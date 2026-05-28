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L’offerta su Amazon è particolarmente interessante se vuoi rinfrescare casa o il terrazzo coperto spendendo meno. Il Ventilatore da soffitto AUTODAY è proposto oggi con uno sconto del 38%, un prezzo che lo rende una soluzione accessibile per chi cerca un prodotto compatto da 62 cm con luce integrata e gestione da telecomando, ideale per ambienti fino a circa 12 m².

Ventilatore da soffitto AUTODAY

Questo ventilatore da soffitto punta tutto su comfort e risparmio energetico: il motore DC in rame riduce i consumi fino al 70% rispetto ai motori tradizionali, lavorando in maniera estremamente silenziosa con un livello di rumore inferiore a 30 dB. Le pale in ABS ultraleggero migliorano ulteriormente la silenziosità, mentre la funzione estate/inverno permette di usare il flusso d’aria anche nei mesi freddi, favorendo una distribuzione più uniforme del calore nella stanza.

Ventilatore da soffitto AUTODAY in offerta su Amazon: sconto del 38%

La promo attuale rende questo ventilatore da soffitto con luce particolarmente competitivo nella fascia dei modelli compatti per stanze medio-piccole. Grazie allo sconto del 38% puoi approfittare di un rapporto qualità/prezzo molto aggressivo rispetto a tanti prodotti analoghi. Considerando la presenza del motore DC ad alta efficienza, della luce LED integrata e della doppia modalità estate/inverno, l’investimento iniziale è contenuto e punta a rientrare nel tempo anche in termini di consumi ridotti.

In questa fascia di prezzo non è scontato trovare un modello con ben 6 velocità di rotazione, timer di spegnimento e memoria delle impostazioni. Grazie alla gestione completa da telecomando puoi regolare intensità del flusso d’aria e illuminazione senza alzarti dal divano, rendendolo una soluzione pratica sia in camera da letto sia in soggiorno. Se stai cercando un prodotto compatto e silenzioso, il Ventilatore da soffitto AUTODAY con uno sconto del 38% è una delle occasioni più interessanti del momento.

Il ventilatore da soffitto AUTODAY con il motore DC silenzioso e la luce LED a 3 colori

Questo modello punta a offrire un’esperienza d’uso più evoluta rispetto ai classici ventilatori a soffitto. Il cuore del sistema è il motore DC da 15 W in rame, progettato per garantire efficienza, durata e funzionamento silenzioso: il rumore operativo resta sotto i 30 dB, un valore ideale per l’uso notturno. Le tre pale in ABS bianche, leggere e bilanciate, riducono ulteriormente vibrazioni e fruscii, assicurando una circolazione dell’aria fluida e costante.

La gestione tramite telecomando permette di scegliere tra 6 velocità (135, 180, 215, 255, 290 e 320 giri/min), impostare il timer di spegnimento a 1/3/6 ore e sfruttare la funzione memoria che ripristina automaticamente le ultime impostazioni usate. La parte illuminotecnica è affidata a un pannello LED da 18 W integrato, con temperatura colore regolabile su tre livelli: luce calda a 3000 K per un’atmosfera più accogliente, luce naturale a 4000 K per la quotidianità e luce fredda a 6500 K per le attività che richiedono maggiore luminosità. Il diametro da 24" (circa 60-62 cm) e l’altezza di 23,5 cm lo rendono adatto a locali fino a 12 m², anche con soffitti non particolarmente alti.

Ventilatore da soffitto AUTODAY

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