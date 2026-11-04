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La videocamera per l'interno di Ring, con visuale panoramica a 360°, inclinazione fino a 169° e visione notturna a colori è in offerta con il 60% di sconto.

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Tenere d’occhio gli ambienti di casa quando si è fuori può essere difficile, soprattutto se la videocamera non copre tutta la stanza. Oggi la videocamera interna inclinabile Ring è disponibile con uno sconto del 60%.

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La Ring Pan-Tilt Indoor Camera permette di controllare la visuale dall’app e di orientare l’obiettivo per seguire meglio gli ambienti: offre una panoramica a 360° e un’inclinazione fino a 169° verso l’alto o il basso. Il video HD Live View, la visione notturna a colori e l’audio bidirezionale consentono anche di osservare gli animali domestici e interagire con loro a distanza.

Videocamera interna inclinabile Ring in offerta con il 60% di sconto

La videocamera è proposta a 27,93 euro, con una riduzione del 60% indicata nell’offerta. È un modello plug-in: basta collegarla all’alimentazione per iniziare l’installazione. La pagina prodotto segnala anche una prova gratuita di 30 giorni di Ring Protect. Non sono indicati altri dettagli su eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi trovare la videocamera interna inclinabile Ring a 27,93 euro consultando l’offerta.

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La videocamera Ring con panoramica a 360° e inclinazione fino a 169°

Per controllare meglio una stanza, senza limitarsi a un’inquadratura fissa, questa videocamera combina orientamento regolabile e funzioni pensate per l’uso quotidiano. Ecco cosa offre:

Visuale panoramica a 360° e inclinazione fino a 169° : dall’app Ring puoi regolare l’angolazione e osservare diverse zone dell’ambiente, orientando la ripresa verso l’alto o il basso.

: dall’app Ring puoi regolare l’angolazione e osservare diverse zone dell’ambiente, orientando la ripresa verso l’alto o il basso. Video HD Live View e visione notturna a colori : permettono di controllare gli ambienti sia di giorno sia quando c’è poca luce.

: permettono di controllare gli ambienti sia di giorno sia quando c’è poca luce. Audio bidirezionale : consente di ascoltare e parlare attraverso la videocamera, utile anche per salutare gli animali domestici mentre sei fuori.

: consente di ascoltare e parlare attraverso la videocamera, utile anche per salutare gli animali domestici mentre sei fuori. Installazione plug-in e cavo da 3 metri : si collega all’alimentazione e può essere montata in diversi punti grazie alla piastra e alla staffa incluse.

: si collega all’alimentazione e può essere montata in diversi punti grazie alla piastra e alla staffa incluse. Compatibilità con Alexa : associando un dispositivo compatibile, puoi utilizzare il sistema audio bidirezionale per controllare casa.

: associando un dispositivo compatibile, puoi utilizzare il sistema audio bidirezionale per controllare casa. Funzioni Ring Home in abbonamento: il servizio, venduto separatamente, permette di salvare i video registrati fino a 180 giorni e ricevere avvisi quando viene rilevata una persona.

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FAQ Come si installa la videocamera interna inclinabile Ring? È un modello plug-in: basta collegarla all’alimentazione. Sono inclusi una piastra di montaggio, una staffa e un cavo da 3 metri. La videocamera Ring può ruotare e inclinarsi? Sì. Offre una visuale panoramica a 360° e un’inclinazione fino a 169° verso l’alto o il basso, regolabili dall’app Ring. La Ring Pan-Tilt Indoor Camera permette di parlare attraverso la videocamera? Sì, dispone di audio bidirezionale e video HD Live View. Serve un abbonamento per salvare i video registrati? Per salvare i video fino a 180 giorni e ricevere avvisi quando viene rilevata una persona è indicato un abbonamento Ring Home, venduto separatamente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.