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Estetica gotica, fascino decadente, romanticismo letale: i vampiri sono da sempre circondati da un certo magnetismo. Nel 2026 tornano in tre nuovi videogiochi: perché ne siamo ossessionati

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I vampiri tornano nel 2026 con tre nuovi videogiochi;

La figura del vampiro è cambiata molto dagli anni '80 a oggi;

Il motivo per cui ne siamo attratti sta nella loro natura ambigua.

Per anni il trono dell’horror pop è appartenuto ai morti viventi: corpi decomposti, epidemie, mondi al collasso. Lo zombie racconta la paura di perdere la propria identità in una società che si sgretola. Il vampiro risponde a una chiamata diversa: la seduzione della decadenza, il potere millenario, la malinconia di un’immortalità che pesa come una condanna.

Quella creatura, rimasta ancorata per un decennio ai ricordi degli anni ’90 e tornata alla rivalsa nella metà degli anni 2000, sta tornando al centro della scena. Il segnale più visibile arriva dalla televisione, dove il successo della serie Intervista col vampiro su Netflix ha riportato di moda aristocrazia decadente e romanticismo oscuro. Ma è nei videogiochi che questo ritorno si sta consumando in una forma molto interessante: nei prossimi mesi arriveranno tre videogiochi che, insieme, riportano al centro della narrazione i figli della notte.

Tre giochi in arrivo nel 2026, tre idee diverse di vampiro

The Blood of Dawnwalker, primo progetto di Rebel Wolves — studio fondato da veterani di The Witcher 3, tra cui il regista Konrad Tomaszkiewicz — è ambientato nel regno immaginario di Vale Sangora, tra i Carpazi del XIV secolo, dilaniato da guerre e peste nera. Il protagonista Coen diventa un Dawnwalker, mezzo uomo e mezzo vampiro, che avrà a disposizione 30 giorni per salvare la sua famiglia, tra scelte morali che plasmano la storia e il mondo. Il gioco alterna due sistemi diversi a seconda del ciclo giorno/notte: di giorno Coen combatte all’arma bianca, di notte sfrutta i poteri vampirici. Il gioco esce il 3 settembre 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

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The Duskbloods di FromSoftware, in esclusiva Nintendo Switch 2, guarda al tema da un’angolazione più obliqua. Diretto da Hidetaka Miyazaki, mette i giocatori nei panni dei Bloodsworn, esseri che hanno superato i limiti umani grazie al potere del sangue, in scontri PvPvE fino a otto partecipanti per conquistare il cosiddetto “First Blood", mentre l’umanità volge al proprio crepuscolo. Non è un gioco di vampiri in senso stretto, ma l’estetica — sangue, nobiltà decaduta, creature notturne — recupera in modo esplicito l’immaginario gotico. La data di uscita esatta non è ancora stata annunciata ma dovrebbe collocarsi nell’autunno 2026.

A chiudere il trittico c’è Castlevania: Belmont’s Curse, sviluppato da Evil Empire con Motion Twin e pubblicato da Konami per celebrare i quarant’anni del franchise. Ambientato a Parigi nel 1499, ventitré anni dopo Castlevania III: Dracula’s Curse, segue Rose Belmont, discendente di Trevor, mentre la città viene invasa da creature demoniache uscite dal castello di Dracula. È un ritorno dichiarato al metroidvania 2D delle origini, con uscita fissata per il 15 ottobre 2026, con un’estetica rinnovata.

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Da mostro a eroe tormentato: come è cambiato il vampiro videoludico

Per capire perché questo ritorno non è un caso isolato, vale la pena guardare a come la figura si sia trasformata negli ultimi quarant’anni.

Negli anni ’80, mutuato dal cinema della Hammer Film Productions e dall’iconografia di Bela Lugosi, il vampiro era l’antagonista per eccellenza: una minaccia esterna da abbattere con frusta o crocifisso, senza bisogno di comprenderla — il Dracula del primo Castlevania (1986) è l’esempio più netto.

A metà anni ’90 la prospettiva si ribalta. Con Blood Omen: Legacy of Kain e poi Soul Reaver, il vampiro diventa protagonista: Kain e Raziel sono figure tormentate, mosse da vendetta e senso di colpa, in una società complessa e decadente. Non a caso questa saga è tornata di recente sotto i riflettori: la raccolta Soul Reaver 1 & 2 Remastered è uscita nel 2024 per i venticinque anni del primo capitolo, seguita nel marzo 2026 da Legacy of Kain: Defiance Remastered.

All’inizio dei Duemila, Vampire: The Masquerade – Bloodlines compie un altro passo: il vampiro diventa un’identità da interpretare in un gioco di ruolo. Il giocatore sceglie un clan — dai folli Malkavian ai Nosferatu costretti a vivere nelle fogne — e si muove in una società segreta fatta di intrighi e dilemmi morali. È un gioco di ruolo prima ancora che un horror, ed è ancora oggi ricordato come uno dei ritratti più riusciti del vampirismo nel medium.

Negli anni successivi il tema continua a riaffiorare in forme diverse. Dawnguard, espansione di Skyrim, trasforma il vampirismo in una meccanica di gioco vera e propria: al giocatore spetta la scelta di combattere i Signori dei Vampiri del Clan Volkihar o unirsi a loro.

Negli anni 2010 Vampyr di Dontnod mette il dottor Jonathan Reid, nella Londra colpita dall’epidemia di influenza spagnola del 1918, davanti a un conflitto continuo tra il dovere di curare i pazienti e la necessità di nutrirsi del loro sangue. Code Vein, con la sua estetica anime, ha come protagonisti i Redivivi, sopravvissuti a un’apocalisse e costretti a bere sangue per non perdere del tutto la propria umanità.

Perché il vampiro continua a tornare

Il filo che lega queste tappe è chiaro: negli anni ’80 il vampiro era il boss finale, negli anni ’90 un antieroe tragico, nei Duemila un ruolo da interpretare tra dilemmi e scelte morali. Oggi è soprattutto una condizione — un conflitto permanente tra istinto e ragione, tra potere e umanità.

È questa ambiguità a renderlo così affascinante. A differenza di altri mostri classici, il vampiro è una creatura umana nelle sue contraddizioni, capace di essere insieme predatore e vittima della propria natura. È un essere complesso, sfaccettato, e quindi interpretabile in molti modi diversi.

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Dopo anni dominati da mondi post-apocalittici e orrori di matrice scientifica, cresce oggi il desiderio di atmosfere più romantiche e decadenti, dove il soprannaturale torna a intrecciarsi con la tragedia umana. The Blood of Dawnwalker, The Duskbloods e Castlevania: Belmont’s Curse arrivano tutti nello stesso periodo, con approcci quasi opposti al mito — RPG intimista, PvP competitivo, metroidvania old-school — ed è proprio questa varietà a confermare quanto il vampiro resti un archetipo narrativo capace di adattarsi a qualunque linguaggio ludico.