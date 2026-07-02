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L'estate forse non è il periodo più adatto per videogiocare, ma ci sono alcuni giochi che sono perfetti per questo periodo dell'anno

Ufficio stampa The Pokémon Company International

L’estate forse non è il momento più adatto per giocare ai videogiochi: le console producono calore, le belle giornate invogliano a stare fuori casa e generalmente le nuove uscite non sono così imperdibili.

Eppure, c’è una forza misteriosa che ci attira verso i mondi virtuali in questo periodo dell’anno: una forza sorretta dalla nostalgia per quelle estati passate a giocare tutto il giorno ai videogiochi, dopo la fine della scuola, da soli o con gli amici.

C’è chi cerca esperienze rilassanti, chi vuole immergersi in mondi sconfinati e chi preferisce titoli colorati e spensierati. Alcuni videogiochi, poi, sembrano essere stati pensati proprio per essere vissuti durante la bella stagione. Non necessariamente perché siano ambientati in estate, ma perché trasmettono quella sensazione di libertà, scoperta e leggerezza che associamo alle vacanze.

Ecco una selezione di titoli perfetti da recuperare nei mesi estivi.

Pokémon Pokopia

L’estate reca con sé il desiderio di esplorazione, passeggiate e avventure all’aria aperta, ed è proprio questo lo spirito che caratterizza Pokémon Pokopia. Il life sim con protagonisti i mostri tascabili invita i giocatori a scoprire ambientazioni vivaci, incontrare creature misteriose e lasciarsi trasportare dalla curiosità che da sempre contraddistingue il franchise.

Riesce a regalare un sorriso anche durante una sessione di pochi minuti, perfetto per alternare momenti di relax e lunghe maratone. In più, il prossimo aggiornamento gratuito, disponibile ad agosto, introdurrà anche la possibilità di esplorare i fondali marini; quello a pagamento, invece, ci presenterà una nuova area sommersa.

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Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2

Ci sono giochi che non invecchiano mai, e la saga di Super Mario Galaxy rappresenta probabilmente uno dei migliori esempi di questa filosofia.

Le atmosfere coloratissime, i pianeti sospesi nello spazio, le musiche indimenticabili e il continuo senso di meraviglia rendono queste due avventure perfette per l’estate. Sono giochi capaci di trasmettere leggerezza e stupore, due sensazioni che si sposano perfettamente con il periodo delle vacanze.

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God of War Ragnarök

A prima vista potrebbe sembrare una scelta insolita: God of War Ragnarök racconta la fine del mondo nella mitologia norrena, tra ghiaccio, neve e paesaggi gelidi. Eppure è proprio questo contrasto a renderlo un titolo ideale durante le settimane più calde dell’anno.

Quando fuori il termometro supera i trenta gradi, immergersi nei regni innevati insieme a Kratos e Atreus diventa quasi una pausa rinfrescante. Inoltre, trattandosi di un’avventura narrativa piuttosto lunga, l’estate offre finalmente il tempo necessario per godersi ogni dialogo, esplorare le missioni secondarie e affrontare i boss opzionali senza la fretta imposta dagli impegni quotidiani.

In più, è il momento perfetto per recuperare questo titolo anche in vista del nuovo capitolo di prossima uscita, God of War: Laufey.

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The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom

Se esiste una serie capace di evocare il senso di libertà e di stupore, è sicuramente The Legend of Zelda.

In attesa del remake di Ocarina of time, ripercorrere i capitoli precedenti della saga è un’attività perfetta per prepararci al ritorno di Link. Sia Breath of the Wild sia Tears of the Kingdom sono giochi che invitano a rallentare, osservare il paesaggio e lasciarsi guidare dalla curiosità. Un segnale di fumo, una costruzione particolare, il luccichio di una stella cadente: a Hyrule non esiste un percorso obbligato, ogni montagna può essere scalata, ogni valle può nascondere un segreto.

L’estate è probabilmente il periodo migliore per affrontarli proprio perché richiedono tempo. Sono esperienze che premiano l’esplorazione spontanea e permettono di perdersi per ore senza mai avere la sensazione di stare sprecando tempo. Una qualità rara, che durante le vacanze diventa ancora più preziosa.

