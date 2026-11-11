Libero
OFFERTE

Il bundle Blink per la sicurezza di casa oggi costa pochissimo: 72% di sconto

Il bundle con la telecamera Blink Outdoor 4 e il videocitofono a pile oggi in offerta con uno sconto del 72% e il prezzo sprofonda.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Controllare l’esterno di casa e rispondere alla porta anche quando non si è presenti può essere complicato. Il bundle Blink Outdoor 4 con videocitofono HD è disponibile con uno sconto del 72%.

Scopri subito lo sconto

Il pacchetto abbina una videocamera per monitorare l’esterno a un videocitofono che permette di vedere chi è alla porta e parlare con i visitatori. Entrambi funzionano con pile AA al litio incluse e si collegano all’app Blink, che invia avvisi quando rileva un movimento o qualcuno suona. La configurazione è senza fili e i kit di montaggio sono inclusi.

Unisciti al canale offerte su Telegram

Blink Outdoor 4 e videocitofono HD: bundle con sconto del 72%

Se vuoi tenere sotto controllo accessi e area esterna senza installare cablaggi, questo bundle riunisce due dispositivi gestibili dallo smartphone. Su Amazon il bundle Blink Outdoor 4 è disponibile a 24,99 euro, con uno sconto indicato del 72%. Le informazioni disponibili non specificano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon o i tempi di reso e i benefici Prime.

Scopri subito lo sconto

Videocamera Blink Outdoor 4 con videocitofono HD a pile, biancaAmazon

Acquista ora Blink Outdoor 4 in offerta

La videocamera Blink con il video HD 1080p e la visione notturna a infrarossi

Per verificare chi si trova fuori casa e comunicare con chi suona, il bundle offre funzioni accessibili dall’app Blink. Ecco cosa può fare nella quotidianità:

  • Videocamera e videocitofono nello stesso pacchetto: puoi controllare l’esterno della proprietà e vedere chi è alla porta usando l’app sullo smartphone.
  • Video HD a 1080p e visione notturna a infrarossi: l’immagine è disponibile anche al buio, sia dalla videocamera sia dal videocitofono.
  • Audio bidirezionale: puoi parlare con i visitatori tramite i dispositivi, senza essere davanti alla porta.
  • Avvisi di movimento e quando qualcuno suona: le notifiche in tempo reale sull’app aiutano a sapere quando accade qualcosa nell’area controllata.
  • Alimentazione a pile e installazione senza fili: le pile AA al litio sono incluse e l’autonomia indicata arriva fino a due anni per entrambi i dispositivi. I kit di montaggio sono compresi e la configurazione è descritta come rapida.
  • Compatibilità con Alexa: puoi collegare il sistema per guardare i video in diretta e gestirlo con comandi vocali. È inclusa una prova gratuita di 30 giorni del piano Blink.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta subito dello sconto del 72% su Blink Outdoor 4.

Videocamera Blink Outdoor 4 con videocitofono HD a pile, bianca Amazon

FAQ

Il bundle Blink Outdoor 4 include anche un videocitofono?

Sì. Il pacchetto comprende la videocamera Blink Outdoor 4 e un videocitofono Blink.

Come si alimentano i dispositivi Blink inclusi?

Entrambi funzionano con pile AA al litio fornite a corredo; l’autonomia indicata arriva fino a due anni.

La videocamera Blink Outdoor 4 richiede cablaggio?

No, la configurazione è senza fili e i kit di montaggio per videocamera e videocitofono sono inclusi.

Il bundle Blink è compatibile con Alexa?

Sì, è possibile collegarlo ad Alexa per guardare video in diretta e gestire il sistema con comandi vocali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963