Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

NASA

La missione Artemis II continua a regalare immagini straordinarie. Non soltanto gli scatti ufficiali in elevata qualità caricati sul sito ufficiale della NASA, ma anche un video amatoriale tra i più belli mai realizzati dalla nostra specie.

È difficile essere smentiti quando si tratta di qualcosa che proviene da una prospettiva unica, come lo spazio profondo. Ciò che sorprende maggiormente è che il reportage degli astronauti, dall’interno della navicella, è stato effettuato con dispositivi decisamente alla portata. Nel caso specifico, parliamo di un iPhone 17 Pro Max.

Un video dallo spazio

Lentamente la NASA sta pubblicando tutto il materiale fotografico e video della missione Artemis II, ormai conclusa da un po’. Abbiamo potuto ammirare il filmato condiviso da Reid Wiseman, ovvero il comandante della missione.

Immagini davvero sorprendenti, che mostravano la Terra sparire lentamente dietro la Luna. Una sequenza storica, che resterà impressa nella memoria di tutti gli appassionati e non solo. Un filmato già cruciale nella storia dell’esplorazione extraterrestre.

Scopriamo che di filmati amatoriali, come detto, ne sono stati girati un po’. C’è stato infatti un aggiornamento tramite i canali ufficiali della NASA. Il video in questione è precedente a quello di Wiseman. È stato girato durante il secondo giorno di viaggio della Orion. A circa metà strada, è stato afferrato l’iPhone in dotazione e girato un breve video dalla miglior postazione d’osservazione.

Un po’ quello che fanno i passeggeri in auto durante un lungo viaggio. Si riprende l’abitacolo, si ride, si scherza e si ammira il panorama. Nel caso specifico, però, dall’altra parte del vetro c’era la Terra.

Cos’è l’Eartshine

Non è stato scelto un momento qualunque per riprendere il nostro pianeta, è chiaro. Anche se mi aspetterei che la galleria di quel 17 Pro Max sia bella zeppa di immagini e video di vario genere, che probabilmente non vedremo mai. Nessuna teoria del complotto, solo un po’ di sano cameratismo all’interno della capsula.

L’astronauta Christina Koch è stata la regista di questo momento splendido. Ha immortalato l’Eartshine, ovvero la fase in cui la luce del Sole viene riflessa dalla superficie della Terra, e poi proiettata verso lo spazio.

Possiamo infatti vedere l’astronauta illuminata da questo bagliore riflesso. La Terra è stata in quel momento l’unica luce a illuminare l’Orion. Guardando il video, dunque, tenete conto che la cabina era stata tenuta totalmente al buio.

Una bellezza tale che forse non riusciamo neanche a comprendere, abituati come siamo alle simulazioni di film e serie TV. Il video condiviso è un regalo magnifico per tutti noi. Ci dimostra ancora una volta quanto siamo piccoli, quanto inutili siano le beghe su questa roccia che fluttua nello spazio e quanto bella sia la nostra casa, che purtroppo maltrattiamo.