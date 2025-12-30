Videogiochi 2025: chi ha venduto di più tra i principali publisher

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

123

Il 2025 si chiude con numeri record per l’industria dei videogiochi: i ricavi globali si avvicinano ai 197 miliardi di dollari, trainati da mobile, PC e console. Aziende come Tencent, Sony e Microsoft dominano la classifica delle vendite, mentre l’ecosistema gaming continua ad espandersi.

Il mercato globale supera record e previsioni

Il 2025 è stato un anno di forte crescita per il settore gaming, con analisti che stimano ricavi complessivi persino superiori alle previsioni iniziali: secondo Newzoo e altre fonti specialistiche, il mercato globale dei videogiochi ha raggiunto quasi 197 miliardi di dollari nel 2025, segnando un incremento di circa il +7,4% rispetto al 2024.

Questa cifra include vendite hardware, software e servizi digitali su tutte le piattaforme: console, PC e soprattutto mobile, che continua a rappresentare oltre la metà delle entrate globali.

Il volume d’affari è aumentato nonostante un mercato competitivo e alcune contingentazioni di vendite AAA: la crescita complessiva evidenzia la resilienza dell’industria videoludica come forma di intrattenimento dominante a livello mondiale.

Leader di mercato: chi guadagna di più nel 2025

Nel 2025 alcuni colossi del gaming si confermano assoluti protagonisti in termini di ricavi e vendite:

Tencent (Cina)

Capofila globale, Tencent continua a dominare grazie a un portfolio di giochi mobile e investimenti strategici in molteplici studi internazionali. Anche se il dato aggiornato specifico di 2025 non è disponibile per tutte le società, rapporti precedenti stimano ricavi annuali gaming di oltre 25 miliardi di dollari per Tencent, confermandola spesso sul podio delle aziende più redditizie del settore.

Sony Interactive Entertainment

Sony resta tra i principali generatori di ricavi grazie alle vendite hardware PlayStation e a una forte presenza nel software first-party. L’azienda guida spesso le classifiche di fatturato con circa 30+ miliardi di dollari annui legati alla divisione gaming e servizi correlati (hardware, titoli, abbonamenti).

Microsoft Gaming

La crescita dell’ecosistema Xbox, fortemente spinta da Game Pass e dall’integrazione con Activision Blizzard, ha permesso a Microsoft di consolidare la propria posizione. Nell’anno fiscale 2025 il gaming ha mostrato performance positive con crescita del 10% nei ricavi e Game Pass che ha generato circa 5 miliardi di dollari annuali.

📌 Nintendo

Nintendo, con le sue IP storiche come Mario, Zelda e Pokémon, ha mantenuto una presenza solida, generando oltre 10 miliardi di dollari nel segmento hardware + software, spinta anche dal successo di Switch 2 e dalle vendite di titoli first-party.

📌 NetEase e Electronic Arts (EA)

NetEase continua a crescere nel mercato mobile con oltre 11 miliardi di dollari, mentre EA si posiziona tra i principali publisher occidentali con circa 7+ miliardi di fatturato annuo supportato da sportivi live-service e ricavi digitali.

Come si distribuiscono i ricavi per piattaforma

Il 2025 ha confermato alcune tendenze già in atto:

📱 Mobile gaming rimane il segmento più grande, generando oltre metà dei ricavi globali.

🎮 Console continua a crescere con nuove uscite e addon, raggiungendo un robusto contributo sulle entrate.

🖥️ PC gaming mostra resilienza, con performance solide soprattutto in Asia-Pacifico e giocatori hardcore.

Questo mix di piattaforme sottolinea la diversificazione dell’industria videogiochi, dove non esiste più una sola fonte di reddito dominante, ma un ecosistema integrato di hardware, software e servizi digitali.

I giochi che hanno trainato il mercato nel 2025

I dati di vendita confermano che alcune uscite hanno avuto un impatto significativo sulle performance globali dei publisher:

Titoli come Assassin’s Creed Shadows si sono affermati come best-seller in Europa e globalmente, superando concorrenti di peso.

Su Steam, anche produzioni indipendenti come Hollow Knight: Silksong e Schedule 1 hanno generato entrate elevate, posizionandosi tra i top seller nonostante prezzi inferiori.

Successi consolidati come Hogwarts Legacy continuano a vendere bene con oltre 40 milioni di copie distribuite globalmente entro la fine del 2025.

Questi esempi mostrano come sia i grandi franchise AAA sia i giochi indie di qualità possano influenzare le dinamiche di mercato e i ricavi complessivi del settore.

Previsioni e trend per il 2026

Guardando al 2026, analisti e report di settore evidenziano che il mercato globale dei videogiochi è ben posizionato per crescere ulteriormente, con previsioni di superare i 206–210 miliardi di dollari entro il 2028 grazie all’espansione di mercati emergenti, all’adozione di nuove tecnologie e all’evoluzione dei modelli di monetizzazione.

Innovazioni come l’uso di intelligenza artificiale per la creazione di contenuti e la crescita del cloud gaming potrebbero trasformare i modelli produttivi e di consumo, dando nuove opportunità ai publisher e agli sviluppatori.