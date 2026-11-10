Il proiettore WiMiUS in offerta a un prezzo unico e diventa un best-buy
Il videoproiettore Full HD con app, rotazione a 270° e messa a fuoco automatica, è in sconto del 41%. Trasforma la tua abitazione in un cinema privato.
Quando la TV non basta per godersi film e partite su uno schermo grande, ma manca spazio per un impianto fisso, un proiettore portatile può offrire una soluzione flessibile. Il WiMiUS Proiettore Portatile è disponibile con uno sconto del 41%.
Il proiettore integra app native e canali TV in diretta, così film, serie e notizie sono accessibili senza collegare necessariamente un dispositivo esterno. La memoria da 2+16 GB è pensata per rendere più fluido l’avvio delle app e consentire di salvare contenuti offline. La rotazione a 270 gradi, la regolazione automatica dell’immagine e le connessioni wireless e cablate lo rendono adatto a diversi ambienti e sorgenti.
WiMiUS Proiettore Portatile in offerta: sconto del 41%
Se vuoi allestire una visione su grande schermo senza installare un proiettore fisso, questo modello WiMiUS è proposto a 219,99 euro, con uno sconto del 41% sul WiMiUS Proiettore Portatile. È inoltre indicato un coupon da 39 euro. La scheda non specifica condizioni di pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso: verifica i dettagli aggiornati nella pagina dell’offerta.
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Il videoproiettore WiMiUS con rotazione a 270° e risoluzione Full HD
Per trasformare una parete o il soffitto in una superficie di visione senza complicate regolazioni, questo proiettore abbina funzioni automatiche e diverse possibilità di collegamento:
- Risoluzione nativa Full HD 1080p, decodifica 4K e HDR10: l’immagine può risultare nitida e ricca di contrasto durante film, serie e partite. La risoluzione nativa dichiarata è 1080p.
- Messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale AI: il sistema regola l’immagine all’accensione e rileva gli ostacoli, riducendo gli interventi manuali per allineare la proiezione.
- Rotazione a 270° e immagine regolabile da 40 a 180 pollici: puoi orientare la proiezione verso pareti o soffitto e adattare le dimensioni allo spazio. Il rapporto dichiarato permette un’immagine da 100 pollici a circa 2,2 metri.
- App native, Netflix Ready e canali TV in diretta: accedi ai contenuti e ai canali senza dover collegare sempre un dispositivo esterno; sono indicate anche app locali e una dedicata ai contenuti italiani.
- Wi-Fi 6, Bluetooth bidirezionale e altoparlanti stereo integrati: puoi duplicare lo schermo di smartphone, tablet o computer, collegare cuffie e speaker Bluetooth oppure usare il proiettore per riprodurre musica.
- HDMI con CEC/ARC, USB e jack audio da 3,5 mm: le porte consentono di collegare console, computer e impianti audio compatibili, ampliando le opzioni per l’intrattenimento.
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FAQ
La scheda indica app native, Netflix Ready, canali TV in diretta e un’app dedicata ai contenuti italiani.
La risoluzione nativa dichiarata è Full HD 1080p; il dispositivo supporta anche la decodifica 4K e HDR10.
Sì. La rotazione dichiarata di 270° permette di orientare la proiezione anche verso il soffitto.
Sono indicate porte HDMI, USB e jack audio da 3,5 mm; sono inoltre supportati Wi-Fi e duplicazione wireless dello schermo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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