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Astro Bot

Colorato, brillante e sempre sorprendente, Astro Bot è uno dei platform più divertenti degli ultimi anni.

Le sue ambientazioni ricche di dettagli, il ritmo incalzante e il continuo susseguirsi di idee nuove lo rendono perfetto per accompagnare le giornate estive. Per non parlare del senso di nostalgia che suscitano i riferimenti ai personaggi iconici di PlayStation.

Ogni livello introduce meccaniche differenti e riesce continuamente a stupire il giocatore senza mai risultare ripetitivo. È anche un titolo estremamente accessibile, ideale sia per chi vuole rilassarsi dopo una giornata al mare sia per chi desidera un grado di sfida in più.

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Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Blind Forest insieme al suo seguito, Ori and the Will of the Wisps, riescono a trasmettere una sensazione di pace fin dai primi istanti, persino nei momenti più inquietanti dell’avventura. Le foreste incantate, i giochi di luce, i corsi d’acqua e gli scenari dipinti a mano regalano un’atmosfera che richiama la natura nel suo lato più magico.

Entrambi i capitoli combinano un gameplay metroidvania ricco di esplorazione con una narrazione delicata ed emozionante, capace di alternare momenti di grande intensità a lunghe parentesi di contemplazione.

Blind Forest conquista per la sua fiaba malinconica, Will of the Wisps amplia ogni aspetto della formula con un mondo più vasto, combattimenti più profondi e ambientazioni ancora più spettacolari. Giocati uno dopo l’altro, rappresentano un viaggio emozionante e visivamente straordinario.

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Yoshi and the Mysterious Book

Giocando a Yoshi and the Mysterious Book sembra quasi di stare sfogliando un libro di fiabe.

Colori pastello, livelli pieni di fantasia e un gameplay rilassato permettono di vivere un’avventura senza particolare stress, concentrandosi esclusivamente sul piacere dell’esplorazione e della scoperta.

È uno di quei videogiochi che ricordano l’importanza di prendersi una pausa e godersi il viaggio più della destinazione.

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Horizon Forbidden West

Con le sue immense spiagge, le coste affacciate sull’oceano, le foreste tropicali e le rovine di un mondo ormai perduto, Horizon Forbidden West offre alcuni degli scenari più spettacolari mai realizzati.

Molte delle sue ambientazioni richiamano paesaggi tipicamente estivi, rendendo ancora più piacevole esplorare il mondo di gioco durante questa stagione. L’avventura di Aloy è lunga e ricca di attività secondarie: caccia, esplorazione, missioni opzionali e collezionabili possono facilmente occupare decine di ore.

Le ferie rappresentano quindi il momento ideale per vivere questa esperienza senza fretta, lasciandosi conquistare dalla bellezza del suo open world.

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Donkey Kong Bananza

L’energia incontenibile di Donkey Kong Bananza è contagiosa: la possibilità di distruggere quasi ogni singolo elemento degli scenari liberamente esplorabili è un modo perfetto per scaricare lo stress accumulato durante l’anno.

Tra ambientazioni tropicali, colori vivaci e un gameplay frenetico, l’ultimo capitolo dedicato al gorilla di Nintendo punta tutto sul divertimento immediato. È un gioco che riesce a mettere di buon umore fin dai primi minuti.

L’amicizia tra Donkey Kong e Pauline forse non rappresenta il punto focale dell’avventura, ma offre una cornice narrativa interessante: il percorso di crescita della futura sindaca di New Donk City è in grado di emozionare e commuovere.

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Forza Horizon 6

Pochi giochi riescono a trasmettere il senso di libertà quanto la serie Forza Horizon, e Forza Horizon 6 accoglie e fa sua questa eredità.

Il Giappone qui rappresentato da strade panoramiche, tramonti spettacolari, festival automobilistici e una mappa tutta da esplorare rende il gioco perfetto per accompagnare le vacanze.

Guidare senza una meta precisa, semplicemente per il piacere di ammirare il paesaggio virtuale, è un’esperienza sorprendentemente rilassante.

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