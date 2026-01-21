Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

iStock

TikTok si trova di fronte alla necessità di introdurre un sistema efficace per garantire la verifica dell’età degli utenti più giovani. In particolare, per rispettare le normative in Europa, il social deve essere in grado di identificare gli utenti Under 13 che non possono accedere alla piattaforma. Per raggiungere quest’obiettivo, TikTok ha realizzato un sistema su più livelli che permette di semplificare e rendere più efficiente il sistema di verifica dell’età. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il sistema di verifica di TikTok

Per controllare l’età degli utenti che accedono al social, TikTok ha realizzato un sistema multi-livello. In questo modo, la piattaforma potrà effettuare più verifiche per accertare l’età dell’utente e il rispetto del limite minimo di 13 anni per poter sfruttare il social.

Il primo step del sistema di verifica è una vera e propria “autocertificazione“. In particolare, all’utente viene richiesto l’inserimento della data di nascita al momento della registrazione. Si tratta di un primo filtro che punta a limitare l’accesso ai giovanissimi.

A questo punto entrerà in gioco una nuova tecnologia che permette l’analisi di quelli che l’azienda definisce “segnali” legati all’utilizzo del social da parte dell’utente. In questo caso, non vengono forniti ulteriori dettagli in merito.

Il social andrà a monitorare l’utilizzo degli utenti che faranno scattare determinati segnali. Toccherà a un algoritmo ben preciso rilevare questi segnali e avviare le verifiche approfondite sull’account oggetto dell’analisi.

Quando la tecnologia di TikTok rileverà un potenziale utente Under 13 scatterà una segnalazione al team di moderazione, composto da lavoratori umani, che andrà ad approfondire la questione.

Nei casi più delicati è previsto anche il contributo del team di revisione che effettuerà verifiche approfondite. Questo secondo team sarà composto da addetti opportunamente formati sulla verifica dell’età e, quindi, avrà competenze specifiche per affrontare la questione.

Il sistema di verifica non si esaurisce qui: per migliorare i risultati, infatti, TikTok si affiderà alla sua community. Ogni utente potrà effettuare una segnalazione al team competente nel caso in cui ritenga che un determinato account sia, in realtà, utilizzato da un Under 13.

Per quanto riguarda la privacy, TikTok assicura che “la previsione della probabilità che qualcuno abbia meno di 13 anni non venga utilizzata per scopi diversi dalla decisione di inviare un account a moderatori umani e dal monitoraggio e miglioramento della tecnologia”

Come confermare la propria età

Gli account ritenuti appartenenti ad Under 13 saranno bloccati da TikTok. Lo stop, però, non è definitivo. Gli utenti colpiti dal provvedimento potranno presentare un ricorso, con una procedura guidata. Il ricorso sarà poi valutato da un team apposito.

Durante tale procedura sarà possibile verificare la propria età utilizzando vari sistemi, tra cui la possibilità di fornire un documento d’identità in corso di validità, il sistema di stima dell’età facciale, fornito da Yoti, e anche un’autorizzazione con una carta di credito intestata a se stessi.