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Ardes Aire 3 in 1, ventilatore multifunzione con altezza regolabile, 5 pale e oscillazione automatica è in offerta con sconto del 40%.

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Quando il caldo in casa o in ufficio diventa insopportabile, trovare una soluzione efficace senza spendere troppo è fondamentale. In questo momento il Ardes Aire 3 in 1 è proposto con uno sconto del 40%, rendendo più accessibile un ventilatore versatile pensato per adattarsi a diversi ambienti e esigenze quotidiane.

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Questo modello punta tutto sulla flessibilità: può trasformarsi da ventilatore a piantana a soluzione da tavolo o a mezza altezza, così da seguirti dal salotto alla camera da letto o alla postazione di lavoro. Le 5 pale e la griglia a raggiera sono studiate per distribuire l’aria in modo uniforme, mentre le varie regolazioni di inclinazione, oscillazione e velocità consentono di creare il livello di freschezza più adatto a ogni momento della giornata.

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Con la promozione attiva su Amazon, il Ardes Aire 3 in 1 scende a 29,90€ grazie allo sconto del 40%, una cifra particolarmente competitiva per un ventilatore multifunzione in grado di coprire diverse esigenze in casa e in ufficio. A questo prezzo entra nella fascia dei dispositivi economici ma con caratteristiche che solitamente si trovano su modelli più costosi, come la struttura regolabile su tre altezze e il flusso d’aria ampio generato dalle pale da 40 cm. Se stai cercando un ventilatore pratico e versatile, il Ardes Aire 3 in 1 è disponibile con uno sconto del 40%, rendendolo una soluzione interessante per affrontare la stagione calda.

Il ventilatore Ardes con la tripla altezza regolabile e le 5 pale potenti

Chi passa molte ore in ambienti chiusi sa quanto sia importante poter regolare con precisione il ricambio d’aria per evitare stanze afose e poco confortevoli. Questo ventilatore punta proprio su questa esigenza, offrendo diverse soluzioni pratiche per adattarsi a spazi e utilizzi differenti.

Raffrescamento adattabile a ogni ambiente : la possibilità di usarlo come ventilatore a piantana, da tavolo o a mezza altezza ti permette di collocarlo dove serve davvero, dal soggiorno alla scrivania, mantenendo sempre un flusso d’aria ampio e uniforme.

: la possibilità di usarlo come ventilatore a piantana, da tavolo o a mezza altezza ti permette di collocarlo dove serve davvero, dal soggiorno alla scrivania, mantenendo sempre un flusso d’aria ampio e uniforme. Regolazioni complete per un comfort personalizzato : inclinazione verticale, oscillazione laterale automatica e 3 velocità ti consentono di decidere quanta aria vuoi e in quale direzione, che tu stia lavorando, guardando la TV o dormendo.

: inclinazione verticale, oscillazione laterale automatica e 3 velocità ti consentono di decidere quanta aria vuoi e in quale direzione, che tu stia lavorando, guardando la TV o dormendo. Tripla altezza regolabile : con le tre posizioni a 125 cm, 96 cm e 66 cm puoi adattare l’altezza al divano, al letto o alla scrivania, sfruttando al meglio lo spazio in salotto, camera da letto o ufficio.

: con le tre posizioni a 125 cm, 96 cm e 66 cm puoi adattare l’altezza al divano, al letto o alla scrivania, sfruttando al meglio lo spazio in salotto, camera da letto o ufficio. Flusso d’aria potente ed efficace : le pale da 40 cm generano un getto continuo capace di rinfrescare ambienti di dimensioni diverse e migliorare la circolazione dell’aria anche nelle giornate più calde.

: le pale da 40 cm generano un getto continuo capace di rinfrescare ambienti di dimensioni diverse e migliorare la circolazione dell’aria anche nelle giornate più calde. Struttura solida ma leggera: la base ampia garantisce stabilità anche alla massima velocità, mentre il peso di soli 4,1 kg lo rende facile da spostare da una stanza all’altra in base alle necessità.

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FAQ Il ventilatore Ardes Aire 3 in 1 può essere usato sia da terra che su un tavolo? Sì, può funzionare come ventilatore a piantana, da tavolo o a mezza altezza grazie alla struttura regolabile. Quante velocità di ventilazione offre l'Ardes Aire 3 in 1? Il ventilatore offre 3 velocità selezionabili per adattare l’intensità del flusso d’aria alle tue esigenze. L'Ardes Aire 3 in 1 è adatto a rinfrescare stanze di medie dimensioni? Sì, le pale da 40 cm e il flusso d’aria ampio lo rendono adatto ad ambienti di diverse dimensioni, come salotti e camere da letto. Il ventilatore Ardes Aire 3 in 1 è facile da spostare tra le varie stanze? Sì, pesa circa 4,1 kg ed è pensato per essere spostato facilmente da una stanza all’altra mantenendo una buona stabilità.