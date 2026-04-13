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L’offerta perfetta per elevare la sicurezza della tua abitazione senza complicazioni: su Amazon il Ring Videocitofono Pro è proposto con uno sconto del 57% che rende l’acquisto ancora più conveniente. Colpiscono la qualità video, la semplicità di gestione tramite app e la rapidità di configurazione grazie al trasformatore incluso. Le notifiche in tempo reale e l’audio bidirezionale permettono di interagire con i visitatori con facilità, mentre la connessione Wi‑Fi risulta stabile anche con qualche ostacolo in mezzo. L’integrazione con Alexa completa un’esperienza di uso pratica e naturale.

Progettato per mostrare i visitatori a figura intera e monitorare l’area davanti all’ingresso, offre un controllo accurato di ciò che accade. Le funzioni di rilevazione avanzata aiutano a ridurre i falsi allarmi e a mantenerti sempre aggiornato. Inoltre, è disponibile la possibilità di salvare i video e rivederli con l’abbonamento Ring Home (opzionale), con 30 giorni di prova gratuita per iniziare.

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Ring Videocitofono Pro in offerta su Amazon: sconto del 57%

Occasione da non perdere: il Ring Videocitofono Pro è in offerta a 99,99€, con un importante ribasso del 57%. Per approfittarne subito, clicca su Ring Videocitofono Pro con il 57% di sconto e completa l’acquisto in pochi passaggi.

Il prezzo attuale rende questo videocitofono cablato una proposta particolarmente interessante per chi desidera una soluzione affidabile e integrata nella smart home, con gestione comoda via app e notifiche puntuali.

Ring Videocitofono Pro: video 1536p a figura intera e rilevamento 3D

Il Ring Videocitofono Pro offre video in HD a 1536p con inquadratura a figura intera, così puoi vedere i visitatori dalla testa ai piedi e controllare eventuali pacchi davanti alla porta. La comunicazione bidirezionale consente di parlare con chi suona, mentre le impostazioni per la privacy sono personalizzabili. Il rilevamento di movimento 3D e la vista dall’alto mostrano con precisione dove e quando ha avuto inizio un evento, offrendo un quadro chiaro e immediato di ciò che accade.

La connettività wifi dual band è stata migliorata per una maggiore stabilità. L’installazione prevede il collegamento al citofono esistente tramite il trasformatore fornito (installazione professionale consigliata) e, una volta configurato, il campanello del citofono tradizionale non suonerà più: per le notifiche sonore in casa è possibile abbinare Ring Chime o dispositivi compatibili con Alexa. Con l’abbonamento Ring Home (opzionale) puoi archiviare i video fino a 180 giorni e disporre di avvisi avanzati.

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