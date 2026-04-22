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Sconto del 31% e risparmi circa 31 euro su un modello da 28 dB con telecomando e timer. Approfitta ora dell’occasione.

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L’estate si affronta meglio con un ventilatore a torre capace di portare sollievo con consumi contenuti e rumorosità ridotta. Oggi il LEVOIT Ventilatore a Torre è in promozione con uno sconto del 31% che lo rende particolarmente interessante per chi vuole migliorare il comfort domestico senza spendere troppo.

LEVOIT Ventilatore a Torre

Chi lo ha scelto ne apprezza soprattutto la silenziosità notevole (impercettibile ai livelli più bassi), la buona potenza d’aria e la qualità costruttiva della scocca e del telecomando. L’oscillazione fluida a circa 90° distribuisce bene la brezza, mentre le varie modalità e velocità consentono di trovare il profilo ideale sia di giorno sia di notte. Vengono segnalati anche la facilità di pulizia, la base stabile e un servizio clienti attento e rapido. Qualche appunto pratico riguarda l’uscita dell’aria non altissima e il display in alto meno visibile da sdraiati, ma l’esperienza complessiva resta molto positiva.

LEVOIT Ventilatore a Torre in offerta: sconto del 31%, risparmi circa 31 euro

L’offerta rende il prezzo di questo modello particolarmente allettante: parliamo di 68,83€, con un taglio del 31% che equivale a un risparmio di circa 31 euro rispetto al prezzo pieno. In questa fase promozionale, il LEVOIT Ventilatore a Torre è disponibile con uno sconto del 31%, una cifra che lo posiziona in modo competitivo per la categoria. Se la promo dovesse cambiare, il consiglio è di agire rapidamente per non perdere l’occasione.

Il ventilatore a torre con il rumore di 28 dB e l’oscillazione a 90°

Questo modello da 92 cm punta tutto su comfort e praticità: la rumorosità minima di 28 dB lo rende ideale in camera o nello studio, mentre le 3 modalità e le 5 velocità permettono di adattare la portata in base alla temperatura. L’oscillazione a 90° amplia la copertura e il timer fino a 12 ore aiuta a gestire la ventilazione notturna. Completano la dotazione il display LED e il telecomando, con un design che integra una maniglia nascosta e l’alloggio per riporlo in modo ordinato.

In termini di resa, la spinta d’aria è generosa e immediata, con una ventilazione che arriva fino a 929 CFM. La modalità automatica sfrutta un sensore di temperatura per regolare la velocità in autonomia, mentre la modalità pensata per il riposo ottimizza la brezza nelle ore notturne. La manutenzione è semplice grazie alla custodia posteriore rimovibile; il consumo di 39W è contenuto e la presenza di una garanzia di due anni aggiunge ulteriore serenità post-acquisto.

LEVOIT Ventilatore a Torre

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