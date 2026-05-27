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Dai social alle borse da viaggio, i ventilatori portatili stanno vivendo un boom globale grazie a batterie più potenti e prezzi sempre più bassi

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I ventilatori portatili sono diventati popolari come soluzione economica e tascabile alle ondate di calore estive.

L'evoluzione delle batterie al litio e la produzione cinese a basso costo hanno trasformato il miniventilatore in un oggetto di massa.

Modelli diversi offrono autonomia, potenza e funzioni aggiuntive; per usarli bene conviene mantenerli a distanza e partire da velocità basse.

Le giornate stanno diventando sempre più calde, anzi, stanno diventando torride. È per questo che sentiamo il bisogno di alleati tecnologici che rinfreschino e… che per fortuna, esistono, anche da diverso tempo: i ventilatori portatili, ovvero la risposta più immediata, più economica e più tascabile alle temperature che si alzano.

Li infili in borsa, li ricarichi come il telefono, li accendi dove vuoi: niente fili, niente ingombri, niente compromessi. Un oggetto piccolo, quasi banale, che negli ultimi anni ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo.

Un’innovazione… retrò

Diciamolo, però: il ventilatore portatile non è proprio una novità del terzo millennio. Il primo brevetto statunitense per un ventilatore elettrico portatile da tenere in mano risale al 1974: cinquant’anni fa qualcuno aveva già capito che bisognava trovare un modo per portare l’aria fresca… con sé.

La differenza è che i modelli di allora funzionavano grazie a grosse pile, erano parecchio rumorosi, scomodi, e avevano un’autonomia che si misurava in minuti. Utili in teoria, frustranti nella pratica, specie se si doveva partire per un viaggio o si dovevano fare lunghe passeggiate.

La svolta vera arriva nei primi anni Duemila, quando le batterie al litio, figlie dello stesso boom tecnologico che ha reso possibili gli smartphone, cominciano a diventare abbastanza compatte e abbastanza economiche da entrare in qualsiasi oggetto.

È in quel momento che il miniventilatore smette di essere un gadget di nicchia e inizia a diventare qualcosa di serio. La ricarica via USB fa il resto: un unico cavo per tutto, nessuna pila da sostituire, nessuna scusa per non averlo sempre carico e pronto.

Perché si è diffuso sempre di più?

Anche per questo è diventato davvero un must have. Inoltre, il clima è cambiato, e con lui le nostre abitudini. Le estati si sono allungate, le ondate di calore sono diventate più frequenti e più intense, e l’idea di uscire di casa senza qualcosa che faccia aria è diventata sempre meno sostenibile.

Il 2018 è stato un anno di svolta: una serie di ondate di calore eccezionali colpì Cina, Giappone e Corea del Sud, e in quei Paesi i miniventilatori portatili esplosero letteralmente. Non solo, perché, come riportato da NBC News, il boom è diventato globale nel 2021, quando il caldo è aumentato esponenzialmente in tutto il mondo e le esportazioni cinesi di ventilatori portatili sono cresciute del 52%.

Nel giro di pochi mesi erano ovunque: nelle borse, nelle tasche, nelle mani di pendolari, studenti e lavoratori, segnando il successo dei vari marchi del settore, che hanno registrato aumenti delle vendite pari o superiori all’800% anno su anno, superando il milione di unità vendute nel mondo.

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A rendere tutto questo possibile su scala globale ci ha pensato l’industria manifatturiera cinese, che nel frattempo aveva affinato la capacità di produrre motori elettrici miniaturizzati a costi bassissimi. Grazie a ciò, oggi questi alleati anti-calore si trovano a pochi euro su qualsiasi piattaforma di e-commerce.

Peraltro, è possibile trovarli con specifiche tecniche che fino a dieci anni fa sarebbero sembrate eccessive per un oggetto così piccolo: batterie da 4000 mAh, ricarica USB-C, display digitale, più velocità selezionabili.

A fare da amplificatore ci hanno pensato i social: su TikTok e Instagram, i miniventilatori sono diventati uno dei prodotti più consigliati dagli influencer, proprio perché costano poco, funzionano bene e… si mostrano facilmente in un video di trenta secondi.

I tre mini ventilatori da scoprire

Sembre NBC riporta che diverse ricerche di mercato stimano che il settore globale dei ventilatori portatili crescerà con ritmi intorno al 7-8% annuo nei prossimi anni, trainato da batterie ricaricabili, USB-C ed e-commerce.

Proprio perché il mercato è pieno di opzioni, però, orientarsi non è sempre facile. Così, abbiamo pensato di fare un po’ di luce: tra i modelli disponibili su Amazon, questi tre si distinguono per caratteristiche, versatilità e rapporto qualità-prezzo.

Mini ventilatore Kouric

Il Kouric è uno di quei prodotti che fanno più cose di quante sembri a prima vista. Si presenta come un classico ventilatore portatile a mano, con design compatto e pieghevole fino a 180°, ma dentro ha una batteria dache lo trasforma, all’occorrenza, anche in un powerbank di emergenza per ricaricare il telefono.

