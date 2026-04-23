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Cerchi una videocamera di sicurezza da interni compatta e versatile? La Blink Mini Pan‑Tilt Camera oggi è protagonista di una promo che taglia il prezzo a metà: parliamo di uno sconto del 50% su un modello con base motorizzata orientabile, pensato per controllare la casa in modo semplice e immediato. A questo prezzo la spesa è contenuta e ti porti a casa una soluzione smart per monitorare ciò che conta senza complicazioni.

Blink Mini Pan-Tilt Camera

Questa videocamera colpisce per la solidità costruttiva e per l’uso intuitivo: l’installazione richiede pochi istanti e dall’app dedicata controlli la rotazione per una vista a 360°, regoli la sensibilità di rilevazione di movimento e persino l’intensità degli infrarossi per la notte. L’app è chiara, permette di gestire più ambienti e la qualità video è convincente per l’uso quotidiano. Tra i limiti spiccano l’assenza della registrazione continua e clip con durata massima di circa un minuto; per salvare i filmati serve l’abbonamento oppure il modulo Sync Module 2 con chiavetta USB (acquisti separati). Nel complesso, un dispositivo compatto, affidabile e supportato da un’assistenza attenta.

Blink Mini Pan-Tilt Camera in offerta: sconto del 50%, risparmi 19,99 euro

In queste ore il Blink Mini Pan‑Tilt Camera è disponibile con uno sconto del 50%, portando il prezzo a 19,99€ e garantendoti un risparmio di 19,99 euro rispetto al listino. Una proposta dal rapporto qualità/prezzo particolarmente interessante per chi vuole iniziare a proteggere gli interni con un dispositivo smart facile da gestire.

La promo rende questa videocamera una scelta immediata per chi desidera coprire ogni angolo della stanza con un’unica unità motorizzata e un investimento minimo, mantenendo funzioni essenziali come video HD, audio bidirezionale e avvisi in tempo reale sullo smartphone.

La videocamera Blink con la vista a 360° e l’audio bidirezionale

La base orientabile consente di eseguire panoramiche orizzontali e inclinazioni verticali dall’app Blink, così da seguire ciò che accade in ogni punto della stanza. L’immagine è HD di giorno e in notturna entra in gioco la visione a infrarossi, con intensità regolabile per evitare riflessi in spazi ristretti. Gli avvisi di movimento arrivano in tempo reale sullo smartphone e puoi personalizzare zone e sensibilità per ridurre i falsi allarmi.

Per l’archiviazione dei filmati hai due strade: salvataggio locale con Sync Module 2 e chiavetta USB (venduti separatamente) oppure salvataggio nel Cloud con 30 giorni di prova del piano Blink. L’installazione è rapida: colleghi l’alimentatore, configuri il Wi‑Fi e sei operativo. È anche compatibile con Alexa per la visione in diretta e i controlli di base. In confezione trovi la videocamera, il supporto orientabile, il cavo USB e l’alimentatore.

Blink Mini Pan-Tilt Camera

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