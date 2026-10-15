Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Ufficio stampa Konami

Castlevania: Belmont's Curse è perfetto per chi ama le atmosfere gotiche e i metroidvania

Silent Hill: Townfall è adatto a chi cerca un horror ansiogeno e psicologico

Resident Evil Requiem combina azione e meccaniche survival, per chi cerca un mix equilibrato

Fatal Frame II: Crimson Butterfly è un remake consigliato a chi ama le atmosfere tipiche da horror giapponese

Con l’avvicinarsi di Halloween, fioccano nelle vetrine dei negozi decorazioni da brivido e prodotti legati alla festività più spaventosa dell’anno. Tra film, feste e serate a tema, non possono mancare anche alcuni videogiochi che ci riportano direttamente dentro atmosfere inquietanti.

Il 2026 è stato molto prolifico dal punto di vista dei giochi horror, soprattutto quelli legati a saghe famose. Quest’anno ha infatti segnato il ritorno di alcuni dei giochi più attesi degli ultimi tempi.

Tra città avvolte nella nebbia, fantasmi da fotografare e una Parigi medievale infestata, abbiamo scelto quattro giochi da recuperare nelle settimane che precedono il 31 ottobre. Il primo arriva proprio due settimane prima di Halloween.

Castlevania: Belmont’s Curse

Castlevania: Belmont’s Curse è uscito il 15 ottobre e ci porta nella Parigi del 1499, invasa da creature mostruose. A impugnare la leggendaria frusta ammazzavampiri è Rose Belmont, figlia di Trevor, protagonista di un’avventura d’azione ed esplorazione in due dimensioni.

La frusta serve anche per muoversi attraverso gli scenari, mentre i poteri ottenuti dai boss e raccolti dentro un mazzo di tarocchi ampliano le possibilità a disposizione. Un dettaglio interessante, perché lega il piacere di esplorare alla crescita del personaggio.

È la scelta per chi associa Halloween soprattutto al fascino del gotico: architetture, vampiri e suggestioni di un immaginario che Castlevania ha contribuito a rendere inconfondibile. Con l’ultima iterazione, i colori spenti lasciano il posto a colori accesi e animazioni che si avvicinano alla serie animata di Netflix. Dopo aver provato la demo, è un gioco che ci sentiamo di consigliare caldamente ai fan del genere metroidvania.

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Silent Hill: Townfall

Con Silent Hill: Townfall, disponibile dal 24 settembre, la prudenza torna invece molto utile. La storia segue Simon Ordell a St. Amelia, in un’avventura che intreccia esplorazione, enigmi e incontri nei quali scegliere se affrontare una creatura o evitarla.

Il CRTV, un piccolo dispositivo portatile, aiuta a valutare i pericoli. Gli enigmi rappresentano parte dell’esperienza e scandiscono l’avanzamento.

Lo consigliamo per un Halloween fatto di misteri e inquietudine, sullo sfondo di una vicenda segnata dal senso di colpa. Meglio procedere con calma: attirare l’attenzione sbagliata può trasformare l’esplorazione in una fuga.

Resident Evil Requiem

Uscito il 27 febbraio, Resident Evil Requiem alterna due modi diversi di vivere l’orrore. Con Grace Ashcroft prevalgono vulnerabilità, gestione delle risorse e necessità di muoversi con attenzione; con Leon S. Kennedy il ritmo accelera e il combattimento conquista più spazio.

È questa alternanza a renderlo una proposta interessante per chi ama la tensione e gli enigmi ma vuole anche reagire, imbracciare un’arma e concedersi qualche soddisfazione contro i mostri.

Si tratta della scelta perfetta se cerchi l’ansia di un corridoio da attraversare con poche munizioni e l’energia di un horror d’azione. Leon, naturalmente, ha una certa esperienza in materia.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Il remake di Fatal Frame II, disponibile dal 12 marzo, segue le gemelle Mio e Mayu in un villaggio prigioniero di una notte interminabile. Per affrontare gli spiriti abbiamo la Camera Obscura, una macchina fotografica capace di respingerli attraverso gli scatti.

Il racconto delle due gemelle si dipana attraverso atmosfere spaventose, e la presenza ricorrente delle farfalle cremisi che danno il nome al titolo.

Lo consigliamo a chi cerca l’immersione in una storia di fantasmi, luoghi abbandonati e un legame familiare al centro del racconto. Magari lasciando accesa una luce. Per trovare meglio i tasti, ovviamente.