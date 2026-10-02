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La telecamera per esterni Blink Solaris 2K+ è in offerta con uno sconto del 60% e il prezzo sprofonda. Immagini in 2K ed è anche impermeabile.

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Tenere d’occhio l’esterno di casa senza dover ricaricare o cambiare batterie di continuo è una delle sfide più fastidiose per chi vuole migliorare la sicurezza domestica. Con uno sconto del 60%, la Blink Solaris 2K+ rende molto più semplice proteggere giardini, ingressi e balconi grazie a un sistema di videosorveglianza senza fili alimentato dal sole, accessibile direttamente da app e pronto a funzionare tutto l’anno. Qui trovi lo sconto del 60% su Blink Solaris 2K+.

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La Blink Solaris 2K+ combina un pannello solare compatto con una videocamera di sicurezza esterna ad alta definizione. È progettata per restare operativa senza interventi manuali: basta una corretta esposizione alla luce per garantire alimentazione continua, anche con un utilizzo intensivo del sensore di movimento. La struttura con grado di protezione IP65 la rende adatta a pioggia, polvere e sbalzi di temperatura, mentre il video 2K e la visione notturna permettono di distinguere dettagli importanti come volti, targhe o piccoli movimenti attorno alla casa, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

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In questo momento la Blink Solaris 2K+ è proposta a 47,99€ grazie allo sconto del 60% sul prezzo di listino. Per una videocamera di sicurezza intelligente senza fili, con pannello solare integrato e modulo di sincronizzazione incluso, si tratta di una cifra particolarmente competitiva nella fascia dei sistemi da esterno, soprattutto considerando la qualità video 2K e la resistenza alle intemperie. La Blink Solaris 2K+ è disponibile con uno sconto del 60%.

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La videocamera da esterno con il pannello solare compatto e il video 2K

Se vuoi aumentare la sicurezza fuori casa senza doverti preoccupare di prese, cavi o ricariche frequenti, la Blink Solaris 2K+ punta proprio a risolvere questo problema con alimentazione solare e installazione semplificata. Ecco alcuni aspetti che la rendono interessante nell’uso quotidiano:

Alimentazione solare integrata : con circa 45 minuti di luce solare diretta al giorno la videocamera mantiene un funzionamento affidabile, riducendo al minimo l’esigenza di manutenzione e sostituzione delle batterie.

: con circa 45 minuti di luce solare diretta al giorno la videocamera mantiene un funzionamento affidabile, riducendo al minimo l’esigenza di manutenzione e sostituzione delle batterie. Gestione da app Blink : dall’app puoi controllare il livello di batteria e lo stato di ricarica con incrementi del 5%, così sai sempre quanta autonomia hai a disposizione e puoi regolare la posizione del pannello se necessario.

: dall’app puoi controllare il livello di batteria e lo stato di ricarica con incrementi del 5%, così sai sempre quanta autonomia hai a disposizione e puoi regolare la posizione del pannello se necessario. Pannello solare compatto : è progettato per integrarsi meglio con la facciata o la struttura esterna della casa, senza risultare ingombrante, ma restando abbastanza potente da alimentare la videocamera anche con rilevazione movimento continua.

: è progettato per integrarsi meglio con la facciata o la struttura esterna della casa, senza risultare ingombrante, ma restando abbastanza potente da alimentare la videocamera anche con rilevazione movimento continua. Resistenza alle intemperie IP65 : la certificazione contro pioggia, polvere e condizioni meteo avverse permette di montarla all’aperto tutto l’anno, ideale per giardini, vialetti, cortili o ingressi esposti.

: la certificazione contro pioggia, polvere e condizioni meteo avverse permette di montarla all’aperto tutto l’anno, ideale per giardini, vialetti, cortili o ingressi esposti. Installazione semplice : viene fornita con videocamera esterna 2K+, pannello solare, supporto e kit di montaggio, oltre al modulo di sincronizzazione e al cavo USB-C per quest’ultimo, così puoi configurare rapidamente l’intero sistema.

: viene fornita con videocamera esterna 2K+, pannello solare, supporto e kit di montaggio, oltre al modulo di sincronizzazione e al cavo USB-C per quest’ultimo, così puoi configurare rapidamente l’intero sistema. Video 2K dettagliato : la risoluzione 2K offre fotogrammi più nitidi rispetto al classico Full HD, utile per riconoscere meglio i particolari quando rivedi le clip o controlli in diretta.

: la risoluzione 2K offre fotogrammi più nitidi rispetto al classico Full HD, utile per riconoscere meglio i particolari quando rivedi le clip o controlli in diretta. Visione notturna avanzata : in condizioni di bassa luce registra a colori finché l’illuminazione ambientale lo consente, passando poi alla modalità infrarossi in bianco e nero nel buio totale, così non perdi ciò che succede nelle ore notturne.

: in condizioni di bassa luce registra a colori finché l’illuminazione ambientale lo consente, passando poi alla modalità infrarossi in bianco e nero nel buio totale, così non perdi ciò che succede nelle ore notturne. Compatibilità con Alexa: collegandola a un dispositivo compatibile puoi avviare la Live View, gestire attivazione e disattivazione del sistema e altre funzioni tramite comandi vocali, integrandola nell’ecosistema smart home.

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FAQ La Blink Solaris 2K+ funziona anche con poca luce solare? Sì, è progettata per funzionare in modo affidabile con circa 45 minuti di luce solare diretta al giorno. La videocamera Blink Solaris 2K+ è adatta all’uso esterno? Sì, ha certificazione IP65 ed è resistente a pioggia, polvere e intemperie per utilizzo all’aperto tutto l’anno. Posso controllare la Blink Solaris 2K+ tramite app? Sì, dall’app Blink puoi monitorare livello di batteria, stato di ricarica e gestire il sistema di sicurezza. La Blink Solaris 2K+ è compatibile con Alexa? Sì, puoi collegarla a dispositivi compatibili con Alexa per Live View e gestione tramite comandi vocali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.