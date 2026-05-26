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Tapo C210, videocamera Wi-Fi da interno 2K con visione notturna, movimento motorizzato, audio bidirezionale e integrazione smart è in sconto del 50%.

Amazon

L’offerta su Amazon è particolarmente interessante se cerchi una telecamera Wi-Fi da interno completa ma economica. La Tapo C210 scende a 19,99€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino, rendendola una delle soluzioni più accessibili per il controllo della casa da remoto senza rinunciare alle funzioni smart essenziali.

Tapo C210

Questa videocamera di sorveglianza si distingue per la risoluzione 2K (3MP), che permette di cogliere molti più dettagli rispetto ai modelli Full HD, e per il movimento motorizzato che copre praticamente tutta la stanza. A questo si aggiungono visione notturna avanzata, rilevamento del movimento con avvisi istantanei, audio bidirezionale per parlare da remoto e un’ampia archiviazione locale su microSD fino a 512GB, oltre alla compatibilità con Alexa e Google Assistant per il controllo vocale.

Tapo C210 in offerta su Amazon: sconto del 50% e prezzo sotto i 20 euro

La promo attuale rende la Tapo C210 una delle telecamere da interno più interessanti nella fascia economica. Il prezzo scende a 19,99€ grazie a uno sconto del 50%, quindi il risparmio è di circa 20 euro rispetto al listino, una cifra notevole per un prodotto di questo tipo. Rispetto ad altre videocamere motorizzate con risoluzione superiore al Full HD, il prezzo è decisamente aggressivo e pensato per chi vuole coprire più stanze senza spendere troppo.

In questa fascia spesso si trovano prodotti più basici, mentre qui hai risoluzione 2K, panoramica e inclinazione e archiviazione locale fino a 512GB. Inoltre l’acquisto passa dal marketplace di Amazon, con tutti i vantaggi di gestione ordine e reso. Se ti interessa un sistema di videosorveglianza domestica semplice da controllare dallo smartphone, il Tapo C210 è disponibile con uno sconto del 50% e rappresenta una soluzione dal rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo.

La videocamera Tapo con la risoluzione 2K e la visione notturna avanzata

La Tapo C210 punta prima di tutto sulla qualità dell’immagine: il sensore registra in 2K (3MP), offrendo riprese nitide e dettagliate, utili per riconoscere volti o piccoli particolari. Il corpo motorizzato copre una panoramica orizzontale di 360° e una inclinazione verticale di 114°, così da ridurre al minimo gli angoli ciechi all’interno della stanza.

La visione notturna permette di monitorare l’ambiente anche al buio, fino a circa 30 piedi, mentre il rilevamento del movimento con notifiche in tempo reale ti avvisa subito di qualsiasi attività sospetta. Grazie all’audio bidirezionale con microfono e altoparlante integrati puoi comunicare con chi è in casa o scoraggiare eventuali intrusi. L’archiviazione su microSD fino a 512GB offre molto spazio locale per le registrazioni, senza costi ricorrenti, e la modalità privacy consente di interrompere la sorveglianza quando non vuoi essere inquadrato.

La gestione passa dall’app Tapo, che guida la configurazione e permette di accedere allo streaming live, alle registrazioni e alle impostazioni. Non manca il controllo vocale tramite Google Assistant e Amazon Alexa, ideale per visualizzare il flusso video su smart display o TV compatibili. La comunicazione tra dispositivo e smartphone è protetta da crittografia avanzata e protocolli wireless sicuri, così da mantenere al riparo i tuoi dati video.

Tapo C210

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