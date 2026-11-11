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Il bundle con la telecamera Blink Outdoor 4 e il videocitofono a pile oggi in offerta con uno sconto del 72% e il prezzo sprofonda.

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Controllare l’esterno di casa e rispondere alla porta anche quando non si è presenti può essere complicato. Il bundle Blink Outdoor 4 con videocitofono HD è disponibile con uno sconto del 72%.

Il pacchetto abbina una videocamera per monitorare l’esterno a un videocitofono che permette di vedere chi è alla porta e parlare con i visitatori. Entrambi funzionano con pile AA al litio incluse e si collegano all’app Blink, che invia avvisi quando rileva un movimento o qualcuno suona. La configurazione è senza fili e i kit di montaggio sono inclusi.

Blink Outdoor 4 e videocitofono HD: bundle con sconto del 72%

Se vuoi tenere sotto controllo accessi e area esterna senza installare cablaggi, questo bundle riunisce due dispositivi gestibili dallo smartphone. Su Amazon il bundle Blink Outdoor 4 è disponibile a 24,99 euro, con uno sconto indicato del 72%. Le informazioni disponibili non specificano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon o i tempi di reso e i benefici Prime.

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La videocamera Blink con il video HD 1080p e la visione notturna a infrarossi

Per verificare chi si trova fuori casa e comunicare con chi suona, il bundle offre funzioni accessibili dall’app Blink. Ecco cosa può fare nella quotidianità:

Videocamera e videocitofono nello stesso pacchetto : puoi controllare l’esterno della proprietà e vedere chi è alla porta usando l’app sullo smartphone.

: puoi controllare l’esterno della proprietà e vedere chi è alla porta usando l’app sullo smartphone. Video HD a 1080p e visione notturna a infrarossi : l’immagine è disponibile anche al buio, sia dalla videocamera sia dal videocitofono.

: l’immagine è disponibile anche al buio, sia dalla videocamera sia dal videocitofono. Audio bidirezionale : puoi parlare con i visitatori tramite i dispositivi, senza essere davanti alla porta.

: puoi parlare con i visitatori tramite i dispositivi, senza essere davanti alla porta. Avvisi di movimento e quando qualcuno suona : le notifiche in tempo reale sull’app aiutano a sapere quando accade qualcosa nell’area controllata.

: le notifiche in tempo reale sull’app aiutano a sapere quando accade qualcosa nell’area controllata. Alimentazione a pile e installazione senza fili : le pile AA al litio sono incluse e l’autonomia indicata arriva fino a due anni per entrambi i dispositivi. I kit di montaggio sono compresi e la configurazione è descritta come rapida.

: le pile AA al litio sono incluse e l’autonomia indicata arriva fino a due anni per entrambi i dispositivi. I kit di montaggio sono compresi e la configurazione è descritta come rapida. Compatibilità con Alexa: puoi collegare il sistema per guardare i video in diretta e gestirlo con comandi vocali. È inclusa una prova gratuita di 30 giorni del piano Blink.

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FAQ Il bundle Blink Outdoor 4 include anche un videocitofono? Sì. Il pacchetto comprende la videocamera Blink Outdoor 4 e un videocitofono Blink. Come si alimentano i dispositivi Blink inclusi? Entrambi funzionano con pile AA al litio fornite a corredo; l’autonomia indicata arriva fino a due anni. La videocamera Blink Outdoor 4 richiede cablaggio? No, la configurazione è senza fili e i kit di montaggio per videocamera e videocitofono sono inclusi. Il bundle Blink è compatibile con Alexa? Sì, è possibile collegarlo ad Alexa per guardare video in diretta e gestire il sistema con comandi vocali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.