Il bundle Blink per la sicurezza di casa oggi costa pochissimo: 72% di sconto
Il bundle con la telecamera Blink Outdoor 4 e il videocitofono a pile oggi in offerta con uno sconto del 72% e il prezzo sprofonda.
Controllare l’esterno di casa e rispondere alla porta anche quando non si è presenti può essere complicato. Il bundle Blink Outdoor 4 con videocitofono HD è disponibile con uno sconto del 72%.
Il pacchetto abbina una videocamera per monitorare l’esterno a un videocitofono che permette di vedere chi è alla porta e parlare con i visitatori. Entrambi funzionano con pile AA al litio incluse e si collegano all’app Blink, che invia avvisi quando rileva un movimento o qualcuno suona. La configurazione è senza fili e i kit di montaggio sono inclusi.
Blink Outdoor 4 e videocitofono HD: bundle con sconto del 72%
Se vuoi tenere sotto controllo accessi e area esterna senza installare cablaggi, questo bundle riunisce due dispositivi gestibili dallo smartphone. Su Amazon il bundle Blink Outdoor 4 è disponibile a 24,99 euro, con uno sconto indicato del 72%. Le informazioni disponibili non specificano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon o i tempi di reso e i benefici Prime.
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La videocamera Blink con il video HD 1080p e la visione notturna a infrarossi
Per verificare chi si trova fuori casa e comunicare con chi suona, il bundle offre funzioni accessibili dall’app Blink. Ecco cosa può fare nella quotidianità:
- Videocamera e videocitofono nello stesso pacchetto: puoi controllare l’esterno della proprietà e vedere chi è alla porta usando l’app sullo smartphone.
- Video HD a 1080p e visione notturna a infrarossi: l’immagine è disponibile anche al buio, sia dalla videocamera sia dal videocitofono.
- Audio bidirezionale: puoi parlare con i visitatori tramite i dispositivi, senza essere davanti alla porta.
- Avvisi di movimento e quando qualcuno suona: le notifiche in tempo reale sull’app aiutano a sapere quando accade qualcosa nell’area controllata.
- Alimentazione a pile e installazione senza fili: le pile AA al litio sono incluse e l’autonomia indicata arriva fino a due anni per entrambi i dispositivi. I kit di montaggio sono compresi e la configurazione è descritta come rapida.
- Compatibilità con Alexa: puoi collegare il sistema per guardare i video in diretta e gestirlo con comandi vocali. È inclusa una prova gratuita di 30 giorni del piano Blink.
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FAQ
Sì. Il pacchetto comprende la videocamera Blink Outdoor 4 e un videocitofono Blink.
Entrambi funzionano con pile AA al litio fornite a corredo; l’autonomia indicata arriva fino a due anni.
No, la configurazione è senza fili e i kit di montaggio per videocamera e videocitofono sono inclusi.
Sì, è possibile collegarlo ad Alexa per guardare video in diretta e gestire il sistema con comandi vocali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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