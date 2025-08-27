Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

La Vespa velutina in Sardegna è ormai una realtà che desta grande preoccupazione tra esperti, apicoltori e cittadini. Questo calabrone asiatico predatore di api rappresenta una delle minacce più gravi per la biodiversità e per l’apicoltura locale, fino a oggi risparmiata da questa specie invasiva. Le prime conferme arrivano dall’Ogliastra, e da quel momento si è aperto un fronte delicato che unisce scienza, monitoraggio e tutela ambientale.

La comparsa della Vespa velutina sull’isola

La notizia della presenza della Vespa velutina in Sardegna ha avuto un forte impatto. Questo insetto, originario del sud-est asiatico, è stato segnalato per la prima volta in Europa poco più di vent’anni fa, in Francia, e da lì si è diffuso rapidamente in molte regioni italiane come Liguria, Toscana, Piemonte, Veneto e Puglia.

L’isola sembrava al riparo, ma le prime catture avvenute in Ogliastra hanno infranto questa illusione. Un nido di Vespa velutina è già stato individuato e distrutto grazie all’uso di radiotrasmettitori, ma le successive catture dimostrano che il fenomeno non è isolato.

Una minaccia per api e apicoltura

Il pericolo maggiore riguarda le api da miele, che costituiscono la preda preferita di questo calabrone asiatico. Le bottinatrici, al rientro negli alveari, vengono intercettate e catturate, con conseguenze devastanti per gli allevamenti. Intere colonie rischiano di collassare, con perdite che possono superare il 50%.

Non si tratta solo di un problema per gli apicoltori, già in difficoltà, ma di un vero allarme ecologico: la riduzione della popolazione di api, infatti, compromette l’impollinazione e dunque la biodiversità vegetale. La diffusione della Vespa velutina, quindi, non riguarda soltanto il miele ma la stabilità di interi ecosistemi.

Sicurezza e rischio per la popolazione

Se l’impatto sugli insetti impollinatori è evidente, non meno serio è il problema per la salute pubblica. La Vespa velutina è pericolosa per l’uomo e può costruire i propri nidi in contesti urbani, dai sottotetti agli alberi vicino alle abitazioni. Le sue punture sono molto dolorose e, in caso di allergie o di più attacchi consecutivi, possono provocare reazioni gravi fino allo shock anafilattico.

Perciò è fondamentale imparare a riconoscerla: corpo scuro con zampe gialle, capo arancio e nidi di grandi dimensioni che spesso superano i 60 centimetri. L’attenzione dei cittadini, insieme alle segnalazioni tempestive, può contribuire a contenere l’invasione.

La risposta della ricerca e delle istituzioni

La lotta al calabrone asiatico in Sardegna è ora una priorità per università, centri di ricerca e autorità locali. Entomologi e tecnici stanno applicando modelli di monitoraggio già sperimentati in altre regioni italiane, combinando strumenti tecnologici e competenze scientifiche.

L’impiego di radiotrasmettitori e arpe elettriche permette di localizzare e neutralizzare i nidi, mentre la collaborazione con gli apicoltori offre un contributo fondamentale sul territorio. L’obiettivo è rallentare la diffusione e contenere i danni, ma la sfida è complessa e richiede un impegno coordinato.

Se da un lato le istituzioni stanno mettendo in campo strategie di contenimento, dall’altro diventa essenziale il coinvolgimento della popolazione. Le api non sono soltanto produttrici di miele: sono un ingranaggio fondamentale per la vita sul pianeta. Difenderle dall’invasione della Vespa velutina significa proteggere la biodiversità, l’agricoltura e, in ultima analisi, anche la salute delle persone.