Kouric Ventilatore ricaricabile

Il display digitale a LED mostra in tempo reale la velocità impostata e il livello della batteria, eliminando qualsiasi incertezza sull’autonomia rimasta. È pensato per chi si sposta molto: entra in qualsiasi borsa, pesa poco, e funziona sia tenuto in mano che appoggiato su una superficie. Un compagno estivo affidabile, senza fronzoli.

Autonomia: batteria da 4000 mAh con indicatore LED in tempo reale; sufficiente per un’intera giornata fuori casa a velocità media.

batteria da 4000 mAh con indicatore LED in tempo reale; sufficiente per un’intera giornata fuori casa a velocità media. Potenza: tre velocità regolabili, motore compatto ma capace di generare un flusso d’aria costante e diretto; funziona senza disturbare chi ti sta intorno.

tre velocità regolabili, motore compatto ma capace di generare un flusso d’aria costante e diretto; funziona senza disturbare chi ti sta intorno. Maneggevolezza: la testa si piega a 180° e il corpo si raccoglie su sé stesso, rendendolo uno dei modelli più comodi da infilare in tasca o in borsa.

Mini ventilatore DDKJ

Il DDKJ è il modello pensato per chi vuole freschezza senza rinunciare alla libertà di movimento. Il design pieghevole lo rende quasi piatto quando non è in uso, e il motore a quattro turbine garantisce un flusso d’aria orientabile in verticale, direttamente verso il viso o il collo.

DDKJ Ventilatore Easy

La batteria ha un’autonomia che va dalle quattro alle sette ore a seconda della velocità scelta. Il display LED mostra velocità, modalità e livello di carica con un colpo d’occhio. Ha anche una funzione nebulizzatore integrata: per le giornate più torride, è un dettaglio che fa differenza. Un ventilatore che fa esattamente quello che promette.

Autonomia: batteria da 4000 mAh, ricarica completa in circa tre ore via USB-C; fino a sette ore di utilizzo con la velocità più bassa.

batteria da 4000 mAh, ricarica completa in circa tre ore via USB-C; fino a sette ore di utilizzo con la velocità più bassa. Potenza: motore a quattro turbine con cinque livelli di velocità e funzione nebulizzatore per un effetto rinfrescante potenziato nelle giornate di grande afa.

motore a quattro turbine con cinque livelli di velocità e funzione nebulizzatore per un effetto rinfrescante potenziato nelle giornate di grande afa. Maneggevolezza: struttura pieghevole compatta, dimensioni simili a uno smartphone chiuso; leggero e facile da portare in qualsiasi tasca o zaino.

Mini ventilatore Merttrum

Il Merttrum punta su un’estetica più curata rispetto alla media dei ventilatori di questa fascia: la finitura in metallo spazzolato lo distingue visivamente dalla maggior parte dei concorrenti in plastica. È un ventilatore pieghevole con display digitale, ricarica USB-C e un’autonomia dichiarata fino a dodici ore con una sola carica.

Merttrum Digitale, Ventilatore portatile

Le velocità multiple lo rendono adattabile a qualsiasi contesto, dall’ufficio al campeggio, dalla spiaggia al tragitto in treno. È la scelta giusta per chi vuole un oggetto che faccia la sua figura anche fuori dalla borsa. Funzionale quanto basta, elegante più del previsto.

Autonomia: fino a dodici ore con una carica completa via USB-C; tra i valori più alti in questa categoria di prodotti.

fino a dodici ore con una carica completa via USB-C; tra i valori più alti in questa categoria di prodotti. Potenza: più velocità selezionabili con flusso d’aria direzionabile; il design a turbina avanzata garantisce un raffreddamento rapido anche alla velocità minima.

più velocità selezionabili con flusso d’aria direzionabile; il design a turbina avanzata garantisce un raffreddamento rapido anche alla velocità minima. Maneggevolezza: struttura pieghevole in ABS con finitura metallica, leggero e tascabile; il display digitale rende intuitiva la gestione delle impostazioni anche all’aperto.

Come usarli bene?

La prima cosa da sapere è che un miniventilatore portatile non abbassa la temperatura dell’aria: muove l’aria che c’è già, accelerando l’evaporazione del sudore sulla pelle e creando una sensazione di fresco.

Questo significa che funziona meglio quando si è in movimento o all’aperto, e un po’ meno in ambienti chiusi e molto afosi dove l’aria è ferma da ore. Un piccolo accorgimento aiuta molto: tenerlo a una distanza di trenta, quaranta centimetri dal viso invece di avvicinarlo troppo, in modo da godere di un flusso d’aria più ampio e uniforme.

Per ottenere il massimo dall’autonomia, conviene partire sempre dalla velocità più bassa e salire solo quando serve. La differenza in termini di durata della batteria è considerevole, e nella maggior parte delle situazioni quotidiane la prima o la seconda velocità sono più che sufficienti. Ricaricarlo la sera, come il telefono, è la routine più comoda: al mattino è sempre pronto, e non ci si ritrova mai a metà giornata con la batteria scarica nel momento peggiore.