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Sconto del 36% e prezzo 31,99€ per il videocitofono cablato Blink con video 2K e IP65. Scopri l’offerta e agisci subito.

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Se stai cercando un videocitofono affidabile e semplice da integrare all’ingresso di casa, il Blink Videocitofono cablato 2K+ oggi è protagonista di un ribasso notevole: c’è uno sconto del 36% che lo rende un acquisto particolarmente conveniente. Design essenziale, alimentazione continua tramite cablaggio e un mix di funzioni smart lo rendono una scelta solida per migliorare sicurezza e praticità quotidiane.

Blink Videocitofono cablato 2K+

Il dispositivo punta su nitidezza e chiarezza grazie al video in 2K, su una visione ampia a figura intera per cogliere i dettagli dalle consegne ai volti e su un audio bidirezionale ottimizzato con cancellazione del rumore che permette di parlare con i visitatori in modo naturale. La protezione IP65 garantisce resistenza a pioggia e polvere, mentre il rilevamento di persone invia avvisi mirati solo quando serve. Completano il quadro la visione notturna a colori che passa automaticamente a un bianco e nero nitido al buio e l’installazione cablata per una tranquillità sempre attiva.

Blink Videocitofono cablato 2K+ in offerta: sconto del 36%

L’offerta punta tutto sul rapporto qualità/prezzo: oggi il prezzo scende a 31,99€, rendendo questo videocitofono un best buy per chi desidera un ingresso di casa più smart senza investimenti elevati. Per approfittarne subito, puoi portarti a casa il Blink Videocitofono cablato 2K+ a soli 31,99€. L’acquisto è rapido e il risparmio è tangibile grazie allo sconto del 36%.

Non ci sono informazioni su coupon aggiuntivi o scadenze della promo, quindi il consiglio è di cogliere il ribasso finché è attivo. A questo prezzo, le funzioni di visione dettagliata, avvisi intelligenti e resistenza alle intemperie risultano particolarmente interessanti.

Il videocitofono Blink con la visione 2K a figura intera e l’audio bidirezionale

Il cuore dell’esperienza è la qualità video 2K, pensata per mostrare colori ottimizzati e dettagli nitidi. La visione a figura intera consente di inquadrare da vicino sia i volti sia i pacchi lasciati a terra, riducendo i punti ciechi all’ingresso.

Dal punto di vista della comunicazione, l’audio bidirezionale con cancellazione del rumore aiuta a dialogare chiaramente con i visitatori, come se fossi davanti alla porta. La funzione di rilevamento di persone filtra le notifiche, inviando avvisi pertinenti quando viene rilevata una presenza umana.

Essendo IP65, il dispositivo resiste a pioggia e polvere. La visione notturna a colori mantiene leggibilità e realismo anche in condizioni di scarsa luce, passando automaticamente a un bianco e nero nitido al buio. L’installazione con cablaggio assicura alimentazione continua e un sistema sempre operativo. In confezione trovi il videocitofono e il kit di montaggio con viti e tasselli per l’installazione.

Blink Videocitofono cablato 2K+

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