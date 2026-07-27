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Ring Videocitofono Plus, videocitofono wireless con video HD 1536p, visione notturna a colori e batteria ricaricabile è in sconto del 53%.

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Chi aspetta spesso pacchi o vuole tenere sotto controllo l’ingresso di casa sa quanto sia frustrante non vedere bene chi suona o perdere una consegna. Oggi il Ring Videocitofono Plus a batteria è disponibile con uno sconto del 53%, una promo che rende molto più accessibile un videocitofono wireless avanzato e facile da installare.

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Questo modello unisce la semplicità di montaggio alla potenza di una videocamera in HD 1536p, pensata per offrire una visione più ampia e dettagliata di ciò che accade davanti alla porta. La visuale a figura intera aiuta a controllare meglio le consegne, mentre le notifiche in tempo reale sullo smartphone ti avvisano subito quando qualcuno suona o viene rilevato un movimento. La visione notturna a colori assicura controllo anche dopo il tramonto e, grazie alla batteria ricaricabile a sgancio rapido, la gestione quotidiana resta pratica e senza fili.

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In questo momento puoi portarti a casa il Ring Videocitofono Plus a batteria a soli 69,99€, approfittando di uno sconto del 53% sul prezzo di listino. Parliamo di una cifra molto competitiva per un videocitofono wireless con video in HD 1536p, visione notturna a colori e notifiche smart, in una fascia di prezzo in cui molti rivali rinunciano a definizione o funzioni avanzate. Il dispositivo è pensato per essere installato in pochi minuti e si integra con l’ecosistema Ring e con i dispositivi compatibili Alexa, così da avere un sistema più completo senza costi proibitivi.

Il videocitofono Ring con il video HD 1536p e la visione notturna a colori

Se il tuo obiettivo è avere più controllo su chi si presenta alla porta, anche quando non sei in casa, questo videocitofono wireless punta proprio su qualità dell’immagine e praticità d’uso:

Video HD in diretta a 1536p : la risoluzione migliorata offre una visione più chiara di persone e pacchi davanti all’ingresso, utile per riconoscere volti e dettagli anche dallo smartphone.

: la risoluzione migliorata offre una visione più chiara di persone e pacchi davanti all’ingresso, utile per riconoscere volti e dettagli anche dallo smartphone. Visuale più ampia a figura intera : vedere la persona dalla testa ai piedi e l’area davanti alla porta ti aiuta a monitorare meglio le consegne e a capire subito se sono stati lasciati pacchi a terra.

: vedere la persona dalla testa ai piedi e l’area davanti alla porta ti aiuta a monitorare meglio le consegne e a capire subito se sono stati lasciati pacchi a terra. Notifiche in tempo reale sullo smartphone : ricevi un avviso immediato quando qualcuno suona o viene rilevato un movimento, così puoi rispondere o controllare la situazione anche quando sei fuori casa.

: ricevi un avviso immediato quando qualcuno suona o viene rilevato un movimento, così puoi rispondere o controllare la situazione anche quando sei fuori casa. Visione notturna a colori : anche dopo il tramonto puoi distinguere meglio persone e oggetti, senza dover illuminare costantemente l’ingresso con luci forti.

: anche dopo il tramonto puoi distinguere meglio persone e oggetti, senza dover illuminare costantemente l’ingresso con luci forti. Batteria ricaricabile a sgancio rapido : l’assenza di fili semplifica l’installazione e, quando serve ricaricare, puoi rimuovere la batteria in pochi istanti senza opere murarie.

: l’assenza di fili semplifica l’installazione e, quando serve ricaricare, puoi rimuovere la batteria in pochi istanti senza opere murarie. Compatibilità con Ring Chime e dispositivi Alexa : abbinando un Ring Chime o un dispositivo con integrazione Alexa puoi sentire il campanello in casa anche senza avere sempre a portata di mano il telefono.

: abbinando un Ring Chime o un dispositivo con integrazione Alexa puoi sentire il campanello in casa anche senza avere sempre a portata di mano il telefono. Integrazione con abbonamento Ring Home (opzionale): con il piano dedicato (venduto separatamente) puoi salvare i video fino a 180 giorni, rivedere gli eventi e ricevere avvisi specifici quando viene rilevata una persona.

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FAQ Il Ring Videocitofono Plus funziona senza fili? Sì, è un videocitofono wireless alimentato da una batteria ricaricabile a sgancio rapido. Posso vedere chi suona al campanello dal telefono? Sì, ricevi notifiche in tempo reale sullo smartphone e puoi vedere il video HD in diretta a 1536p. Il videocitofono Ring registra anche di notte? Sì, integra la visione notturna a colori per controllare l’ingresso anche dopo il tramonto. Serve un abbonamento per rivedere i video registrati? Per salvare e rivedere i video fino a 180 giorni e avere avvisi persona serve un abbonamento Ring Home venduto separatamente.