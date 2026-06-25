Scontato al 69% per l’Amazon Prime Day il sistema di sicurezza Blink
Videocamera Blink Outdoor 4, kit da tre telecamere di sicurezza wireless con autonomia fino a due anni e visione notturna oggi in sconto del 69%.
Mettere in sicurezza casa, giardino o garage senza dover passare cavi, forare muri o affrontare impianti complicati è il desiderio di molti. Oggi la Videocamera Blink Outdoor 4 è proposta con uno sconto del 69%, in un sistema completo con tre telecamere wireless e modulo Sync incluso, pensato per chi vuole controllare tutto direttamente dallo smartphone.
Questo kit di sorveglianza smart punta sulla semplicità: le telecamere si configurano in pochi minuti tramite app, offrono streaming in HD a 1080p con visione notturna a infrarossi e audio bidirezionale per vedere, ascoltare e parlare da remoto. L’autonomia fino a due anni con le pile AA al litio incluse elimina l’ansia da ricarica continua, mentre le zone di privacy e la rilevazione di movimento avanzata riducono i falsi allarmi, rendendo il controllo più preciso e meno invasivo per chi vive intorno a te.
Videocamera Blink Outdoor 4 in offerta: sconto del 69% sul sistema a 3 telecamere
Questo bundle porta in casa un sistema di sorveglianza completo a un prezzo decisamente aggressivo: con lo sconto del 69% puoi acquistare il sistema a 3 telecamere Blink Outdoor 4 a 66,99€, una cifra che di solito copre a malapena una singola videocamera di fascia media. Il tutto con modulo Sync Module Core già incluso, così da gestire le telecamere in modo centralizzato dall’app. Considerando che parliamo di un modello di ultima generazione, con alimentazione a pile e certificazione IP65 per l’uso esterno, la proposta risulta particolarmente competitiva nella fascia delle soluzioni smart consumer. Se ti interessa un sistema facile da installare, la Videocamera Blink Outdoor 4 è disponibile con uno sconto del 69% finché la promozione resta attiva.
Il sistema di videosorveglianza smart con l’autonomia di due anni e la visione notturna
Chi cerca un controllo costante degli ambienti, senza dover ricaricare o cablare in continuazione, trova in questo kit una soluzione mirata alle esigenze quotidiane di sicurezza domestica, anche per chi non è esperto di tecnologia.
- Videocamere di sicurezza smart wireless: si installano senza passare cavi, così puoi posizionarle dove servono davvero, sia all’interno sia all’esterno, e modificarne la posizione in base alle tue esigenze.
- Qualità video HD a 1080p con visione notturna a infrarossi: ti permette di riconoscere volti e dettagli sia di giorno sia al buio, utile per controllare ingressi, cortili o garage anche di notte.
- Audio bidirezionale: puoi ascoltare cosa succede e parlare tramite app, ideale per rispondere al corriere al cancello o per scoraggiare eventuali intrusioni anche quando non sei in casa.
- Autonomia fino a due anni con pile AA al litio incluse: riduce al minimo la manutenzione, così non devi pensare continuamente a ricariche o sostituzioni frequenti delle batterie.
- Zone di privacy configurabili: consente di escludere parti dell’inquadratura, utile per non riprendere finestre dei vicini o aree sensibili e avere una sorveglianza più rispettosa e mirata.
- Rilevazione di movimento avanzata con doppia zona: invia avvisi più accurati sullo smartphone, aiutandoti a distinguere meglio tra movimenti rilevanti e quelli da ignorare.
- Bundle completo con tre videocamere e Sync Module Core: hai tutto ciò che serve in un’unica confezione per coprire più punti di accesso, come porta di ingresso, balcone e giardino, senza acquisti aggiuntivi immediati.
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Videocamera Blink Outdoor 4, approfitta dell’offerta lampo al 69% di sconto finché le scorte sono disponibili.
FAQ
Sì, la Blink Outdoor 4 è certificata IP65, quindi adatta all’uso esterno anche sotto pioggia e intemperie normali.
Con le pile AA al litio incluse l’autonomia può arrivare fino a due anni per videocamera, in base all’uso e al numero di rilevazioni.
No, le telecamere sono totalmente wireless e alimentate a pile AA al litio, quindi non richiedono prese di corrente vicine.
Sì, integra la visione notturna a infrarossi per monitorare gli ambienti al buio con immagini chiare.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.