Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

iStock

Il James Webb ha individuato Alaknanda, una galassia a spirale simile alla Via Lattea, osservata quando l’universo aveva appena 1,5 miliardi di anni.

La galassia presenta bracci simmetrici e un’intensa formazione stellare; la lente gravitazionale di Abell 2744 ne ha amplificato la luce.

La scoperta mette in discussione i tempi previsti per la formazione delle spirali e richiede nuove osservazioni per chiarirne l’origine.

Per decenni i modelli hanno descritto le prime galassie come ammassi disordinati di gas e stelle, troppo turbolenti per assumere una forma regolare. Le spirali eleganti come la nostra, secondo quella ricostruzione, sarebbero arrivate molto più tardi.

Per decenni, appunto. Perché grazie a un’osservazione del telescopio spaziale James Webb siamo a conoscenza di una storia decisamente diversa: in una porzione di cielo già molto studiata si trova una meraviglia spaziale che somiglia alla Via Lattea e che risale a un’epoca in cui strutture simili erano considerate impossibili.

Alaknanda, una spirale a 12 miliardi di anni luce

L’oggetto si chiama Alaknanda ed è una galassia a spirale la cui luce ha viaggiato per oltre 12 miliardi di anni prima di raggiungere gli specchi di Webb. Guardare così lontano equivale a guardare indietro nel tempo: la galassia appare com’era circa 1,5 miliardi di anni dopo il Big Bang, quando il cosmo aveva più o meno un decimo della sua età attuale.

A individuarla sono stati Rashi Jain e Yogesh Wadadekar, del National Centre for Radio Astrophysics del Tata Institute of Fundamental Research di Pune, in India, che hanno descritto la scoperta in uno studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics.

Il nome viene da un fiume himalayano considerato gemello del Mandakini, parola che in hindi indica anche la Via Lattea: un modo per sottolineare la parentela fra le due galassie.

Come è fatta la gemella della Via Lattea?

La somiglianza riguarda prima di tutto la forma. Alaknanda ha due bracci simmetrici che si avvolgono attorno a un rigonfiamento centrale luminoso, la struttura che gli astronomi chiamano spirale “grand design” e che di solito si associa a galassie mature. Il disco misura circa 30mila anni luce, un terzo di quello della nostra galassia.

Lungo i bracci si distinguono addensamenti brillanti disposti in fila, come perle su un filo: sono le regioni in cui nascono nuove stelle. E ne nascono moltissime, perché la galassia produce ogni anno l’equivalente di circa 63 masse solari, tra 20 e 30 volte il ritmo della Via Lattea attuale.

In totale contiene stelle per circa 10 miliardi di volte la massa del Sole, e metà di queste si sarebbe formata in appena 200 milioni di anni, un intervallo brevissimo su scala cosmica.

L’aiuto della lente gravitazionale

Vedere tanti dettagli in un oggetto così remoto è stato possibile grazie a una coincidenza fortunata: fra la Terra e Alaknanda si trova Abell 2744, noto come Ammasso di Pandora, un enorme raggruppamento di galassie la cui gravità curva e amplifica la luce proveniente da ciò che gli sta dietro. Questo fenomeno, la lente gravitazionale, ha reso la galassia due volte più luminosa di come apparirebbe altrimenti.

I due ricercatori hanno poi analizzato immagini riprese da Webb attraverso 21 filtri diversi, ciascuno sensibile a una porzione differente della luce. Dal confronto fra i filtri hanno ricavato la distanza, la quantità di polvere, la massa in stelle e la storia della loro formazione. La distanza è quindi una stima basata sui colori, e per questo lo studio parla con prudenza di una “candidata” spirale grand design.

Perché i modelli vanno rivisti?

Costruire una spirale ordinata richiede, in teoria, molto tempo. Il gas deve affluire dallo spazio circostante, depositarsi in un disco in rotazione e restare indisturbato abbastanza a lungo perché lente onde di densità ne scolpiscano i bracci, senza che scontri violenti con altre galassie distruggano tutto. Alaknanda ha completato questo percorso in poche centinaia di milioni di anni, segno che l’universo giovane sapeva assemblare strutture complesse più in fretta del previsto.

Sul come restano aperte due ipotesi. La galassia potrebbe essere cresciuta attirando con continuità flussi di gas freddo, oppure i bracci potrebbero essere stati innescati dall’incontro con una galassia più piccola: accanto al disco, in effetti, ne compare una di forma sferoidale. Per scegliere fra le due strade serviranno nuove osservazioni con lo spettrografo NIRSpec di Webb o con le antenne di ALMA, in Cile, capaci di misurare la rotazione del disco e di stabilire se sia ordinato oppure turbolento.