Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Vuoi portare a casa riprese d’azione davvero immersive senza complicarti la vita con attrezzature ingombranti? La Insta360 X3 è in offerta con uno sconto del 36% e ti permette di registrare video a 360 gradi in alta definizione, pronti da condividere sui social o da montare in pochi tap sullo smartphone.

Insta360 X3 Pack Standard 229,00 € -36% 359,99 € Risparmi 130,99 € Acquista su Amazon

Questa videocamera 360 compatta unisce un doppio sensore da 1/2" da 48 MP a una risoluzione fino a 5.7K, così da offrire immagini dettagliate anche quando la luce non è perfetta. La modalità a obiettivo singolo 4K la trasforma di fatto in una action cam tradizionale, mentre la stabilizzazione FlowState con blocco dell’orizzonte mantiene ogni ripresa fluida e dritta, anche nei movimenti più bruschi.

Insta360 X3 Pack Standard in offerta: sconto del 36% e prezzo aggressivo

In questo momento la Insta360 X3 Pack Standard è proposta su Amazon a 229,00€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per una videocamera 360 di questa categoria. A questa cifra porti a casa un dispositivo in grado di coprire sia le esigenze tipiche di una action cam, sia quelle delle riprese sferiche per contenuti più creativi.

La presenza della modalità a obiettivo singolo 4K ti consente di usare la X3 anche come camera grandangolare tradizionale, evitando l’acquisto di due dispositivi separati. Se cerchi un prodotto versatile per vlog, sport e viaggi, il rapporto tra prezzo e prestazioni è particolarmente favorevole, soprattutto considerando la risoluzione 5.7K e le funzioni 360 evolute.

Per chi vuole sfruttare l’offerta senza rinunciare a un prodotto completo, questa promo permette di avere la Insta360 X3 Pack Standard a 229,00€, una cifra interessante nella fascia delle videocamere 360 di qualità.

Amazon

Approfitta dello sconto sulla Insta360 X3 Pack Standard

La videocamera 360 con il doppio sensore da 48 MP e la stabilizzazione FlowState

Se ti capita spesso di perdere l’attimo giusto perché devi scegliere in anticipo l’inquadratura, una videocamera 360 come questa risolve il problema permettendoti di registrare tutto e decidere in un secondo momento cosa mostrare. La Insta360 X3 punta proprio su questo, grazie a una combinazione di sensori, risoluzione e stabilizzazione pensata per l’uso dinamico.

Doppio sensore da 1/2" da 48 MP : la maggiore quantità di pixel migliora nitidezza e dettaglio, così le riprese risultano più pulite anche quando registri al tramonto o in ambienti interni poco illuminati.

: la maggiore quantità di pixel migliora nitidezza e dettaglio, così le riprese risultano più pulite anche quando registri al tramonto o in ambienti interni poco illuminati. Video 360° in 5.7K : la risoluzione elevata permette di ritagliare e rielaborare le clip in post-produzione mantenendo una qualità più che adeguata per la pubblicazione online e la visione su schermi grandi.

: la risoluzione elevata permette di ritagliare e rielaborare le clip in post-produzione mantenendo una qualità più che adeguata per la pubblicazione online e la visione su schermi grandi. Modalità obiettivo singolo 4K : quando non ti serve il 360 puoi usare la X3 come una classica action cam, ottenendo filmati grandangolari in 4K30fps o con campo visivo estremo a 2.7K MaxView.

: quando non ti serve il 360 puoi usare la X3 come una classica action cam, ottenendo filmati grandangolari in 4K30fps o con campo visivo estremo a 2.7K MaxView. Stabilizzazione FlowState e 360 Horizon Lock : gli algoritmi interni compensano scossoni e rotazioni, mantenendo l’orizzonte livellato e rendendo i video più piacevoli da guardare, anche senza gimbal.

: gli algoritmi interni compensano scossoni e rotazioni, mantenendo l’orizzonte livellato e rendendo i video più piacevoli da guardare, anche senza gimbal. Visuale in terza persona: grazie alla gestione intelligente dei supporti a scomparsa puoi ottenere riprese che sembrano girate da un operatore esterno, ideali per sport outdoor, travel vlog e contenuti social spettacolari.

Insta360 X3 Pack Standard 229,00 € -36% 359,99 € Risparmi 130,99 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Insta360 X3 Pack Standard, approfitta subito dell’offerta lampo al 36% prima che le scorte finiscano.

FAQ La Insta360 X3 registra solo in 360 gradi o anche in modalità tradizionale? Oltre ai video a 360° la Insta360 X3 offre una modalità a obiettivo singolo in 4K per riprese grandangolari tradizionali. La stabilizzazione FlowState della Insta360 X3 è sufficiente per sport e attività in movimento? Sì, la stabilizzazione FlowState con blocco dell’orizzonte mantiene i video fluidi anche durante movimenti rapidi e scossoni. Che qualità hanno i video registrati con la Insta360 X3? La Insta360 X3 registra video 360 in 5.7K e sfrutta sensori da 48 MP per offrire immagini dettagliate e nitide. Posso usare la Insta360 X3 per creare inquadrature in terza persona? Sì, la videocamera è pensata per ottenere visuali in terza persona con supporti a scomparsa per effetti spettacolari.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.