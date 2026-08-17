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Ring Indoor Camera 2ª gen, videocamera interna per la sicurezza domestica e il controllo degli animali con video HD e audio bidirezionale è in sconto del 60%.

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Lasciare casa vuota o gli animali domestici da soli può creare ansia, soprattutto quando non hai modo di vedere cosa succede in tempo reale. Con uno sconto del 60%, la Ring Indoor Camera 2ª generazione diventa una soluzione accessibile per tenere sotto controllo gli ambienti interni, combinando semplicità d’uso e funzioni intelligenti di sorveglianza.

Ring Indoor Camera 2ª generazione 19,99 € -60% 49,99 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

Questa videocamera interna è pensata per chi vuole più sicurezza e tranquillità in casa, ma anche per chi desidera controllare i propri animali quando è fuori. Offre video in HD a 1080p con Live View in tempo reale, un audio bidirezionale per parlare e farsi sentire a distanza, una copertura per la privacy rimovibile per decidere quando spegnere di fatto occhio e orecchio della camera, oltre a un’installazione plug-in davvero immediata che ti permette di metterla in funzione in pochi minuti.

La videocamera Ring per interni con il 60% di sconto e il prezzo sotto i 20 euro

La Ring Indoor Camera 2ª generazione è attualmente proposta a 19,99€ grazie a uno sconto del 60%, un prezzo particolarmente aggressivo per una videocamera di sorveglianza interna plug-in con video in HD a 1080p e audio bidirezionale. A questa cifra è difficile trovare soluzioni di brand affermati con copertura per la privacy fisica e integrazione completa nell’ecosistema Ring.

A livello di posizionamento, questa camera si colloca nella fascia entry-level di sorveglianza domestica, ma porta con sé funzioni che di solito si vedono su prodotti più costosi, come le opzioni di collegamento con altri dispositivi Ring tramite app dedicata. In più, per chi è già nell’ecosistema, la gestione centralizzata delle impostazioni e delle modalità di attivazione è un vantaggio importante.

Se stai cercando una soluzione semplice per monitorare casa o gli animali, la Ring Indoor Camera 2ª generazione è disponibile con uno sconto del 60%, rendendo l’acquisto particolarmente conveniente in questo momento.

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La videocamera Ring con il video HD a 1080p e il sistema audio bidirezionale

Se il tuo problema è avere sotto controllo ciò che accade in casa, dagli animali domestici alle stanze più delicate, questa videocamera interna punta a semplificare tutto con installazione immediata e funzioni mirate alla vita quotidiana.

Videocamera di sicurezza plug-in per interni : si collega direttamente a una presa standard, senza batterie da gestire, così puoi contare su una sorveglianza continua senza pensieri.

: si collega direttamente a una presa standard, senza batterie da gestire, così puoi contare su una sorveglianza continua senza pensieri. Video in HD a 1080p con Live View : la risoluzione elevata ti consente di distinguere dettagli importanti e controllare ciò che succede in tempo reale anche quando sei lontano.

: la risoluzione elevata ti consente di distinguere dettagli importanti e controllare ciò che succede in tempo reale anche quando sei lontano. Sistema audio bidirezionale : puoi parlare attraverso la videocamera e farti sentire in casa, utile per rassicurare gli animali domestici o comunicare con chi è nell’ambiente sorvegliato.

: puoi parlare attraverso la videocamera e farti sentire in casa, utile per rassicurare gli animali domestici o comunicare con chi è nell’ambiente sorvegliato. Copertura per la privacy rimovibile : quando vuoi totale riservatezza, puoi ruotare la copertura per bloccare fisicamente la visuale e disattivare il microfono, decidendo tu quando la camera è attiva.

: quando vuoi totale riservatezza, puoi ruotare la copertura per bloccare fisicamente la visuale e disattivare il microfono, decidendo tu quando la camera è attiva. Opzioni di installazione versatili : la puoi appoggiare su una superficie piana o fissarla a parete con la staffa in dotazione, adattandola facilmente a stanze diverse.

: la puoi appoggiare su una superficie piana o fissarla a parete con la staffa in dotazione, adattandola facilmente a stanze diverse. Integrazione con app Ring e dispositivi collegati : tramite l’app puoi gestire più dispositivi, regolare impostazioni e modalità quando sei a casa o fuori, creando un sistema di sicurezza interno più completo.

: tramite l’app puoi gestire più dispositivi, regolare impostazioni e modalità quando sei a casa o fuori, creando un sistema di sicurezza interno più completo. Controllo a mani libere con Alexa : associandola a un dispositivo compatibile puoi visualizzare le immagini o parlare tramite comandi vocali, rendendo il controllo ancora più immediato.

: associandola a un dispositivo compatibile puoi visualizzare le immagini o parlare tramite comandi vocali, rendendo il controllo ancora più immediato. Supporto all’abbonamento Ring Home: con il piano dedicato (venduto separatamente) puoi salvare i video fino a 180 giorni e avere funzioni avanzate come gli avvisi quando viene rilevata una persona.

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FAQ La Ring Indoor Camera 2ª generazione funziona solo collegata alla corrente? Sì, è una videocamera plug-in per interni che va collegata a una presa elettrica standard. Posso usare la Ring Indoor Camera 2ª generazione per controllare i miei animali? Sì, grazie al video HD 1080p e all’audio bidirezionale puoi vedere e parlare con i tuoi animali a distanza. La Ring Indoor Camera 2ª generazione ha una copertura per la privacy? Sì, dispone di una copertura rimovibile che blocca la visuale e spegne il microfono quando non vuoi essere ripreso. Serve un abbonamento per salvare i video della Ring Indoor Camera 2ª generazione? Per salvare i video fino a 180 giorni e avere funzioni avanzate è richiesto un abbonamento Ring Home venduto separatamente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.