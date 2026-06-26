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Ring Spioncino digitale, videocitofono HD 1080p senza fili con rilevazione di movimento, notifiche in tempo reale e supporto Alexa è in sconto del 62%.

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Vivere in un condominio o in una casa su strada spesso significa non sapere mai davvero chi sta bussando. Per chi vuole più sicurezza senza stravolgere l’impianto esistente, lo Spioncino digitale con videocamera Ring oggi è proposto con uno sconto del 62%, permettendoti di controllare chi è alla porta direttamente da smartphone o tablet, con installazione semplice e senza lavori invasivi.

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Questo spioncino smart sostituisce il tradizionale occhiello della porta e si integra nella vita di tutti i giorni: ti consente di vedere, ascoltare e parlare con chi suona, di ricevere notifiche immediate quando viene rilevato un movimento o qualcuno preme il campanello e di personalizzare ciò che vuoi controllare regolando i sensori di movimento. È compatibile con Alexa per vedere chi è alla porta tramite i dispositivi Echo Show e offre anche una protezione antifurto con sostituzione gratuita in caso di furto, oltre alla possibilità di salvare le registrazioni video fino a 180 giorni tramite abbonamento Ring Home.

Ring Spioncino digitale in offerta su Amazon con il 62% di sconto

Con l’attuale promozione, puoi portarti a casa il Ring Spioncino digitale con videocamera a soli 49,99€, un prezzo decisamente aggressivo per un videocitofono HD a 1080p senza fili. Considerando lo sconto del 62% rispetto al listino, il risparmio è consistente e rende questo modello particolarmente interessante per chi vuole un sistema intelligente per controllare l’ingresso senza investire nelle costose soluzioni professionali da installatore. Grazie alla compatibilità con le porte di spessore compreso tra 54 e 75 mm e agli spioncini standard da 12 a 14 mm, è adatto alla maggior parte degli appartamenti moderni. Se stai cercando un dispositivo completo, con notifiche in tempo reale e integrazione con gli smart display Echo, il Ring Spioncino digitale è disponibile con uno sconto del 62%, una cifra che lo posiziona tra le soluzioni più convenienti della sua fascia.

Il videocitofono smart con la videocamera HD 1080p e il rilevamento di movimento

Per chi vuole aumentare la sicurezza domestica senza interventi di muratura, questo videocitofono wireless si concentra su funzioni pensate per la vita quotidiana.

Compatibilità con spioncini standard e porte da 54 a 75 mm : puoi sostituire il vecchio spioncino senza cambiare porta, ideale anche in affitto dove non puoi fare lavori strutturali.

: puoi sostituire il vecchio spioncino senza cambiare porta, ideale anche in affitto dove non puoi fare lavori strutturali. Installazione senza cablaggio né fori aggiuntivi : sono inclusi gli strumenti necessari, così monti il dispositivo da solo senza chiamare un tecnico e senza rovinare la porta.

: sono inclusi gli strumenti necessari, così monti il dispositivo da solo senza chiamare un tecnico e senza rovinare la porta. Video in HD a 1080p : l’immagine nitida ti permette di riconoscere subito chi è alla porta, aumentando la sicurezza soprattutto quando sei solo in casa o rientri tardi.

: l’immagine nitida ti permette di riconoscere subito chi è alla porta, aumentando la sicurezza soprattutto quando sei solo in casa o rientri tardi. Notifiche in tempo reale su smartphone o tablet : ricevi un avviso immediato ogni volta che qualcuno suona, così puoi rispondere anche quando non sei in casa.

: ricevi un avviso immediato ogni volta che qualcuno suona, così puoi rispondere anche quando non sei in casa. Funzione per vedere, ascoltare e parlare con i visitatori : puoi gestire corrieri, consegne e ospiti a distanza, riducendo il rischio di pacchi persi o visite indesiderate.

: puoi gestire corrieri, consegne e ospiti a distanza, riducendo il rischio di pacchi persi o visite indesiderate. Rilevazione di movimento regolabile : personalizzi l’area e la sensibilità del controllo, evitando falsi allarmi e concentrandoti solo su ciò che ti interessa davvero davanti alla porta.

: personalizzi l’area e la sensibilità del controllo, evitando falsi allarmi e concentrandoti solo su ciò che ti interessa davvero davanti alla porta. Integrazione con Alexa e Echo Show : se hai un display smart puoi vedere chi sta bussando senza prendere il telefono, comodo quando sei in cucina o sul divano.

: se hai un display smart puoi vedere chi sta bussando senza prendere il telefono, comodo quando sei in cucina o sul divano. Protezione antifurto con sostituzione gratuita : se il dispositivo viene rubato, è prevista la sostituzione, un plus importante per un prodotto montato all’esterno.

: se il dispositivo viene rubato, è prevista la sostituzione, un plus importante per un prodotto montato all’esterno. Supporto al piano Ring Home: con l’abbonamento opzionale puoi salvare i video fino a 180 giorni e rivedere eventi e visite quando ti è più comodo.

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FAQ Lo spioncino digitale Ring è compatibile con tutte le porte? È compatibile con spioncini standard da 12-14 mm e porte di spessore tra 54 e 75 mm. Serve fare lavori o passare cavi per installare il videocitofono Ring? No, l’installazione è senza cablaggio né fori aggiuntivi e include tutti gli strumenti necessari. Posso vedere chi suona al campanello dal telefono con il Ring Spioncino digitale? Sì, ricevi notifiche in tempo reale su smartphone o tablet e puoi vedere, ascoltare e parlare con i visitatori. Il Ring Spioncino digitale funziona con Alexa ed Echo Show? Sì, puoi ricevere notifiche e vedere chi è alla porta direttamente sui dispositivi Echo Show compatibili.