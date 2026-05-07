Libero
OFFERTE

Blink, offerta lampo imperdibile sul videocitofono: è quasi regalato

Sconto del 36% e prezzo 31,99€ per il videocitofono cablato Blink con video 2K e IP65. Scopri l’offerta e agisci subito.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Videocitofono Blink cablato 2K+ bianco su Amazon Amazon

Se stai cercando un videocitofono affidabile e semplice da integrare all’ingresso di casa, il Blink Videocitofono cablato 2K+ oggi è protagonista di un ribasso notevole: c’è uno sconto del 36% che lo rende un acquisto particolarmente conveniente. Design essenziale, alimentazione continua tramite cablaggio e un mix di funzioni smart lo rendono una scelta solida per migliorare sicurezza e praticità quotidiane.

Blink Videocitofono cablato 2K+

Blink Videocitofono cablato 2K+

31,99 €49,99 € -18,00 € (36%)

Il dispositivo punta su nitidezza e chiarezza grazie al video in 2K, su una visione ampia a figura intera per cogliere i dettagli dalle consegne ai volti e su un audio bidirezionale ottimizzato con cancellazione del rumore che permette di parlare con i visitatori in modo naturale. La protezione IP65 garantisce resistenza a pioggia e polvere, mentre il rilevamento di persone invia avvisi mirati solo quando serve. Completano il quadro la visione notturna a colori che passa automaticamente a un bianco e nero nitido al buio e l’installazione cablata per una tranquillità sempre attiva.

Scopri le nostre offerte su Telegram

Blink Videocitofono cablato 2K+ in offerta: sconto del 36%

L’offerta punta tutto sul rapporto qualità/prezzo: oggi il prezzo scende a 31,99€, rendendo questo videocitofono un best buy per chi desidera un ingresso di casa più smart senza investimenti elevati. Per approfittarne subito, puoi portarti a casa il Blink Videocitofono cablato 2K+ a soli 31,99€. L’acquisto è rapido e il risparmio è tangibile grazie allo sconto del 36%.

Non ci sono informazioni su coupon aggiuntivi o scadenze della promo, quindi il consiglio è di cogliere il ribasso finché è attivo. A questo prezzo, le funzioni di visione dettagliata, avvisi intelligenti e resistenza alle intemperie risultano particolarmente interessanti.

Il videocitofono Blink con la visione 2K a figura intera e l’audio bidirezionale

Il cuore dell’esperienza è la qualità video 2K, pensata per mostrare colori ottimizzati e dettagli nitidi. La visione a figura intera consente di inquadrare da vicino sia i volti sia i pacchi lasciati a terra, riducendo i punti ciechi all’ingresso.

Dal punto di vista della comunicazione, l’audio bidirezionale con cancellazione del rumore aiuta a dialogare chiaramente con i visitatori, come se fossi davanti alla porta. La funzione di rilevamento di persone filtra le notifiche, inviando avvisi pertinenti quando viene rilevata una presenza umana.

Essendo IP65, il dispositivo resiste a pioggia e polvere. La visione notturna a colori mantiene leggibilità e realismo anche in condizioni di scarsa luce, passando automaticamente a un bianco e nero nitido al buio. L’installazione con cablaggio assicura alimentazione continua e un sistema sempre operativo. In confezione trovi il videocitofono e il kit di montaggio con viti e tasselli per l’installazione.

Blink Videocitofono cablato 2K+

Blink Videocitofono cablato 2K+

31,99 €49,99 € -18,00 € (36%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lenergy

Ti potrebbero interessare

Studio Bonardo

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963