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KARFUN Ventilatore Portatile, mini ventola pieghevole ricaricabile USB con 5 velocità e batteria fino a 6 ore è in sconto del 31%.

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Nelle giornate più calde non sempre hai una presa di corrente a portata di mano e affidarsi all’aria condizionata non è possibile ovunque. In questi casi un ventilatore portatile compatto e potente fa davvero la differenza: il KARFUN Ventilatore Portatile è proposto con uno sconto del 31% che lo rende una soluzione economica per tenere a bada il caldo in casa, in ufficio o in viaggio.

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Questo mini ventilatore si distingue per il formato tascabile, la struttura pieghevole a 180° e l’alimentazione tramite USB, così puoi usarlo come ventola da scrivania o portarlo con te nello zaino per campeggio, escursioni o giornate in spiaggia. Le 5 velocità regolabili permettono di scegliere il flusso d’aria più adatto alla situazione, mentre la batteria ricaricabile garantisce diverse ore di utilizzo continuo, risultando un alleato pratico sia per chi lavora al PC sia per chi si sposta spesso.

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Questa promozione rende il KARFUN Ventilatore Portatile particolarmente interessante per chi cerca un accessorio anti-caldo dal prezzo contenuto. Con il taglio del 31%, il dispositivo scende a 11,68€, una cifra accessibile per un mini ventilatore pieghevole che puoi usare sia in casa sia fuori. Grazie all’alimentazione USB, si colloca tra i prodotti più versatili della sua fascia, perché puoi collegarlo al laptop, al power bank o a qualsiasi caricatore con porta USB, riducendo la necessità di prese dedicate. Se stai cercando una soluzione economica e portatile per l’estate, il KARFUN Ventilatore Portatile è disponibile con uno sconto del 31%, ideale per acquistarlo ora senza aspettare ulteriori ribassi.

Il mini ventilatore da viaggio con la struttura pieghevole e l’alimentazione USB

Quando il caldo ti accompagna ovunque, dal treno affollato alla scrivania di lavoro, avere un dispositivo compatto che rinfresca in modo mirato diventa un vero comfort quotidiano.

Dimensioni compatte (17 x 5,9 x 5,2 cm) : si infila facilmente in borsa o nello zaino, così hai sempre una fonte di aria fresca a portata di mano durante viaggi, campeggi o giornate in ufficio.

: si infila facilmente in borsa o nello zaino, così hai sempre una fonte di aria fresca a portata di mano durante viaggi, campeggi o giornate in ufficio. Design pieghevole a 180° : puoi orientare il flusso d’aria dove serve, usandolo sia come ventilatore portatile a mano sia come piccola ventola da appoggiare sulla scrivania o sul comodino.

: puoi orientare il flusso d’aria dove serve, usandolo sia come ventilatore portatile a mano sia come piccola ventola da appoggiare sulla scrivania o sul comodino. Alimentazione USB ad alta compatibilità : si collega a laptop, power bank, caricatore da parete o da auto, rendendolo utilizzabile praticamente ovunque senza bisogno di prese particolari.

: si collega a laptop, power bank, caricatore da parete o da auto, rendendolo utilizzabile praticamente ovunque senza bisogno di prese particolari. Ricarica rapida e autonomia fino a 6 ore : in circa 2,5-3 ore di ricarica ottieni diverse ore di funzionamento alla velocità più bassa, sufficiente per coprire una mezza giornata di lavoro o un viaggio.

: in circa 2,5-3 ore di ricarica ottieni diverse ore di funzionamento alla velocità più bassa, sufficiente per coprire una mezza giornata di lavoro o un viaggio. 5 velocità regolabili fino a 3200 RPM: puoi passare da una brezza leggera a un getto d’aria più intenso, adattando la potenza al caldo del momento o all’ambiente in cui ti trovi.

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FAQ Quanto dura la batteria del KARFUN Ventilatore Portatile con una ricarica? La batteria del KARFUN Ventilatore Portatile offre fino a circa 6 ore di utilizzo continuo alla velocità più bassa. Come si ricarica il KARFUN Ventilatore Portatile? Il ventilatore si ricarica tramite cavo USB collegandolo a laptop, power bank, caricatore da parete, da auto o altre porte USB compatibili. Quante velocità ha il KARFUN Ventilatore Portatile? Dispone di 5 velocità regolabili, con una velocità massima fino a 3200 giri al minuto per un flusso d’aria intenso. Il KARFUN Ventilatore Portatile è comodo da trasportare in viaggio? Sì, grazie alle dimensioni compatte e al design pieghevole a 180° è pensato per essere portato facilmente in borsa o nello zaino.