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Capace di generare un potente flusso d'aria, è perfetto per combattere il ristagno d'aria in casa. Oggi è a un prezzo speciale: risparmi decine di euro.

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Quando l’aria ristagna in casa, rinfrescare una stanza in modo uniforme può essere difficile. Il dreame MF10, ventilatore senza pale, è disponibile con uno sconto del 23%.

Il sistema GyroWing distribuisce l’aria fino a 270° grazie a due elementi che ruotano indipendentemente, mentre la tecnologia AirBoost incrementa il flusso fino a 16 volte. Il sensore TempSync regola automaticamente il flusso in base alle condizioni ambientali; per gestire il ventilatore sono disponibili app, assistenza vocale e modalità preimpostate. A completare le funzioni c’è un filtro rimovibile, lavabile e riutilizzabile, progettato per trattenere capelli, peli e polvere.

dreame MF10 in offerta: sconto del 23% e circa 68 euro di risparmio

Il dreame MF10 è proposto a 229,00 euro, con una riduzione del 23% che corrisponde a circa 68 euro di risparmio sul prezzo di riferimento. Una soluzione da valutare se cerchi un ventilatore senza pale con distribuzione dell’aria ampia e regolazione automatica: puoi acquistare il dreame MF10 a 229,00 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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Il ventilatore senza pale con l’aria a 270° e il flusso potenziato fino a 16 volte

Se vuoi rinfrescare l’ambiente senza concentrare l’aria in un solo punto, le funzioni del MF10 puntano a una distribuzione più ampia e a un uso adattabile alle condizioni della stanza:

Distribuzione dell’aria fino a 270° con GyroWing : i due elementi ruotano indipendentemente fino a 90° in verticale, aiutando a diffondere il flusso in modo più uniforme nella stanza.

: i due elementi ruotano indipendentemente fino a 90° in verticale, aiutando a diffondere il flusso in modo più uniforme nella stanza. Tecnologia AirBoost e flusso fino a 16 volte maggiore : il ventilatore aspira l’aria circostante per estendere la copertura. Il produttore indica che può rinfrescare una stanza di 40 m² in 4 minuti.

: il ventilatore aspira l’aria circostante per estendere la copertura. Il produttore indica che può rinfrescare una stanza di 40 m² in 4 minuti. Regolazione TempSync : sensore e algoritmo adattano automaticamente il flusso alle condizioni ambientali, per mantenere una brezza confortevole senza dover intervenire continuamente.

: sensore e algoritmo adattano automaticamente il flusso alle condizioni ambientali, per mantenere una brezza confortevole senza dover intervenire continuamente. Controlli tramite app e assistenza vocale : puoi scegliere diverse modalità d’interazione e sfruttare le funzioni SceneMaster programmate o attivate in base alla temperatura.

: puoi scegliere diverse modalità d’interazione e sfruttare le funzioni SceneMaster programmate o attivate in base alla temperatura. Filtro rimovibile e lavabile: trattiene capelli, peli, polvere e particelle grandi; puoi rimuoverlo, lavarlo e riutilizzarlo.

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Approfitta ora dello sconto del 23% sul dreame MF10, finché l’offerta è disponibile.

FAQ Come si controlla il ventilatore dreame MF10? Supporta il controllo tramite app, assistenza vocale e diverse modalità d’interazione. Il filtro del dreame MF10 si può lavare? Sì, il filtro primario è rimovibile, lavabile e riutilizzabile. Come distribuisce l’aria il dreame MF10? Il sistema GyroWing distribuisce il flusso fino a 270° con due elementi che ruotano indipendentemente. Il dreame MF10 regola automaticamente il flusso d’aria? Sì, la tecnologia TempSync usa un sensore di temperatura e un algoritmo per adattare il flusso alle condizioni ambientali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.