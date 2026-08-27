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D-Link DCS-6100LHV2, videocamera Wi-Fi Full HD compatta con visione notturna, rilevamento di suoni e movimenti e cloud mydlink al 45% di sconto.

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Tenere sotto controllo la casa quando sei fuori è una necessità, non più un lusso: tra bambini, animali domestici e consegne, avere un occhio sempre attivo fa davvero la differenza. In questi giorni la D-Link DCS-6100LHV2 è proposta su Amazon con uno sconto del 45%, portandoti una videocamera di sorveglianza Wi-Fi Full HD compatta e versatile a un prezzo molto più accessibile.

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Questa videocamera D-Link è pensata per offrirti una copertura continua H24: grazie all’obiettivo grandangolare da 120° riprende ampie porzioni di stanza, mentre la visione notturna integrata ti permette di vedere chiaramente anche al buio completo. Il rilevamento di suoni e movimenti avvia automaticamente la registrazione e ti invia avvisi, così vieni informato subito se succede qualcosa di insolito. Puoi salvare i filmati sia su microSD sia sul cloud mydlink, con un abbonamento gratuito di 1 anno incluso, e gestire tutto da remoto tramite app, anche con l’aiuto di Amazon Alexa e Google Assistant, il tutto con la sicurezza aggiuntiva della crittografia Wi‑Fi WPA3.

D-Link DCS-6100LHV2 in offerta su Amazon: sconto del 45%, la videocamera Wi‑Fi Full HD compatta

La promo su Amazon rende la D-Link DCS-6100LHV2 particolarmente interessante: la videocamera è proposta a 21,91€, grazie a uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di una soluzione di videosorveglianza Wi‑Fi economica ma completa, con funzioni che spesso si trovano su modelli più costosi, come la visione notturna, il rilevamento avanzato di suoni e movimenti e il supporto al cloud. A questo prezzo rappresenta un’opzione molto competitiva per chi vuole monitorare casa o ufficio senza investire in impianti complessi e costosi. L’offerta è legata alla disponibilità su Amazon, quindi conviene verificare subito condizioni e eventuali variazioni di prezzo direttamente sulla pagina prodotto: in questo momento il D-Link DCS-6100LHV2 è disponibile con uno sconto del 45%.

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La videocamera D-Link con la visione notturna Full HD e il rilevamento di suoni e movimenti

Se temi di non avere mai la certezza di cosa succede in casa quando non ci sei, una videocamera di sicurezza intelligente può darti quella tranquillità in più senza complicazioni di installazione.

Risoluzione Full HD 1080p con obiettivo grandangolare a 120° : le immagini sono dettagliate e l’angolo di ripresa ampio ti permette di coprire una stanza intera con un solo dispositivo, riducendo i punti ciechi.

: le immagini sono dettagliate e l’angolo di ripresa ampio ti permette di coprire una stanza intera con un solo dispositivo, riducendo i punti ciechi. Visione notturna integrata : anche nella completa oscurità puoi continuare a controllare ambienti come camera dei bambini, ingresso o garage, senza dover lasciare luci accese.

: anche nella completa oscurità puoi continuare a controllare ambienti come camera dei bambini, ingresso o garage, senza dover lasciare luci accese. Rilevamento di suoni e movimenti con avvisi automatici : la videocamera registra solo quando serve e ti invia notifiche, così sei informato in tempo reale su eventuali rumori sospetti o movimenti imprevisti.

: la videocamera registra solo quando serve e ti invia notifiche, così sei informato in tempo reale su eventuali rumori sospetti o movimenti imprevisti. Audio bidirezionale : puoi ascoltare ciò che succede e parlare attraverso la videocamera, utile per interagire con familiari, anziani o animali domestici anche quando sei lontano.

: puoi ascoltare ciò che succede e parlare attraverso la videocamera, utile per interagire con familiari, anziani o animali domestici anche quando sei lontano. Registrazione su microSD e cloud mydlink : hai la scelta tra archiviazione locale e remoto, con 1 anno di cloud gratuito per accedere e scaricare i video da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet.

: hai la scelta tra archiviazione locale e remoto, con 1 anno di cloud gratuito per accedere e scaricare i video da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet. Crittografia Wi‑Fi WPA3: la connessione di rete è protetta con uno standard di sicurezza avanzato, riducendo il rischio di accessi non autorizzati al flusso video.

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FAQ La videocamera D-Link DCS-6100LHV2 funziona al buio completo? Sì, integra la visione notturna che consente di monitorare gli ambienti anche nella completa oscurità. Come vengono registrati i video della D-Link DCS-6100LHV2? Puoi registrare i video attivati da suoni o movimenti su scheda microSD oppure sul cloud mydlink. La D-Link DCS-6100LHV2 è sicura dal punto di vista della rete Wi-Fi? Sì, utilizza la crittografia Wi‑Fi WPA3 per migliorare la protezione della connessione e dei flussi video. Posso ricevere avvisi se la videocamera rileva movimento o suono? Sì, il rilevamento integrato invia notifiche automatiche e avvia la registrazione quando rileva suoni o movimenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.