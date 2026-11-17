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Blink Videocamera orientabile Mini 2K+ 24,99 € -50% 49,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Tenere sotto controllo una stanza senza dover orientare manualmente la videocamera può essere utile quando ci si sposta tra le attività quotidiane. La Blink Videocamera orientabile Mini 2K+ è disponibile con uno sconto del 50%.

Questa videocamera smart da interni si collega all’alimentazione tramite cavo e può ruotare per seguire i movimenti. La vista a 360° si gestisce dall’app Blink, mentre la visione notturna passa automaticamente al bianco e nero quando la luce è molto scarsa. Sono presenti anche un faretto attivato dal movimento e una sirena integrata, attivabile dall’app.

Blink Mini 2K+ in offerta: sconto del 50% e prezzo di 24,99 euro

Per sorvegliare gli ambienti interni con una videocamera che può orientarsi senza regolazioni manuali, la Blink Mini 2K+ è proposta a 24,99 euro, con uno sconto del 50%. In base a prezzo e percentuale indicati, il risparmio è di circa 24,99 euro. La videocamera si alimenta tramite presa: il dato disponibile non indica la possibilità di pagare a rate, una scadenza della promozione o condizioni di spedizione e reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta per acquistare la Blink Mini 2K+ a 24,99 euro.

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La videocamera Blink con rotazione a 360° e tracciamento automatico

Se vuoi controllare una stanza anche quando ciò che accade si sposta, la videocamera abbina orientamento remoto e tracciamento automatico. Ecco le funzioni che possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

Tracciamento automatico dei movimenti : quando rileva una persona in movimento, la videocamera ruota per mantenerla al centro dell’inquadratura, senza bisogno di intervenire manualmente.

: quando rileva una persona in movimento, la videocamera ruota per mantenerla al centro dell’inquadratura, senza bisogno di intervenire manualmente. Vista a 360° controllabile dall’app : puoi orientarla lateralmente, verso l’alto o verso il basso dal tuo smartphone, così da adattare l’inquadratura alle esigenze della stanza.

: puoi orientarla lateralmente, verso l’alto o verso il basso dal tuo smartphone, così da adattare l’inquadratura alle esigenze della stanza. Visione notturna a colori e in bianco e nero : in condizioni di poca luce mostra i colori reali e, quando è quasi buio, passa automaticamente a una visione in bianco e nero nitida.

: in condizioni di poca luce mostra i colori reali e, quando è quasi buio, passa automaticamente a una visione in bianco e nero nitida. Faretto e sirena integrata : il faretto si attiva con il movimento; se noti qualcosa di sospetto, puoi attivare la sirena dall’app Blink.

: il faretto si attiva con il movimento; se noti qualcosa di sospetto, puoi attivare la sirena dall’app Blink. Compatibilità con Alexa : collegandola a un dispositivo compatibile puoi riprodurre video in diretta, attivare o disattivare il sistema smart home e impostare routine con la voce.

: collegandola a un dispositivo compatibile puoi riprodurre video in diretta, attivare o disattivare il sistema smart home e impostare routine con la voce. Salvataggio delle clip nel cloud: è indicata una prova gratuita di 30 giorni di un piano Blink, venduto separatamente, per archiviare e condividere le registrazioni.

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FAQ La Blink Mini 2K+ può seguire automaticamente i movimenti? Sì. Il tracciamento automatico ruota la videocamera per mantenere al centro dell’inquadratura ciò che si muove. Come si controlla la rotazione della videocamera? La vista a 360° si controlla dall’app Blink, orientando la videocamera lateralmente, verso l’alto o verso il basso. La videocamera ha la visione notturna? Sì. In poca luce mostra i colori reali e passa al bianco e nero quando è quasi buio. Serve un abbonamento per salvare le registrazioni? È indicata una prova gratuita di 30 giorni di un piano Blink per archiviare e condividere le clip; il piano è venduto separatamente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.