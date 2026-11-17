Nuova Blink Mini 2K+, con la promo di oggi costa la metà
La telecamera per l'interno Blink Mini 2K+, con sensore orientabile, tracciamento automatico e visione notturna oggi in sconto del 50%.
Tenere sotto controllo una stanza senza dover orientare manualmente la videocamera può essere utile quando ci si sposta tra le attività quotidiane. La Blink Videocamera orientabile Mini 2K+ è disponibile con uno sconto del 50%.
Questa videocamera smart da interni si collega all’alimentazione tramite cavo e può ruotare per seguire i movimenti. La vista a 360° si gestisce dall’app Blink, mentre la visione notturna passa automaticamente al bianco e nero quando la luce è molto scarsa. Sono presenti anche un faretto attivato dal movimento e una sirena integrata, attivabile dall’app.
Blink Mini 2K+ in offerta: sconto del 50% e prezzo di 24,99 euro
Per sorvegliare gli ambienti interni con una videocamera che può orientarsi senza regolazioni manuali, la Blink Mini 2K+ è proposta a 24,99 euro, con uno sconto del 50%. In base a prezzo e percentuale indicati, il risparmio è di circa 24,99 euro. La videocamera si alimenta tramite presa: il dato disponibile non indica la possibilità di pagare a rate, una scadenza della promozione o condizioni di spedizione e reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta per acquistare la Blink Mini 2K+ a 24,99 euro.
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La videocamera Blink con rotazione a 360° e tracciamento automatico
Se vuoi controllare una stanza anche quando ciò che accade si sposta, la videocamera abbina orientamento remoto e tracciamento automatico. Ecco le funzioni che possono fare la differenza nell’uso quotidiano:
- Tracciamento automatico dei movimenti: quando rileva una persona in movimento, la videocamera ruota per mantenerla al centro dell’inquadratura, senza bisogno di intervenire manualmente.
- Vista a 360° controllabile dall’app: puoi orientarla lateralmente, verso l’alto o verso il basso dal tuo smartphone, così da adattare l’inquadratura alle esigenze della stanza.
- Visione notturna a colori e in bianco e nero: in condizioni di poca luce mostra i colori reali e, quando è quasi buio, passa automaticamente a una visione in bianco e nero nitida.
- Faretto e sirena integrata: il faretto si attiva con il movimento; se noti qualcosa di sospetto, puoi attivare la sirena dall’app Blink.
- Compatibilità con Alexa: collegandola a un dispositivo compatibile puoi riprodurre video in diretta, attivare o disattivare il sistema smart home e impostare routine con la voce.
- Salvataggio delle clip nel cloud: è indicata una prova gratuita di 30 giorni di un piano Blink, venduto separatamente, per archiviare e condividere le registrazioni.
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FAQ
Sì. Il tracciamento automatico ruota la videocamera per mantenere al centro dell’inquadratura ciò che si muove.
La vista a 360° si controlla dall’app Blink, orientando la videocamera lateralmente, verso l’alto o verso il basso.
Sì. In poca luce mostra i colori reali e passa al bianco e nero quando è quasi buio.
È indicata una prova gratuita di 30 giorni di un piano Blink per archiviare e condividere le clip; il piano è venduto separatamente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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