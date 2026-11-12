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Blink Mini 2K+, offerta shock e super affare: approfittane ora

La telecamera BlinkMini 2K+ con proiettore da 3000 lumen, video 2K e rilevamento del movimento è in offerta con uno sconto shock del 60%.

3 min di lettura

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Redazione

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Vuoi illuminare e controllare vialetti o giardini quando viene rilevato un movimento? La Blink Videocamera Mini 2K+ con proiettore è disponibile con uno sconto del 60%.

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Questa videocamera cablata abbina la ripresa video a un proiettore che si attiva con il movimento, così da illuminare l’area quando serve. La risoluzione 2K aiuta a distinguere i dettagli, mentre la sirena integrata può essere attivata quando viene rilevata un’attività indesiderata. Il supporto consente di regolare videocamera e gruppi ottici per personalizzare la copertura.

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Blink Videocamera Mini 2K+ in offerta: sconto del 60%

La videocamera cablata Blink è proposta a 43,99 euro, con uno sconto del 60% indicato sulla pagina del prodotto. Il proiettore da 3000 lumen è pensato per illuminare vialetti e giardini e, attivandosi con il movimento, porta luce nell’area monitorata quando viene rilevata attività. Il prezzo e la percentuale sono riportati nell’offerta; non sono indicate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso. Per consultare i dettagli aggiornati puoi acquistare la Blink Videocamera Mini 2K+ a 43,99 euro.

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La videocamera Blink con video 2K e proiettore da 3000 lumen

Se cerchi una soluzione per illuminare e tenere sotto controllo uno spazio esterno, queste caratteristiche aiutano a capire cosa offre il dispositivo e come può essere usato nella quotidianità:

  • Video in risoluzione 2K: la definizione nitida è pensata per rendere più distinguibili dettagli, trame e contorni nelle riprese.
  • Proiettore da 3000 lumen attivato dal movimento: la luce si accende quando viene rilevata attività, così da illuminare vialetti e giardini nel momento opportuno. Il produttore indica che la luce consente di ottenere video a colori e una visuale completa di notte.
  • Sirena integrata: quando viene rilevata un’attività indesiderata, è possibile attivarla per aggiungere un ulteriore livello di protezione.
  • Copertura regolabile: i gruppi ottici e la videocamera possono essere orientati per adattare l’inquadratura e l’illuminazione all’area da sorvegliare.
  • Installazione cablata e protezione IP65: il montaggio si collega ai cavi e alla scatola di giunzione esistenti, senza necessità di un’installazione professionale. La costruzione è indicata come resistente a pioggia, polvere e intemperie.
  • Compatibilità con Alexa: se collegata a una videocamera Blink compatibile, permette di riprodurre video in diretta e controllare funzioni come luci e attivazione o disattivazione.

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Approfitta ora dello sconto del 60% sulla Blink Videocamera Mini 2K+.

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FAQ

La Blink Videocamera Mini 2K+ è cablata?

Sì, è un modello cablato da collegare ai cavi e alla scatola di giunzione esistenti.

Quanto illumina il proiettore della videocamera Blink?

Il proiettore è indicato con una luminosità di 3000 lumen e si attiva con il movimento.

La videocamera Blink Mini 2K+ è resistente alle intemperie?

È indicata con grado di protezione IP65 e resistenza a pioggia, polvere e intemperie.

La videocamera è compatibile con Alexa?

Sì, è compatibile con Alexa; alcune funzioni sono disponibili quando è collegata a una videocamera Blink compatibile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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