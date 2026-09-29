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La videocamera tascabile per vlog DJI Osmo Pocket 3 con sensore da 1 pollice è in offerta con uno sconto del 33% e fai un super affare.

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Riprendere vlog fluidi e di qualità con uno smartphone spesso significa combattere con video mossi, audio poco chiaro e limiti evidenti in condizioni di scarsa luce. Con uno sconto del 33%, DJI Osmo Pocket 3 rende molto più semplice ottenere clip pronte per i social e per YouTube, in un formato davvero tascabile.

Questa videocamera compatta punta tutto sulla qualità dell’immagine e sulla facilità d’uso: il sensore CMOS da 1 pollice registra in 4K fino a 120 fps, il touch screen ruotabile permette di passare al volo tra riprese orizzontali e verticali, mentre la stabilizzazione meccanica a 3 assi mantiene i movimenti fluidi anche quando cammini, balli o ti muovi in escursione. Funzioni avanzate come ActiveTrack 6.0 per seguire automaticamente il soggetto, la gradazione colore D-Log M a 10 bit e l’audio stereo completano un set pensato per chi vuole contenuti curati senza montare un intero setup professionale.

DJI Osmo Pocket 3 in offerta su Amazon: sconto del 33%

Per chi crea contenuti in mobilità, avere una videocamera tascabile come DJI Osmo Pocket 3 a un prezzo di 296,00€ grazie a uno sconto del 33% è un’occasione interessante: si tratta di un modello compatto ma con sensore da 1 pollice, stabilizzazione a 3 assi e video in 4K/120fps, caratteristiche che di solito si trovano su dispositivi più ingombranti e costosi. Il rapporto tra dotazione tecnica e prezzo la rende competitiva nella fascia delle fotocamere per vlog dedicate a chi vuole qualcosa di più di uno smartphone.

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La videocamera per vlog con il sensore da 1 pollice e i video 4K a 120 fps

Se vuoi alzare il livello dei tuoi contenuti senza dover portare con te una videocamera ingombrante, questa soluzione tascabile nasce proprio per semplificare le riprese quotidiane, dai viaggi ai vlog personali.

Sensore CMOS da 1 pollice con 4K/120fps : permette di ottenere video nitidi e dettagliati, con buoni risultati anche al tramonto o di notte, ideale per chi riprende spesso in condizioni di luce non perfette.

: permette di ottenere video nitidi e dettagliati, con buoni risultati anche al tramonto o di notte, ideale per chi riprende spesso in condizioni di luce non perfette. Touch screen ruotabile da 2 pollici : consente di inquadrare comodamente sia in orizzontale sia in verticale, rendendo più immediata la registrazione di contenuti pensati per social diversi.

: consente di inquadrare comodamente sia in orizzontale sia in verticale, rendendo più immediata la registrazione di contenuti pensati per social diversi. Stabilizzazione meccanica a 3 assi : riduce al minimo i tremolii durante camminate, attività sportive leggere o scene dinamiche, così i video risultano più professionali senza bisogno di gimbal esterni.

: riduce al minimo i tremolii durante camminate, attività sportive leggere o scene dinamiche, così i video risultano più professionali senza bisogno di gimbal esterni. ActiveTrack 6.0 : mantenendo il soggetto al centro dell’inquadratura anche se si muove, permette di registrare vlog, interviste o clip di viaggio senza preoccuparsi continuamente del framing.

: mantenendo il soggetto al centro dell’inquadratura anche se si muove, permette di registrare vlog, interviste o clip di viaggio senza preoccuparsi continuamente del framing. Messa a fuoco rapida e precisa : aiuta a non perdere i momenti più veloci, utile per scene ricche di azione o per passare da un soggetto all’altro senza scatti.

: aiuta a non perdere i momenti più veloci, utile per scene ricche di azione o per passare da un soggetto all’altro senza scatti. D-Log M a 10 bit : la registrazione con ampia profondità colore offre maggiore margine in post-produzione, permettendo correzioni e grading più creativi, soprattutto su albe e tramonti.

: la registrazione con ampia profondità colore offre maggiore margine in post-produzione, permettendo correzioni e grading più creativi, soprattutto su albe e tramonti. Audio stereo e compatibilità con DJI Mic 2/Mic Mini : migliora la chiarezza delle voci e permette di collegare microfoni wireless dedicati, semplificando vlog, interviste e dirette streaming.

: migliora la chiarezza delle voci e permette di collegare microfoni wireless dedicati, semplificando vlog, interviste e dirette streaming. Design pratico e compatto: le dimensioni ridotte e gli accessori inclusi, come custodia protettiva e manico con filettatura da 1/4", la rendono adatta a viaggi, eventi e uso quotidiano senza appesantire lo zaino.

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FAQ La DJI Osmo Pocket 3 è adatta per registrare vlog in movimento? Sì, grazie alla stabilizzazione meccanica a 3 assi e al formato tascabile è pensata per vlog dinamici e riprese in camminata. Che qualità video offre la DJI Osmo Pocket 3? Registra fino alla risoluzione 4K con 120 fps, sfruttando un sensore CMOS da 1 pollice per immagini più dettagliate. Posso usarla per contenuti verticali per i social? Sì, il touch screen ruotabile da 2 pollici permette di passare facilmente alle riprese verticali per reel e short. La DJI Osmo Pocket 3 supporta microfoni wireless esterni? Sì, può collegarsi direttamente a due trasmettitori DJI Mic 2 o Mic Mini per migliorare ulteriormente la qualità dell’audio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.