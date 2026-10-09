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Il ventilatore da soffitto Cecotec con luce LED integrata è in offerta con uno sconto del 63% e risparmi 200 euro. Facile da installare.

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In estate le stanze calde e poco arieggiate possono rendere difficile lavorare, dormire o rilassarsi in casa. Con uno sconto del 63% è il momento giusto per puntare su Cecotec Ventilatore da Soffitto con Luce EnergySilence Aero 5460 daisy, una soluzione fissa e silenziosa pensata per rinfrescare ambienti di medie dimensioni.

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Questo ventilatore da soffitto da 24 W con motore a corrente continua è progettato per combinare comfort e risparmio energetico: il diametro di 117 cm e le 5 pale aerodinamiche diffondono l’aria in modo uniforme, la luce LED integrata con 3 toni diversi crea l’atmosfera giusta in ogni momento e il telecomando con timer e 6 velocità semplifica la gestione quotidiana, riducendo consumi e rumore.

Cecotec Ventilatore da Soffitto con Luce EnergySilence Aero 5460 daisy in offerta su Amazon con il 63% di sconto

Il Cecotec Ventilatore da Soffitto con Luce EnergySilence Aero 5460 daisy è proposto a 119,00€, con un taglio di prezzo del 63% rispetto al listino ufficiale, una cifra decisamente interessante per un modello con motore DC, luce LED e gestione completa da telecomando. Si tratta di un ventilatore da soffitto di fascia domestica che permette di ottenere una climatizzazione più confortevole senza ricorrere al condizionatore, con un occhio ai consumi.

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Il ventilatore da soffitto Cecotec con il motore DC silenzioso e la luce LED regolabile

Se vuoi migliorare il comfort in casa riducendo il caldo senza aumentare troppo i consumi, questo ventilatore da soffitto unisce ventilazione efficace e illuminazione integrata in un unico dispositivo fisso.

Motore DC da 24 W silenzioso ed efficiente : la tecnologia a corrente continua ottimizza i consumi e limita il rumore, ideale per l’uso prolungato in soggiorno o in camera da letto.

: la tecnologia a corrente continua ottimizza i consumi e limita il rumore, ideale per l’uso prolungato in soggiorno o in camera da letto. Diametro da 117 cm con 5 pale aerodinamiche : l’ampia apertura e il design delle pale migliorano il flusso d’aria, così la brezza viene distribuita in modo uniforme in tutta la stanza.

: l’ampia apertura e il design delle pale migliorano il flusso d’aria, così la brezza viene distribuita in modo uniforme in tutta la stanza. Luce LED con 3 toni di colore : puoi scegliere la temperatura di luce più adatta al momento della giornata, passando da toni più caldi a più freddi per lavorare, leggere o rilassarti.

: puoi scegliere la temperatura di luce più adatta al momento della giornata, passando da toni più caldi a più freddi per lavorare, leggere o rilassarti. Tulipa in materiale riciclato : il paralume realizzato con materiale riciclato aggiunge un tocco più sostenibile all’estetica del ventilatore, senza rinunciare al design.

: il paralume realizzato con materiale riciclato aggiunge un tocco più sostenibile all’estetica del ventilatore, senza rinunciare al design. Telecomando con 6 velocità e timer fino a 8 ore : gestisci accensione, velocità e spegnimento programmato dal divano o dal letto, impostando la durata di funzionamento notturno o nelle ore più calde.

: gestisci accensione, velocità e spegnimento programmato dal divano o dal letto, impostando la durata di funzionamento notturno o nelle ore più calde. Funzione estate/inverno con inversione di rotazione: in estate genera una brezza fresca, mentre in inverno spinge verso il basso l’aria calda stratificata, aiutando a sfruttare meglio il riscaldamento.

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FAQ Quanto è grande il ventilatore da soffitto Cecotec EnergySilence Aero 5460 daisy? Il ventilatore ha un diametro di 117 cm (46 pollici), adatto a stanze di medie dimensioni. Il ventilatore da soffitto Cecotec EnergySilence Aero 5460 daisy è rumoroso? No, il motore DC da 24 W è progettato per funzionare in modo silenzioso, indicato anche per la notte. Quante velocità ha il Cecotec EnergySilence Aero 5460 daisy? Il ventilatore offre 6 velocità regolabili tramite telecomando per adattare il flusso d’aria alle diverse esigenze. Il Cecotec EnergySilence Aero 5460 daisy può essere usato anche in inverno? Sì, dispone della funzione estate/inverno con inversione di rotazione per spingere verso il basso l’aria calda nei mesi freddi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.