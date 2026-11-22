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La videocamera Insta360 X4 Air per video 8K a 30 fps è in offerta con uno sconto del 25% e fai un super affare.

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Quando vuoi conservare un momento senza dover scegliere subito cosa inquadrare, una videocamera a 360 gradi può aiutarti a non perdere nessuna prospettiva. La Insta360 X4 Air è disponibile con uno sconto del 25%.

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Con un peso dichiarato di 165 grammi, la videocamera è pensata per essere portata con sé e registrare video a 360 gradi in 8K a 30 fps. I due obiettivi riprendono tutti gli angoli: puoi concentrarti sul momento e scegliere in seguito le inquadrature con gli strumenti di reframing dell’app Insta360. La stabilizzazione FlowState e l’Horizon Lock aiutano a ottenere riprese fluide e a mantenere l’immagine orizzontale anche quando ruoti la fotocamera.

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Per chi vuole registrare video a 360 gradi senza rinunciare alla possibilità di decidere le inquadrature in un secondo momento, la Insta360 X4 Air è proposta a 299,00 euro. Il prezzo indicato include uno sconto del 25%; le informazioni disponibili non riportano un risparmio assoluto, una scadenza della promozione, opzioni di pagamento a rate o condizioni di reso. Non sono indicati neanche coupon o vantaggi legati a Prime. Puoi consultare la Insta360 X4 Air a 299,00 euro per verificare i dettagli dell’offerta.

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La videocamera Insta360 con video 8K e stabilizzazione a 360 gradi

Se vuoi riprendere un momento senza dover stare dietro all’inquadratura, le funzioni della videocamera possono semplificare registrazione e montaggio:

Riprese a 360 gradi in 8K a 30 fps: i due obiettivi catturano ogni angolo, così puoi includere nella scena anche chi sta filmando e scegliere poi le inquadrature.

i due obiettivi catturano ogni angolo, così puoi includere nella scena anche chi sta filmando e scegliere poi le inquadrature. Peso di 165 grammi: il formato leggero e portatile rende più semplice avere la videocamera con sé durante le riprese. Il peso può variare leggermente in base alla configurazione e al processo di produzione.

il formato leggero e portatile rende più semplice avere la videocamera con sé durante le riprese. Il peso può variare leggermente in base alla configurazione e al processo di produzione. Reframing nell’app Insta360: puoi registrare senza puntare la videocamera e selezionare successivamente le prospettive che preferisci.

puoi registrare senza puntare la videocamera e selezionare successivamente le prospettive che preferisci. FlowState e Horizon Lock a 360 gradi: la stabilizzazione si attiva automaticamente e il blocco dell’orizzonte mantiene l’immagine orizzontale anche quando ruoti la fotocamera.

la stabilizzazione si attiva automaticamente e il blocco dell’orizzonte mantiene l’immagine orizzontale anche quando ruoti la fotocamera. Obiettivi sostituibili: il kit dedicato consente di cambiare le lenti in caso di danni senza sostituire l’intera videocamera; il kit è indicato come venduto separatamente.

il kit dedicato consente di cambiare le lenti in caso di danni senza sostituire l’intera videocamera; il kit è indicato come venduto separatamente. Active HDR in 8K a 30 fps e strumenti IA: la modalità HDR è pensata per valorizzare luci e ombre in condizioni di luce difficili; nell’app trovi anche strumenti di montaggio, modelli ed effetti.

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FAQ Che risoluzione video offre la Insta360 X4 Air? Registra video a 360 gradi in 8K a 30 fps. Quanto pesa la Insta360 X4 Air? Il peso indicato è di 165 grammi; può variare leggermente in base alla configurazione e al processo di produzione. Il selfie stick Invisibile è incluso? No, le informazioni disponibili indicano che il selfie stick Invisibile è venduto separatamente. La confezione include più accessori? Le informazioni riportano nella confezione una Insta360 X4 Air.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.