sorpresa. Il regolamento di Vinted, però, vieta i pacchetti il cui contenuto non sia identificabile prima dell’acquisto. Ogni inserzione dovrebbe mostrare con precisione gli articoli inclusi nel prezzo. Per questo motivo gli annunci possono essere rimossi, anche se continuano a comparire sulla piattaforma.

Le stoviglie dell’Eliseo comparse su Vinted

Il caso più clamoroso arriva dalla Francia. Secondo un’inchiesta, circa cento oggetti provenienti dall’Eliseo sarebbero stati sottratti nel tempo dall’ex maggiordomo del palazzo presidenziale. Alcuni sarebbero poi comparsi su Vinted.

Tra i beni recuperati figurano porcellane di Sèvres e bicchieri Baccarat. Gli investigatori hanno trovato anche una statuetta firmata René Lalique. Il valore complessivo degli oggetti è stato stimato tra 15.000 e 40.000 euro.

Al centro dell’indagine c’è un addetto incaricato di custodire l’argenteria e le stoviglie della presidenza francese. Dietro quegli annunci insoliti, dunque, non si nascondevano semplici cimeli, ma beni considerati parte del patrimonio nazionale.

Gli oggetti “maledetti” restano una leggenda

Online circolano anche screenshot di peluche, giocattoli, piccoli oggetti e gioielli proposti a cifre elevatissime. Talvolta vengono presentati come inserzioni misteriose, accompagnate da descrizioni che richiamano fenomeni inspiegabili o pratiche esoteriche.

Nella maggior parte dei casi si tratta di leggende metropolitane costruite attorno ad annunci difficili da interpretare. Dietro alcune inserzioni potrebbero nascondersi scherzi, account compromessi, truffe o semplici tentativi di attirare l’attenzione.

Altre cose curiose in vendita su Vinted

Tra le vendite più improbabili documentate compaiono anche oggetti che sembrerebbero destinati direttamente alla spazzatura. Su Vinted sono stati acquistati un singolo orecchino e un Apple Watch rotto, privo di cinturino. Ha trovato un compratore persino un lotto composto da 70 tubi di cartone della carta igienica, venduto per 2 sterline.

Non mancano neppure gli imballaggi vuoti, ricercati da chi vuole ricomporre una confezione originale. Anche uno scontrino di McDonald’s con il numero d’ordine 067 è stato venduto per 6,70 sterline grazie al richiamo a un meme. La regola sembra semplice: ciò che per qualcuno non ha più alcun valore può essere esattamente ciò che un altro stava cercando.