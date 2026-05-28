Libero
OFFERTE

Ora in promo il ventilatore da soffitto smart che taglia la bolletta

Ventilatore da soffitto AUTODAY, lampadario con luce LED da 18W, motore DC silenzioso a 6 velocità e modalità estate/inverno in sconto del 38%.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Ventilatore da soffitto AUTODAY bianco con luce LED integrata Amazon

L’offerta su Amazon è particolarmente interessante se vuoi rinfrescare casa o il terrazzo coperto spendendo meno. Il Ventilatore da soffitto AUTODAY è proposto oggi con uno sconto del 38%, un prezzo che lo rende una soluzione accessibile per chi cerca un prodotto compatto da 62 cm con luce integrata e gestione da telecomando, ideale per ambienti fino a circa 12 m².

Ventilatore da soffitto AUTODAY

Ventilatore da soffitto AUTODAY

61,58 €99,99 € -38,41 € (38%)

Questo ventilatore da soffitto punta tutto su comfort e risparmio energetico: il motore DC in rame riduce i consumi fino al 70% rispetto ai motori tradizionali, lavorando in maniera estremamente silenziosa con un livello di rumore inferiore a 30 dB. Le pale in ABS ultraleggero migliorano ulteriormente la silenziosità, mentre la funzione estate/inverno permette di usare il flusso d’aria anche nei mesi freddi, favorendo una distribuzione più uniforme del calore nella stanza.

Scopri le nostre offerte su Telegram

Ventilatore da soffitto AUTODAY in offerta su Amazon: sconto del 38%

La promo attuale rende questo ventilatore da soffitto con luce particolarmente competitivo nella fascia dei modelli compatti per stanze medio-piccole. Grazie allo sconto del 38% puoi approfittare di un rapporto qualità/prezzo molto aggressivo rispetto a tanti prodotti analoghi. Considerando la presenza del motore DC ad alta efficienza, della luce LED integrata e della doppia modalità estate/inverno, l’investimento iniziale è contenuto e punta a rientrare nel tempo anche in termini di consumi ridotti.

In questa fascia di prezzo non è scontato trovare un modello con ben 6 velocità di rotazione, timer di spegnimento e memoria delle impostazioni. Grazie alla gestione completa da telecomando puoi regolare intensità del flusso d’aria e illuminazione senza alzarti dal divano, rendendolo una soluzione pratica sia in camera da letto sia in soggiorno. Se stai cercando un prodotto compatto e silenzioso, il Ventilatore da soffitto AUTODAY con uno sconto del 38% è una delle occasioni più interessanti del momento.

Il ventilatore da soffitto AUTODAY con il motore DC silenzioso e la luce LED a 3 colori

Questo modello punta a offrire un’esperienza d’uso più evoluta rispetto ai classici ventilatori a soffitto. Il cuore del sistema è il motore DC da 15 W in rame, progettato per garantire efficienza, durata e funzionamento silenzioso: il rumore operativo resta sotto i 30 dB, un valore ideale per l’uso notturno. Le tre pale in ABS bianche, leggere e bilanciate, riducono ulteriormente vibrazioni e fruscii, assicurando una circolazione dell’aria fluida e costante.

La gestione tramite telecomando permette di scegliere tra 6 velocità (135, 180, 215, 255, 290 e 320 giri/min), impostare il timer di spegnimento a 1/3/6 ore e sfruttare la funzione memoria che ripristina automaticamente le ultime impostazioni usate. La parte illuminotecnica è affidata a un pannello LED da 18 W integrato, con temperatura colore regolabile su tre livelli: luce calda a 3000 K per un’atmosfera più accogliente, luce naturale a 4000 K per la quotidianità e luce fredda a 6500 K per le attività che richiedono maggiore luminosità. Il diametro da 24" (circa 60-62 cm) e l’altezza di 23,5 cm lo rendono adatto a locali fino a 12 m², anche con soffitti non particolarmente alti.

Ventilatore da soffitto AUTODAY

Ventilatore da soffitto AUTODAY

61,58 €99,99 € -38,41 € (38%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lenergy

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963