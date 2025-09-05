Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Nelle profondità dell’Oceano Pacifico, tra i vapori incandescenti delle sorgenti idrotermali, gli scienziati hanno scoperto un organismo straordinario: il verme degli abissi Paralvinella hessleri. Questo invertebrato dal colore giallo intenso è il primo animale conosciuto capace di produrre orpimento, un pigmento tossico che per secoli ha trovato posto nelle tavolozze dei pittori più celebri. La sua esistenza non è soltanto una curiosità biologica, ma apre nuove prospettive sul modo in cui la vita si adatta agli ambienti più estremi del pianeta.

Un organismo che sfida le leggi della sopravvivenza

Il verme giallo degli abissi vive nelle fumarole idrotermali della Fossa di Okinawa, un’area del Pacifico occidentale in cui il mare ribolle di sostanze velenose. Qui, temperature elevate e concentrazioni letali di arsenico e solfuro creano un contesto che per quasi ogni altra creatura significherebbe morte certa. Eppure, il Paralvinella hessleri – il verme delle sorgenti idrotermali – non solo sopravvive, ma sembra prosperare.

La sua strategia è sorprendente: accumula arsenico all’interno delle cellule della pelle e degli organi, trasformandolo in piccoli cristalli di orpimento. Questo minerale giallo brillante, spesso presente nei depositi magmatici e idrotermali, forma una sorta di corazza microscopica che lo protegge dalle sostanze tossiche. Un meccanismo che gli scienziati descrivono come un vero “veleno contro veleno”, mai osservato prima nel regno animale.

Il ritorno dell’orpimento: dall’arte ai fondali oceanici

L’orpimento, o trisolfuro di diarsenico, non è soltanto un minerale raro. In passato è stato molto apprezzato come pigmento: la sua tonalità dorata impreziosiva le opere dei pittori rinascimentali, barocchi e moderni, tra cui Rembrandt e Cézanne. Con il tempo, però, è caduto in disuso, a causa della sua tossicità e della scarsa stabilità alla luce.

Oggi, in un contesto del tutto diverso, questo stesso pigmento torna a far parlare di sé. L’idea che un animale che produce orpimento possa farlo non per motivi estetici, ma per difesa biologica, ha colpito profondamente la comunità scientifica.

In un ambiente privo di luce, infatti, non ha senso sviluppare colori appariscenti. Eppure il verme che sopravvive all’arsenico trasforma questa sostanza letale in un’armatura protettiva, dimostrando come l’evoluzione sappia trovare soluzioni inaspettate.

Misteri ancora irrisolti

Nonostante i progressi nella ricerca, restano molte domande senza risposta. Gli studiosi non hanno ancora chiarito come l’arsenico venga trasportato fino agli organi interni del verme e in che modo avvenga la trasformazione chimica che porta alla formazione dell’orpimento. È possibile che simili adattamenti esistano anche in altri organismi delle profondità oceaniche, ma al momento il Paralvinella hessleri rimane un unicum.

Le analisi condotte con spettroscopia Raman e microscopi ad alta risoluzione hanno rivelato la presenza di minuscoli cristalli gialli distribuiti lungo il corpo dell’animale. Questi agglomerati non solo neutralizzano il veleno, ma impediscono che l’arsenico libero danneggi i tessuti, rendendo il verme un ingegnoso sistema naturale di disintossicazione.

Un laboratorio naturale negli abissi

La scoperta del verme giallo che produce orpimento rappresenta una finestra eccezionale sulle possibilità della vita in condizioni estreme. Le sorgenti idrotermali sono tra gli ecosistemi più inospitali della Terra, ma anche tra i più ricchi di sorprese. Comprendere come organismi simili riescano a sopravvivere può offrire spunti non solo per la biologia marina, ma anche per la biotecnologia, lo studio della resilienza cellulare e persino per l’esplorazione di altri pianeti.

Il verme degli abissi Paralvinella hessleri è l’esempio di come la natura non smetta mai di superare i limiti che crediamo invalicabili. In un mondo di oscurità totale, calore estremo e veleno mortale, ha trasformato ciò che per altri significherebbe fine certa in una risorsa preziosa. Un piccolo essere marino che, silenziosamente, porta con sé il segreto di un minerale tossico e luminoso, ponte inatteso tra l’arte del passato e la scienza del futuro.